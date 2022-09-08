Фестиваль «Римини в Москве» в третий раз собрал участников

Крупнейший в Европе христианский форум – Meeting per l’amicizia tra i popoli (Фестиваль дружбы между народами) состоялся 20-25 августа в итальянском Римини. Это уже 43-я встреча участников из разных стран, которую ежегодно проводит церковное движение Comunione e Liberazione (CeL –«Общение и освобождение»), основанное итальянским священником Луиджи Джуссани. В Москве члены этого движения вторят большому форуму в Римини проведением своей открытой встречи, которая прошла 2-4 сентября в Культурном центре «Покровские ворота». Подробности сообщает «Благовест-инфо».

Московский малый фестиваль в третий раз собрал христиан разных конфессий и был посвящен той же теме, что обсуждалась в Римини, – «Страсть по человеку», а также 100-летию о. Луиджи Джуссани, которое отмечается 15 октября.

«Страсть по человеку» – поясняя избранную тему, организаторы форума в Римини подчеркивают, что важно, «с одной стороны, свидетельствовать о том, насколько христианству присуща пламенная любовь к человеку, а с другой – открывать и показывать то прекрасное, что есть в нашем мире». Разговор о том, как научиться в «неутешительном» современном мире по-христиански реагировать на многочисленные вызовы; о том, как обнаруживать и ценить уникальность и хрупкость каждого человека; как «через прекрасные и драматические моменты жизни открывать вопрос о судьбе человека и его счастье, о выполнении основных требований истины, справедливости, красоты, любви» был продолжен на московской площадке форума.

Фестиваль «Римини в Москве» открылся 2 сентября концертом классической музыки под названием «Диалог с Тем, Кто сотворил наше сердце». Прозвучали произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Дворжака, Шопена с комментариями отца Луиджи Джуссани. В этот же день в КЦ «Покровские ворота» открылась выставка, посвященная жизни основателя CeL, и члены движения проводили по ней экскурсии.

100-летие о. Джуссани – знаменательный юбилей, который стал центральной темой 3 сентября. О встречах с ним, о том, как это изменило жизнь и восприятие христианства, как научило «страсти по человеку», рассказали гости форума в Римини. Видеозаписи их выступлений с русским переводом были показаны в Москве.

Для Марии Франчески Риги, настоятельницы траппистского монастыря Вальсерена (Италия) «настоящая встреча со Христом и со зрелой верой» произошла в юности после знакомства с о. Джуссани, который являл собой «отцовский, в высшей степени уважительный истинный авторитет». «Его гениальность в том, что он видел человека в его отношениях с тайной, с великим Ты», а «воспитательный порыв» заключался во «введении через личный опыт в жизнь общины, Церкви, переход от Я к Мы как окончательное созревание личности», отметила монахиня. По ее словам, о. Джуссани был близок принцип св. Бернарда – «обновление духовной жизни в основополагающем единстве с традицией». «О. Джуссани указал мне на Христа как на единственную цель всего и единственную проблему в жизни», – заключила она.

Фабрис Хаджадж, французский писатель и философ, рассказал о том, как воспринимается наследство о. Джуссани в контексте французского католицизма, который, по его словам, экскультурирован, живет в «раздвоении»: для веры есть отдельное время и место, традиционные практики, а жизнь и культура – это особая сфера, которая не пересекается с первой. Знакомство с о. Джуссани и с движением CeL «изумило» писателя примером противоположного: «не компромисс с миром, но восстание против великой метафизической ошибки, которая заключается в противопоставлении духа и мира, в том, чтобы видеть Бога и человека как двух конкурентов…» Но противостояния нет, утверждает выступавший: «Творец порождает мир, и любить Бога как спасителя значит любить грешника…, собирать все искры Его света, рассеянные по миру…» «Если Джуссани взял такой точный голос в концерте своего времени…, это потому, что он был внимателен к зову Бога. А если мы признаем в нем пример отца, мы должны учиться получать от него пинок, то есть поворачиваться к нему спиной и идти вперед, узнавая Христа везде, где Он сегодня скрывается», – сказал Хаджадж, призывая таким образом последователей о. Джуссани не превращаться в лишь в почитателей, в «окаменелости», искать свой путь.

