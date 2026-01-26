«Евангелие должно стать ‘закваской’ братства между народами». Слово Папы перед молитвой Angelus 25 января 2026 года, площадь Св. Петра

Перед чтением молитвы Angelus в воскресенье 25 января Папа Лев размышлял о начале публичного служения Иисуса Христа. Анализируя евангельский текст от Матфея, он выделил два ключевых аспекта миссии Спасителя: правильное время и правильное место.

Святейший Отец обратил внимание на то, что Иисус начинает проповедь в крайне опасный момент – сразу после ареста Иоанна Крестителя. С человеческой точки зрения это время требовало осторожности и тишины, но Господь выбирает именно его, чтобы принести миру свет Благой вести.

Мы часто медлим, ожидая идеальных обстоятельств для важных решений или свидетельства о вере, поддаваясь нерешительности и чрезмерной осторожности, отметил Святейший Отец и призвал верующих «рисковать», поставить все на доверие к Богу, ибо Господь действует здесь и сейчас, независимо от того, насколько благоприятными кажутся внешние условия.

Выбор Капернаума как «места, с которого Иисус начинает Свое публичное служение» также глубоко символичен. Это был «перекресток» народов, мультикультурная среда, открытая для язычников и торговцев. Этим Иисус показывает, что Его весть не ограничена узким кругом «чистых» или избранных. Оставаясь в Галилее – на территории, населенной преимущественно язычниками, – Мессия «возвещает Бога, Который становится близок всем, Который никого не исключает; Он входит в самую гущу человеческих ситуаций и отношений». Поэтому мы, христиане, тоже должны побеждать в себе искушение закрытости, подчеркнул Папа.

Лев XIV напомнил, что Евангелие должно стать «закваской братства и мира между людьми, культурами, религиями и народами». Каждый христианин призван ответить на призыв Христа в тех обстоятельствах, в которых он находится, «радостно осознавая, что наша жизнь всегда и везде освящена Божьим присутствием и пронизана Его любовью».

«Помолимся Пресвятой Богородице, дабы Она испросила для нас дара сердечного упования и сопровождала в пути», – призвал Епископ Рима, предваряя чтение молитвы «Ангел Господень».



Источник: русская служба Vatican News