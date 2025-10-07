Гвардия Папы: возвращение к традиционной форме (+ ФОТО)

В Ватикане представили новую официальную форму Папской гвардии, возродив традицию, прерванную в 1976 году. Об этом сообщает Vatican News.

Обновленная парадная форма была представлена ​​в казармах Швейцарской гвардии 2 октября 2025 года. Мероприятие состоялось накануне приведения к присяге 27 новобранцев, прошедшего 4 октября 2025 года. Новая форма не заменит знаменитую цветную парадную форму, а заполнит пробел между повседневной и почетной униформой.

Так называемая полуформальная форма носилась с начала XIX века до 1976 года. Работы по её восстановлению начались в 2011 году, и окончательный вариант, утверждённый к юбилейному году, стал результатом исторических исследований. Чёрная форма состоит из фуражки, двубортного кителя со стоячим воротником и полосатых брюк, отделанных золотыми элементами.

Церемония приведения к присяге новобранцев Швейцарской гвардии состоялась в этом году в праздник святого Франциска Ассизского. Традиционная дата 6 мая была изменена в связи со смертью Папы Франциска.

Примечательно, что ежегодная церемония приведения к присяге новых гвардейцев началась на этот раз с личного присутствия Святейшего Отца, появившегося во дворе Сан-Дамасо, в самом сердце Апостольского дворца.

С 1968 года ни один понтифик не участвовал в этом старинном воинском мероприятии. Последним Папой, присутствовавшим на церемонии приведения к присяге, был Павел VI, чья реформаторская деятельность распространялась и на воинские подразделения, дислоцированные в Ватикане.

Новобранцы принесли присягу на верность Папе Римскому Льву XIV, выразив готовность отдать за него жизнь. Служить в этот исключительный год, отмеченный юбилеем и избранием нового Папы, для них особая честь, заявили в Швейцарской гвардии.