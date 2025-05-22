В Челябинске епископ Штефан Липке совершил обряд поставления во чтецы

В воскресенье 11 мая в общине католиков византийского обряда г. Челябинска состоялось поставление во чтецы пономаря Сергея Осташевского.



Чин поставления на служение чтеца во время Божественной Литургии совершил вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липке. Преосвященному Владыке сослужил настоятель местного греко-католического прихода иерей Кирилл Григорьев.

Напомним, что служение чтеца состоит в том, чтобы провозглашать Слово Божие на Литургии, за исключением Евангелия. В отсутствие диакона чтец также возглашает молитву верных, руководит пением и участием верных. Кроме того, чтец должен наставлять верных в достойном принятии Таинств. Он может возглавлять группу прихожан, которым даются временные и разовые поручения чтения Священного Писания. Чтец должен наставлять и готовить этих верных к осознанному и достойному исполнению таких поручений.

В 2011 г. Конференцией католических епископов России было принято решение о посвящении в служение чтецов и аколитов мужчин-мирян. Согласно этому постановлению, кандидатами в чтецы и аколиты могут быть мужчины, достигшие 25-летнего возраста, воцерковленные не менее трех лет, то есть имеющие опыт практики церковной жизни, и исполняющие какое-либо литургическое служение в приходе. Они должны вести достойную в моральном и духовном плане жизнь, быть «психически уравновешенными и социально адаптированными». Подготовка к поставлению предполагает особые курсы при Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге и духовные упражнения. Поставление в чтецы и аколиты совершается правящим или вспомогательным епископом епархии, либо настоятелем монашеской общины, если кандидат к ней принадлежит.

Помимо того, в соответствии с древнейшей церковной традицией, посвящения в служение чтеца и аколита являются обязательными вехами на духовном пути мужчин, готовящихся принять Таинство священства.



Фото из паблика «КАТОЛИКИ ЧЕЛЯБИНСКА И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»