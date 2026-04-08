«О призвании к святости». Катехизическое наставление Льва XIV на общей аудиенции 8 апреля 2026 года

В среду Октавы Пасхи Папа Лев XIV провел традиционную общую аудиенцию, посвятив свое катехизическое наставление пятой главе соборной конституции Lumen gentium: «О всеобщем призвании к святости в Церкви».

Согласно Второму Ватиканскому собору, святость – не привилегия для немногих, но дар, обязующий каждого крещеного устремляться к совершенству любви, то есть к полноте любви к Богу и к ближнему. Именно любовь является сердцем святости, а мученичество – ее наивысшим выражением. Второй Ватиканский собор утверждает, что каждый верующий должен быть готов исповедовать Христа до пролития крови, как это происходило всегда в Церкви и происходит по сей день.

«Эта готовность к свидетельству проявляется всякий раз, когда христиане оставляют знаки веры и любви в обществе, трудясь ради справедливости».

Все Таинства, и особым образом Евхаристия, — это пища для того, чтобы возрастать в святости. Она уподобляет каждого человека Христу, образцу и мере святости, продолжил Папа Лев. Он отметил, что Lumen gentium описывает святость как определяющую характеристику Церкви, которую мы принимаем в вере, ибо Церковь «неизменно свята» (LG 39). Это не означает, что она свята всецелым и совершенным образом: Церковь призвана «подтверждать этот Божественный дар в ходе своего странствия к вечности», посреди гонений мира сего и Божьих утешений.

Святость не сводится к «нравственному обязательству», но представляет собой «саму сущность христианской жизни, как личной, так и общинной», и в этой перспективе решающая роль принадлежит богопосвященной жизни, которой соборная конституция посвящает шестую главу: «О монашествующих». Знаками Царства Божьего в Церкви становятся три евангельских совета, придающих форму богопосвященной жизни: нищета, целомудрие и послушание.

«Эти три добродетели – не предписания, сковывающие свободу, но освобождающие дары Святого Духа, и через них некоторые верные целиком посвящают себя Богу».

Монашествующие свидетельствуют о всеобщем призвании к святости всей Церкви в самой радикальной форме подражания Христу посредством участия в Его жизни, вплоть до жертвы на Кресте: именно жертвой Распятого все мы искуплены и освящены.

«Созерцая это событие, мы знаем, что нет такого человеческого опыта, который бы не смог быть искуплен Богом: даже страдание, пережитое в единении со страстями Господа, становятся путем к святости».



Источник: русская служба Vatican News