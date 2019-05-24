Христиане бок о бок с мусульманами: встреча в Культурном центре «Покровские ворота»

Встреча на тему «Христиане в Алжире – бок о бок с мусульманами» состоялась 23 мая в Культурном центре «Покровские ворота». О том, как живут в Алжире христиане разных конфессий, как строятся их отношения с мусульманами, о подвиге 19 алжирских мучеников, убитых исламистами в 1990-е гг., и их прославлении, рассказали супруги Джемиль Мохаммед и Ольга Матасова, которые многие годы жили в Алжире и были свидетелями многих событий.

«Тема межрелигиозного диалога стала особенно важной в XXI веке, – сказал, открывая встречу, иеромонах Иоанн (Гуайта), клирик храма Святых Бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. – Христиане и мусульмане живут бок о бок много веков, но, к сожалению, так и не научились жить вместе». Однако пример христиан в Алжире, которые вместе с соседями-мусульманами оказались под угрозой расправы от рук исламистов в «черное десятилетие» 1990-х годов, говорит о том, что можно не только жить вместе, но и умереть «за други своя» (Ин. 15:13). «Жизнь и гибель этих христиан дают нам замечательный пример», – сказал о. Иоанн о католических новомучениках, беатифицированных в 2018 году.

Алжирец Джемиль и москвичка Ольга вместе уже 46 лет. Они познакомились в одном из московских вузов, поженились, уехали жить и работать в Алжир. Джемиль – мусульманин, Ольга крещена в детстве, но, по ее словам, стала христианкой в Алжире, живя рядом с мусульманами и наблюдая за тем, как искренне они верят во Всевышнего. Она кратко рассказала об истории христианства в Алжире, не забыв упомянуть св. Августина и других святых древности, подвизавшихся на этой земле, и массовое переселение в Алжир христиан в XIX в., в период французской колонизации, и массовый же их исход в 1962 г, после завершения войны за независимость. Но те, кто остались – в основном, иностранцы, потомки колонизаторов, посвятили себя служению алжирскому народу – всем бедным и нуждающимся, без различия вероисповеданий. Яркий пример такого служения – деятельность католического епископа Оранского Пьера Клаври (Pierre Claverie,1938-1996). По свидетельству Ольги Матасовой, в единственной церкви города Орана он собрал христиан 45 национальностей и разных юрисдикций (в Алжире все христиане составляют меньше 1% населения, православных храмов в этой стране нет), все христиане молились вместе, «получился приход Вселенской Церкви», сказала она. По инициативе епископа было организовано множество просветительских и социальных проектов для местного населения (изучение языков, библиотека для студентов, художественная студия, курсы кройки, шитья и вязания, детский сад, богадельня, уход за христианским кладбищем и многое другое). Сегодня, после убийства епископа Пьера Клаври, его дело продолжает епископ Жан-Поль Виско, а социальное служение оформилось в Католический центр, носящий имя погибшего новомученика.

Когда в начале 90-х в Алжире началась гражданская война («черное десятилетие»), первой мишенью исламистов стали иноверцы, иностранцы, представители коренной алжирской элиты и интеллигенции. Террористы не жалели и простых своих соотечественников, и духовных исламских лидеров – за эти годы было убито около 200 тысяч человек, среди них – 144 имама. Семье Джемиля и Ольги пришлось уехать из Алжира, но Ольга, которая считает себя духовной дочерью епископа Пьера, знает все подробности его гибели.

К середине 90-х немногим оставшимся христианам приходилось делать выбор: уехать на родину или остаться со страдающим алжирским народом. В 1994-1996 годах уже были убиты 18 католических монахов и монахинь – 15 французов, двое уроженцев Испании и один бельгиец (в их числе – семь монахов-траппистов из обители Тибирин, их история стала широко известна в мире после выхода фильма «О людях и богах» ). 1 августа 1996 года бомба террориста настигла епископа Пьера на пороге его дома. Вместе с ним погиб его шофер, мусульманин Мухаммед. Как рассказала Ольга Матасова, этот юноша – выходец из многодетной мусульманской семьи алжирцев, которую в трудной жизненной ситуации приютила католическая монашеская община. Она зачитала фрагмент из дневника 20-летнего Мухаммеда, который знал, что епископу угрожали, но писал о том, что будет со своим старшим другом до конца. Так и случилось: взрыв разорвал их обоих. «Все говорили тогда, что произошло мистическое перемешивание крови христианина и мусульманина», – вспоминала Ольга это событие, которое верующие восприняли как исключительно символическое, тем более, что епископ Клаври стал последней из христиан кровавой жертвой этого террора. По ее словам, множество мусульман провожали епископа в последний путь, называя его «христианским шейхом».