Отношения в Церкви, в общине CeL – «не скорлупа, в которой мы можем закрыться, а толчок, который движет нас вперед, не тихая бухта, а выход в открытое море», – как бы продолжил мысль Хаджаджа священник Луиджи Эпикоко, профессор философии в Латеранском университете (Рим). Он посвятил свое выступление «воспитательному методу» Джуссани, который обнаруживается в его книгах. Способность и призыв «смотреть вглубь вещей, радикально идти до истока»; умение слушать вопрос каждого человека и вопрошание времени, не торопиться с ответом; диалог не как педагогическая или миссионерская стратегия, но как «путь истинной веры», – вот составляющие этого «метода», который, собственно, таковым и не является. Это производное от основополагающего «признания того, что все в мире – во Христе». «В этом смысле Джуссани поражает как молния»: он побуждает искать Христа, «пробуждает тоску о Встрече, которая является даром, но не плодом воспитания», отметил священник.

Второй день фестиваля продолжился разговором об актуальности метода о. Джуссани сегодня. Священник Русской Православной Церкви иеромонах Иоанн (Гуайта) предложил собравшимся краткую лекцию по «движеноведению», как выразился ведущий Р. Шешенин. О. Иоанн рассказал о том, как в Католической Церкви возникали различные движения, кто был инициатором их создания и на какие вызовы времени они отвечали. Он упомянул как о «дособорных»: «Католическое действие», «Opus Dei», фоколяры, так и о тех, импульсом для которых стал II Ватиканский собор: это «Ковчег» и «Вера и свет» Жана Ванье, Община св. Эгидия, «Курсильос», «Неокатехуменат», «Chemin Neuf», «Beatitudes» и др. Среди первых иеромонах выделил движение CeL , основанное в 1954 году о. Джуссани, и рассказал об особенностях его духовности, пояснив попутно, что вкладывается в понятие «духовность» в Католической Церкви. Так, в центре духовности CeL – встреча человека со Христом, и это то главное, чем пронизана вся жизнь христианина, на каком бы месте он ни находился и чем бы ни занимался.

«Насущная духовная потребность… в личном измерении», в «возобновлении личной встречи с Христом» – это было «жизненно важно» для Католической Церкви в середине ХХ века, и как ответ на эту потребность возникло движение CeL, начал свое выступление по видеосвязи архиепископ Павел Пецци, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве. Он подчеркнул, что это было так же жизненно важно и для него лично, когда он познакомился с членами общины CeL, которые поразили его своей бескорыстной дружеской заинтересованностью в другом человеке и помогли открыть новое, более глубокое понимание жизни и ее смысла.

По словам архиепископа, сегодня опыт о. Джуссани особенно актуален в России, которая «страдает от последствий советского режима, когда почти полностью были уничтожена вера и надежда,… и от отсутствия личных отношений [верующих ]со Христом». «Опыт братства, основного на бескорыстной взаимной любви, – это то, что мы призваны распространять в современной России», – заключил католический иерарх.

Второй день завершился демонстрацией встречи из Римини, посвященной подвигу христианского прощения , – Джемма Калабрези свидетельствовала о том, как она смогла простить убийц своего мужа, комиссара итальянской полиции Луиджи Калабрези.

В воскресенье 4 сентября в рамках московского фестиваля состоялись три мероприятия. «Человека умалить нельзя» – так была озаглавлена встреча писателей Даниеле Менкарелли (Италия) и Эрика-Эмманюэля Шмитта (Франция), которая транслировалась из Римини. Актеры зачитывали короткие отрывки из их произведений, которые побуждали к обсуждению множества тем: о страдании невинных и смерти детей, о теодицее, о расчеловечении и равнодушии, о неразличении добра и зла в современной культуре, нацеленной на «диктатуру счастья», о позиции христианского писателя, о необходимости диалога между верующими и теми, кто считает себя агностиками. Оба писателя поднимают столь животрепещущие вопросы, потому что в жизни каждого были «спасительные встречи», как сказал Менкарелли, и тема Митинга им очень близка.

Далее состоялся круглый стол «Рискованное дело воспитания. Что значит воспитывать сегодня?» при участии педагогов из разных стран: из Италии, Казахстана, России. Все они не понаслышке знают об опыте о. Джуссани и хорошо знакомы с основанным им движением. Они рассказали о том, как это знакомство помогает им в ежедневной воспитательной работе.

Московский Римини-фестиваль завершился вечером песен «Благо есть петь имени Твоему» – прозвучали песни, которыми отмечена история движения «Общение и освобождение».

Видеозаписи встреч в Римини и в Москве можно посмотреть на Youtube-канале КЦ «Покровские ворота».



Юлия Зайцева