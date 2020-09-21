Греко-католики и православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября греко-католики и православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторую Пречистую. Это первый из двенадцати главных церковных праздников в византийской традиции, с него начинается новый церковный год.

В Новом Завете содержится мало сведений о земной жизни Пресвятой Богородицы, Евангелия ничего не говорят о рождестве и родителях Девы Марии. Но Предание Церкви рассматривает многие ветхозаветные пророчества и прообразы как указание на рождение Богородицы.

Например, такие указания содержатся в паремиях Рождества Пресвятой Богородицы, описывающих известные ветхозаветные сюжеты — Лестницу Иакова (Быт. 28:10-17); пророчество Иезекииля (Иез. 43:27, Иез. 44:1-4); слова Книги Притчей Соломоновых (Прит. 9:1-11): «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу…»



События, легшие в основу традиции празднования Рождества Богородицы

О событии, в честь которого установлено празднование, известно из церковного предания, в частности, из апокрифического Протоевангелия Иакова, написанного во II веке.

В небольшом галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская пара — Иоаким и Анна. Оба супруга были праведны и благочестивы. Они долгое время были бездетны.

Во время большого праздника Иоаким принес в Иерусалимский храм дары, но священник отказался их принять, сказав, что бездетная семья недостойна приносить жертвы Богу. В Древнем Израиле бездетность считалась позором и наказанием Божиим за грехи. Но Иоаким и Анна вели праведную жизнь. Не давая им детей, Бог испытывал их веру.

Услышав суровые слова священника, Иоаким горько разрыдался и удалился в пустыню, чтобы молить Вседержителя о милости. Анна также горячо молилась. Тогда супругам одновременно явился ангел, который сказал им одно и то же: что у них скоро родится Дочь по имени Мария, через которую все народы получат благословение Божие. Так, смиренно перенося свое несчастье, Иоаким и Анна получили от Бога награду.

Иоаким отправился в Иерусалим, чтобы воздать хвалу Богу и принести жертвы в храме. Там он встретил свою жену. Вскоре у них родилась дочь, которую по повелению ангела назвали Марией. После того как она подросла, родители посвятили Ее Богу и отдали на воспитание в Иерусалимский храм. Впоследствии же у Нее родился Иисус Христос, Сын Божий.

По отцу Мария происходила из колена Иудина, из рода царя Давида, а по матери — из рода первосвященника Аарона. Таким образом, сбылись ветхозаветные пророчества, касающихся будущего рождения Мессии, — ведь Он должен был произойти из царского и священнического родов одновременно.

Согласно общепринятому преданию, которого одинаково придерживаются православные и католики, Дева Мария родилась в доме Иоакима и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусалима. Сейчас это территория Мусульманского квартала Старого города, около Львиных ворот. Однако точное место православные и католики указывают по-разному, и места эти отстоят друг от друга примерно на 70 метров.

На православном месте построен монастырь святой Анны, на первом этаже его есть церковь в честь Рождества Богородицы, а под самим зданием монастыря сохранилась пещера, бывшая, по преданию, частью дома Иоакима и Анны. Католики указывают место дома в непосредственной близости от Вифезды и построили там базилику святой Анны, в крипте которой также находятся древние подземные помещения.



История празднования Рождества Богородицы

Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать только к V веку. Первые упоминания о нем мы читаем у Константинопольского патриарха Прокла (439-446 года) и в требнике (богослужебной книге) Папы Геласия (492-426 годы). Также о празднике пишут святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин. А в Палестине существует предание о том, что святая равноапостольная царица Елена построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Несмотря на упоминания о Рождестве Богородицы в латинских источниках VII века, праздник не был распространен на Западе и не имел торжественной службы вплоть до XII—XIII веков. Лишь на Лионском соборе (1245) папа Иннокентий IV сделал октаву праздника обязательной для всей западной Церкви, а папа Григорий XI (1370-1378) установил для праздника бдение (vigilia) с постом и особую службу литургии.

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви и старообрядцы празднуют Рождество Богородицы по юлианскому календарю — 21 сентября. Католическая церковь, Элладская и ряд иных поместных православных церквей празднуют его по григорианскому календарю — 8 сентября.



Иконы Рождества Богородицы

Самые древние изображения событий Рождества Божией Матери встречаются в X—XI веках. Это иконы и фрески. Например, роспись грузинского храма VII века в Атени. Весь этот храм посвящен Богородице (празднику Успения Богородицы).

Есть и другие древние изображения праздника: фрески в Киевском Софийском соборе (первая половина XI века) и в Преображенском соборе Мирожского монастыря (XII век), композиция в церкви Иоакима и Анны сербского монастыря Студеница (1304 год).

Традиционно на ранних иконах и фресках иконописцы изображали в центре композиции праведную Анну — мать Девы Марии. Роженица полулежит на высоком ложе, перед ней стоят женщины с дарами, акушерка и служанки, которые омывают Богородицу в купели.

С каждым веком этот иконописный сюжет обогащался все новыми и новыми подробностями. К примеру, стали изображать стол с принесенными дарами и угощениями, водоем, птиц. Сейчас икону Рождества Богородицы часто делают житийной, то есть дополняют основной сюжет отдельными композициями (клеймами) — сюжетами из истории события. Плач Иоакима в пустыне, благовестие Иоакиму и благовестие Анне, встреча супругов у Золотых ворот Иерусалимского храма и т.д.

До наших дней дошла роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, которую в 1502 году выполнил великий иконописец Дионисий. Это фреска над главным входом, которая изображает святую Анну на ложе; купель; приходящих поклониться Рожденной жен и дев с сосудами в руках; Иоакима и Анну с Девой Марией на руках.

Источник: Рублёв