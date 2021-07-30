Исследование: витражи Кентерберийского собора были свидетелями убийства св. Томаса Бекета

Исследование показало, что некоторые из витражей в Кентерберийском соборе Лондона были созданы за четыре десятилетия до убийства святого Томаса Бекета (Фомы, архиепископа Кентерберийского) в 1170 году и являются одними из самых древних известных витражей как в Англии, так и во всем мире.

Расписывать оконные стекла начали еще в поздней античности, однако витражи в привычном понимании этого слова, созданные путем спаивания частей цветного стекла расплавленным свинцом, возникли лишь с развитием готической архитектуры. Тем не менее, сохранилось очень мало витражей, датируемых концом XII века.

До недавнего исследования считалось, что самые старые витражи в Кентерберийском соборе были созданы уже после пожара, уничтожившего убранство храма в 1174 году. Серия витражей, изображающих ветхозаветных персонажей, была установлена ​​в оконных проемах хора между 1175 и 1220 годами во время восстановления собора после пожара. В 1790 году они были отреставрированы и перемещены.

Еще в 1987 году искусствовед Мэдлин Кэвинесс предположила, что четыре витража в этой серии — не готические, а скорее романские по стилю, и что они, возможно, являются более ранними произведениями, уцелевшими после пожара и перестройки собора в конце XII в. Но технологии того времени не позволяли подтвердить или опровергнуть эту гипотезу с помощью научного анализа, не нанеся ущерба витражам Кентерберийского собора.

Недавно исследователи из Лондонского университета смогли проверить гипотезу Кэвинесс, используя неинвазивную технологию, модифицированную специально для использования на витражах. Они применили портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр с оригинальной приставкой, получившей название WindoLyzer. Спектрометр может определять химический состав стекла по излучению отраженного от него рентгеновского луча.

Археологи рассмотрели три витража, изображающие Мафусаила, Езекию и Нафана. Именно изображение Нафана показалось Кавинесс созданным в романском стиле.

Витражи с изображениями Мафусаила и Езекии были изготовлены из практически одинакового стекла и установлены во время реконструкции собора после пожара, в 1178-1179 гг. (Мафусаил) и в 1213-1220 (Езекия).

Примерно в то же время рядом с Езекией было помещено изображение Нафана, однако этот витраж был изготовлен из стекла другого вида, произведенного между 1130 и 1160 годами.

Исследователи полагают, что витражи, уцелевшие при пожаре, были временно демонтированы и сохранены, а затем повторно установлены в окнах собора вместе с более новыми.



Источники: Седмица, The history blog