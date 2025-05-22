В Челябинске епископ Штефан Липке совершил обряд поставления во чтецы

В Челябинске епископ Штефан Липке совершил обряд поставления во чтецы

Май 22, 2025

В воскресенье 11 мая в общине католиков византийского обряда г. Челябинска состоялось поставление во чтецы пономаря Сергея Осташевского.

Чин поставления на чтеца во время Божественной Литургии совершил вспомогательный епископ Преображенской епархии . Преосвященному Владыке сослужил настоятель местного греко-католического прихода иерей .

Напомним, что служение чтеца состоит в том, чтобы провозглашать Слово Божие на Литургии, за исключением Евангелия. В отсутствие диакона чтец также возглашает молитву верных, руководит пением и участием верных. Кроме того, чтец должен наставлять верных в достойном принятии Таинств. Он может возглавлять группу прихожан, которым даются временные и разовые поручения чтения Священного Писания. Чтец должен наставлять и готовить этих верных к осознанному и достойному исполнению таких поручений.

В 2011 г. Конференцией католических епископов России было принято решение о посвящении в служение чтецов и аколитов мужчин-мирян. Согласно этому постановлению, кандидатами в могут быть мужчины, достигшие 25-летнего возраста, воцерковленные не менее трех лет, то есть имеющие опыт практики церковной жизни, и исполняющие какое-либо литургическое служение в приходе. Они должны вести достойную в моральном и духовном плане жизнь, быть «психически уравновешенными и социально адаптированными». Подготовка к поставлению предполагает особые курсы при Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге и духовные упражнения. Поставление в совершается правящим или вспомогательным епископом епархии, либо настоятелем монашеской общины, если кандидат к ней принадлежит.

Помимо того, в соответствии с древнейшей церковной традицией, посвящения в служение чтеца и аколита являются обязательными вехами на духовном пути мужчин, готовящихся принять Таинство священства.


Фото из паблика «КАТОЛИКИ ЧЕЛЯБИНСКА И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

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