Джемиль и Ольга присутствовали на церемонии беатификации 19-ти католических мучеников, которая состоялась 8 декабря 2018 года в святилище Санта-Крус на Оранских высотах. «Мучениками самой большой любви», отдавшими жизнь «ради любви к Богу, к этой стране и всем ее жителям», назвал новопрославленных в своем послании Папа Франциск. Гости вечера рассказали о том, что для организации церемонии, которую возглавил префект Конгрегации по канонизации святых кардинал Джованни Анджело Беччу, многое сделали власти Алжира (в частности, позаботились о восстановлении разрушенного войной храма Нотр-Дам), а в торжестве участвовали не только христиане из разных стран, но и 14 имамов, видные представители алжирской интеллигенции, мусульмане-суфии. Сильное впечатление произвело попеременное пение католического и суфийского хоров, которые, каждый по-своему, славословили Бога. «Это было великое событие для Алжира и для Католической Церкви: впервые беатификация мучеников состоялась в мусульманской стране», – сказала Ольга. В России была написана икона 19 алжирских мучеников, супруги отвезли ее в Алжир, и она заняла свое место у могилы епископа Клаври.

Продолжая тему мирного соседства мусульман и христиан, Джемиль рассказал о суфийском братстве Алавия (Shadhiliyah-Darquawiya-Alawiya). По его словам, во всем мире его представители работают ради примирения и межрелигиозного диалога. В Алжире это исламское движение сотрудничает с Католической Церковью, приглашает католиков в мечети, устраивает совместные мероприятия. «Иногда складывается впечатление, что они (мусульмане), знают о нас, христианах, больше, чем мы о них», – добавила Ольга. Сама она не понаслышке знает об исламских духовных практиках и может рассказать о них много интересного (ее муж и дети – мусульмане).

Отец Иоанн (Гуайта) лично знал некоторых католиков – итальянцев и французов, которые остались в Алжире в страшные годы террора. Он не был знаком с епископом Клаври, но полагает, что вряд ли это был «супергерой» – наверняка он, как и каждый человек, испытывал страх, тревогу за себя и за других. «Но он принял решение остаться во что бы то ни стало», – сказал отец Иоанн и предложил задуматься о мотивах этого решения. По его словам, вслед за Христом алжирские мученики выбрали «уязвимость»: «Бог принял образ раба, Он выбрал не всемогущество, а нашу уязвимость, болезни, страхи, до смерти крестной, – Он пережил всё это, чтобы быть солидарным с нами. Сохранились дневники епископа Клаври, по ним видно: он понимал, на что он идет, но Алжир для него – как болящий, которого он не может бросить». Иеромонах считает, что подвиг алжирских новомучеников ставит каждого христианина в XXI в. перед дилеммой: выбирает он христианство победительное, с претензией на всемогущество, «приказом по части» (такой идеологизированный вариант можно назвать «христианизм», это «логика крестовых походов»), или выбирает уязвимость и «солидарность с теми, кому плохо», как выбрали это беатифицированные алжирцы или недавно скончавшийся Жан Ванье.

Слова отца Иоанна подтверждает сам Пьер Клаври, епископ Орана. Вот как обобщил он опыт своей жизни в Алжире, бок о бок с мусульманами: «Я убежден, что человечество существует только во множественном числе. Когда мы считаем, что овладели истиной целиком, и уступаем искушению говорить от имени человечества, мы впадаем в грех тоталитаризма и разделения… Я верующий. Я верую во единого Бога; но я не владею Им ни через Иисуса, ни через догматы моей веры. Богом нельзя овладеть. Нельзя овладеть и истиной, так что мне нужна истина других людей… Если только мы в Алжире поймем, что другой тоже имеет право существовать и нести миру свою великую истину, значит, все пережитые опасности чему-то нас научили» (цит. по Alex Zanotelli «Sulle strade di Pasqua»)

Вечер завершился показом документального фильма «Свидетели высшей любви». 19 мучеников Алжира» (производство NET FOR GOD, 2018 год). В числе участников фильма – сестра Шанталь Галише, выжившая после теракта; отец Жан-Пьер Шумахер, последний оставшийся в живых монах из Тибирина; епископ Анри Тессье, бывший архиепископ Алжира, лично знавший всех 19 мучеников.

Источник: Благовест-инфо