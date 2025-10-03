Евангелие надежды в мире медиа. Аудиенция для Дочерей св. Павла

2 октября Лев XIV встретился в Ватикане с участницами XII Генерального капитула Конгрегации дочерей св. Павла (FSP), действующей сегодня в 52 странах на пяти континентах. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к монахиням, Папа напомнил о сердце их миссии: самоотверженно благовествовать о надежде, следовать за Иисусом Учителем и поиске путей, средств и языков, помогающих всем познать Господа и последовать за Ним. Сегодня это апостольство нуждается в постоянном обновлении и оживлении, чтобы наилучшим образом выразить вдохновляющую силу Евангелия.

Однако благовестие не должно превращаться в абстрактные истины или сухую информацию: нужно «входить в конкретную историю, внимать вопросам и тревогам реальной жизни, говорить на языках современников», подчеркнул Епископ Рима и выделил два ключевых ориентира в служении Дочерей св. Павла. Первый – «смотреть вверх», чтобы, избегая духа самодостаточности, черпать силы в Духе Святом: именно Он – главный деятель миссии, Он освежает силы, согревает сердца, когда охладевает радость Евангелия, Он открывает новые пути для передачи веры. Второй ориентир – «погружаться вглубь» реальности, подражая смиренному Христу: необходимо прислушиваться к сегодняшнему человечеству, разделять жизнь людей, входить в культуру и использовать свои издательские и цифровые средства как «гостеприимное лоно для страданий и надежд».

Папа отметил и трудности, с которыми сталкиваются сёстры: от нехватки сил до необходимости высокой профессиональной подготовки. Нужны смелые решения, внимательное распознавание апостольских дел и их обновление в союзе поколений: лишь так можно сохранить харизму и преемственность в истории конгрегации.

Затронув тему внутреннего единства, Лев XIV предостерёг от опасности разделения между жизнью и апостольством: благовестие должно быть и стилем общинной жизни. Верность методу основателя, блаженного Джакомо Альберионе, – целостности пути, истины и жизни, разума, воли и сердца, – делает свидетельство конгрегации убедительным и пророческим в нашем разобщённом мире.

Ссылаясь на Папу Франциска, Епископ Рима призвал сестёр не бояться рисковать на фоне нынешней «культурной и церковной зимы» и продолжать путь «с созерцательным взглядом, полным сочувствия к людям нашего времени, жаждущим Благой вести». Подражая апостолу Павлу, монахини призваны с радостью нести надежду миру, особенно самым уязвимым, «продлевая во времени и пространстве дело Божие».

В конце встречи Лев XIV преподал благословение участницам капитула и вверил их материнскому покрову Пресвятой Богородицы, Царицы апостолов.