Греко-католики, православные и протестанты празднуют 19 августа Преображение Господне

19 августа (6 августа по старому стилю) католики византийского обряда, православные и некоторые протестанты празднуют торжество Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Евангельские христиане в России также знают этот праздник, но не отмечают его так торжественно, как православные и католики. Мы поздравляем с этим праздником всех наших братьев-христиан.

Преображение – это один из двенадцати важнейший праздников в восточном христианстве («двунадесятых»), установленный в память Преображения Христа перед учениками на горе Фавор. О нем рассказывается в трех синоптических Евангелиях: Мф 17,1–6; Мк 9,1–8; Лк 9,28–36. Через это событие истина о воплощенном Боге Слове была явлена всем людям воочию. Святые Отцы называли еще его «вторым Богоявлением».

Преображение Иисуса Христа имело место незадолго до Его голгофских страданий. Современники Христа видели чудеса, которые Он творил, слушали Его наставления, понимали, что перед ними – Святой, однако только святой человек. Поэтому Иисус взял с собой трех Своих ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и взошёл с ними на гору Фавор.

Там Он молился, в то время как уставшие ученики уснули. Когда же они внезапно пробудились, то увидели, что их Наставник преобразился: лицо Его сияло, словно солнце, а одежда Его стала белой, как снег, и блестящей, как свет. Рядом с Иисусом показались пророки Моисей и Илия и стали беседовать с Ним о событиях скорого завершения Его земного пути. «Когда Он еще говорил, – свидетельствует евангелист Матфей, – се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф 17,5).

При этих словах апостолы в сильном страхе пали ниц. В это время слава Господня, а вместе с ней и пророки, скрылась от их взгляда. Господь подошел к лежавшим на земле ученикам и произнёс: «Встаньте, не бойтесь» (Мф 17,7). Подняв глаза, апостолы никого не увидели, кроме Господа Иисуса. Они стали спускаться с горы. Доро́гой Господь заповедал им никому не говорить о видении до тех пор, пока Он не примет страдания и смерть и не воскреснет в третий день из мертвых. Апостолы выполнили повеление Спасителя и умолчали до поры об увиденном.

В Библии утверждается, что человек не может увидеть Бога во славе Его и остаться при этом в живых. Поэтому Господь уничижил Себя и явился в мире в смиренном человеческом облике. В момент же Преображения Бог дал троим апостолам возможность созерцать в личности Спасителя сочетание двух природ: сияние в Его человеческой плоти нетварного Божественного света.

Отмечать праздник в память этого события стали с IV века, когда по инициативе святой Елены, матери императора Константина Великого, на горе Фавор был воздвигнут храм во имя Преображения Господня. Поначалу Преображение оставалось местным палестинским праздником, но уже в V столетии получило повсеместное распространение на христианском Востоке. Несмотря на то, что вспоминаемое событие совершилось за 40 дней до распятия Спасителя, оно отмечается в августе, а не в феврале, так как иначе празднование приходилось бы на время Великого поста. По установленной традиции, временной промежуток в 40 дней отделяет Преображение от празднуемого 14 сентября Воздвижения Креста Господня, когда Церковь вновь вспоминает Христовы страсти и Его страдание на кресте.

В народе праздник Преображения именуют «Яблочным Спасом», так как в этот день на христианском Востоке традиционно освящают первые плоды, среди которых – яблоки, виноград, груши, мед. Обычай освящать «начатки плодов» восходит к Ветхому Завету, когда, по Закону Моисееву – «Начатки плодов земли твоей приноси в Дом Господа, Бога твоего» (Исх 23,19) – в Иерусалимский Храм в знак благодарности Богу приносили плоды нового урожая: злаки и виноград. Там же, где виноград не растет, его заменили яблоки.

В честь великого праздника Преображения Господня в храмах византийской традиции служатся Всенощное бдение, Часы и Божественная Литургия. На всех праздничных богослужениях исполняются песнопения, прославляющие Господа нашего Иисуса Христа и повествующие о Его Преображении на горе Фавор. Всенощное бдение служится накануне вечером и состоит из Великой Вечерни, Утрени и Первого часа. На Великой Вечерне читаются Паримии — избранные отрывки из Ветхого Завета. Между Вечерней и Утреней совершается Лития – особое моление в притворе храма, на котором освящаются елей (масло), вино и хлеб. На Утрене звучит Полиелей – торжественное пение стихов из 134-го и 135-го псалмов при зажженных светильниках, а также величание Преображению Господню; читаются два объединенных Канона Преображения. В день праздника совершаются последования Часов (3-й и 6-й) и служится Божественная Литургия Иоанна Златоуста.

После службы совершается освящение плодов нового урожая: на юге – винограда, в России – яблок.

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Да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный…