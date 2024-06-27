СМИ: Мусульмане охраняли атакованные церковь и синагогу в Дагестане ценой жизни

Охраной православной церкви и синагоги в Дагестане, атакованных террористами, занимались мусульмане, которые при нападении погибли одними из первых, сообщают дагестанские паблики. Отмечается, что перед тем, как поджечь синагогу, террористы расстреляли двух охранников-мусульман.

Дагестанский журналист Исрафил Исрафилов отметил, что мусульманин, охранявший одну из двух атакованный церквей, встал на пути боевиков, чтобы защитить мирных жителей.

Тем временем жители Дербента продолжают нести цветы к памятнику братства трех религий (видео публикует в телеграм-канале адвокат Руслан Нагиев). Монумент представляет собой композицию с участием имама, православного священника и раввина. Памятник создавался с реальных людей. Причем в середине композиции находится протоиерей Николай Котельников, которого террористы убили при нападении на церковь в Дербенте, где он служил более 40 лет.

Примечательно, что мусульмане вызвались помочь с похоронами мученически погибшего священника о. Николая. Верующие помогли выкопать могилу на территории церкви. Мусульмане отметили, что тем самым хотели отдать дань памяти священнослужителю, которого очень уважали.

Тем временем число погибших в Дагестане увеличилось до 25, пострадавших более 50 человек. Среди жертв 15 силовиков, пять гражданских лиц. Личности еще пяти погибших пока не установлены, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Islam News.



(На фото — мусульмане помогают проводить погибшего священника в последний путь / Islam News)