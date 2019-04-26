«Эта коровка бурой не бывает»: Пасхальная экологическая ярмарка в Центре детского досуга при Кафедральном соборе

Эта коровка бурой не бывает

Эта коровка

Вас не забодает.

В платьице в горошек

До того пригожая!

Потому что добрая, потому что Божья.

Слова этой детской песенки с легкой руки наших воспитанников стали гимном Центра детского досуга «Божьи коровки». «Добрая, потому что Божья», а Божья, значит еще и отзывчивая, и милосердная. А задумываемся ли мы, что такое милосердие? Это регулярно выполняемые общественно полезные дела? Или качество, присущее человеку, с которым он появляется на свет, подобно характеру, нраву, творческим способностям? А, может быть, милосердие – это результат воспитания, непрерывный процесс, которому необходимо учиться? И когда нужно начинать взращивать это милосердие в душе?

Эколог и писатель Дэвид Орр в одной из своих книг высказал такую мысль: «Планете не нужно большое количество “успешных людей”. Планета отчаянно нуждается в миротворцах, целителях, реставраторах, рассказчиках и любящих. Она нуждается в людях, рядом с которыми хорошо жить. Планета нуждается в людях с моралью, которые готовы включиться в борьбу, чтобы сделать мир живым и гуманным».

Эти слова перекликаются с основными принципами работы Центра «Божьи коровки». Поэтому для нас благотворительные акции уже стали доброй традицией. За недолгую историю существования нашего Центра дети и их родители участвовали в проектах «Вода для детей Эфиопии», «Сладости от малышей» для благотворительной столовой Св. Николая, «Поделись игрушкой» и других. В этот Великий Пост мы начали экологический проект «Планета в беде». Дети узнали о проблеме загрязнения планеты пластиком и губительном влиянии неразлагаемого мусора на животный мир.

Это наша общая беда, справляться с которой призваны отнюдь не только ученые и руководители государств – напротив, каждый человек может изменить сложившееся положение вещей. Из этого проекта мы вынесли важное решение, посильное даже ребенку: заменить ежедневное использование полиэтиленовых пакетов экологическими сумками. Мамы и бабушки воспитанников активно включились в это благое дело: шили сумки и мешочки для хранения, украшали росписью и аппликацией. А детям досталась самая увлекательная часть работы – украсить изделия рисунками на экологическую тему.

Результатом стала Пасхальная ярмарка в Кафедральном соборе Преображения Господня, которая прошла под девизом «В сердце любовь, в руках забота». Дети приняли в ней самое непосредственное участие: предлагали гостям сумки со своими рисунками, рассказывали о вреде одноразовых пакетов и преимуществах экосумок. Прихожане тепло откликнулись и разбирали наши поделки как горячие пирожки. Пусть наши ребятишки пока еще малы ростом и не научились читать, но они – будущие изобретатели, ученые, политики, учителя… И от того, какие ценности войдут в их жизнь сегодня, будет зависеть не только их личное будущее, но и судьба последующих поколений.

Анна Завадская,

Заведующая Центра детского досуга «Божьи коровки»