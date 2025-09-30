ИИ – в центре следующего Всемирного дня социальных коммуникаций

Департамент коммуникации Святейшего Престола обнародовал тему следующего, 60-го Всемирного дня социальных коммуникаций: он будет отмечаться в мае 2026 года, но его тема традиционно становится известной в праздник святого архангела Гавриила, небесного покровителя средств массовой коммуникации.

Итак, тема Дня социальных коммуникаций в следующем году – «Сберечь голоса и лица людей». В пояснении к этой формулировке говорится, что в сегодняшних «коммуникационных экосистемах» беспрецедентное влияние на общение оказывают алгоритмы, которые отбирают контент для лент новостей, в то время как искусственный интеллект составляет целые тексты и диалоги. Сегодня человечество обладает возможностями, о которых всего лишь несколько лет назад нельзя было даже помыслить. Но, несмотря на высокую эффективность этих инструментов, «они не могут собой заменить исключительно человеческую способность к эмпатии, этике и нравственной ответственности». Публичная коммуникация требует человеческого суждения, а не только схем и данных. Социальная коммуникация призвана «обеспечить, чтобы именно человечность оставалась руководящим звеном» в этой системе. «Будущее коммуникации должно гарантировать, что машины станут инструментом для служения жизни и связям людей, а не силой, размывающей голос человека», — говорится в пояснении Департамента коммуникации.

На фоне больших возможностей мы видим реальные риски: «Искусственный интеллект может генерировать привлекательный, но дезориентирующий, манипулятивный или вредоносный контент, воспроизводить предубеждения и стереотипы, наличествующие в данных обучения, расширяя дезинформацию имитацией человеческих голосов и лиц. Он может также вторгаться в личную и сокровенную сферу людей без их согласия. Чрезмерная зависимость от ИИ ослабляет критическое мышление и творческие способности, в то время как монополистский контроль над этими системами вызывает обеспокоенность из-за централизации власти и из-за неравенства».

Тема следующего Всемирного дня социальных коммуникаций подчеркивает необходимость информационной грамотности, также в области ИИ.

«Мы, как католики, – говорится в сообщении Департамента коммуникации, — можем и должны внести свой вклад, дабы все люди, в первую очередь молодые, развивали способность к критическому мышлению и возрастали в свободе духа».



Источник: русская служба Vatican News