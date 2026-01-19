«Иисус приходит, чтобы разделить нашу усталость». Слово Папы перед молитвой Angelus 18 января 2026 года, площадь Св. Петра

Перед чтением молитвы Angelus в воскресенье 18 января Папа Лев XIV размышлял над фигурой Иоанна Крестителя, подчеркнув, что он сумел уступить место Христу. Будучи человеком, «которого толпы любили настолько, что его боялись власти Иерусалима», Иоанн не поддается искушению славы, но с радостью завершает свою миссию. Передает русская служба Vatican News.

Иоанн признает в Иисусе Спасителя, провозглашает Его божественность и миссию для народа Израиля; Предтеча отходит в сторону, говоря: «За мною идёт Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня» (ст. 30). Это свидетельство смирения Иоанна для нас очень важно, подчеркнул Папа и предостерег от чрезмерной зависимости от чужого одобрения и «суррогатов счастья» (успеха и внешнего эффекта), которые делают жизнь эфемерной и порабощает:

«Наша радость и наше величие основаны не на мимолетных иллюзиях успеха и славы, а на осознании того, что мы любимы и желанны нашим Отцом Небесным». Для этого необходимо ежедневно находить время для тишины, молитвы и внимания к Слову Божьему, продолжил Святейший Отец.

«Это та любовь, о которой говорит Иисус, любовь Бога, Который и сегодня приходит к нам не для того, чтобы поразить спецэффектами, а чтобы разделить нашу усталость и взять на Себя наше бремя, открывая, кто мы есть на самом деле и как много мы значим в Его глазах».

«Не будем тратить время и энергию, преследуя то, что является лишь видимостью», – призвал Папа, предложив «поучиться у Иоанна Крестителя тому, как хранить бодрость духа, любя простые вещи и искренние слова, живя трезво и глубоко умом и сердцем, довольствуясь необходимым и находя, по возможности каждый день, особый момент, чтобы остановиться в тишине и молиться, размышлять, слушать: словом, “создать пустыню”, чтобы встретить Господа и быть с Ним».

«Да поможет нам в этом Дева Мария, образец простоты, мудрости и смирения», – воззвал в конце воскресного обращения Епископ Рима.