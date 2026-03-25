«Епископы – хранители сокровищницы веры». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 25 марта 2026 года

В рамках общей аудиенции 25 марта Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений на тему догматической конституции II Ватиканского собора о Церкви Lumen gentium (LG). Темой его размышлений стало иерархическое устройство Церкви.

Обращаясь к паломникам на площади Св. Петра, Епископ Рима сказал:

Католическая Церковь основана на апостолах, которых Христос поставил живыми столпами Своего мистического Тела. Она обладает иерархическим измерением, служа единству, миссии и освящению всех её членов. Этот священный чин навсегда укоренён в апостолах (см. Еф 2,20; Откр 21,14) как авторитетных свидетелях воскресения Иисуса (см. Деян 1,22; 1 Кор 15,7), посланных Самим Господом на исполнение миссии в мир (см. Мк 16,15; Мф 28,19). Поскольку апостолы призваны верно хранить спасительное учение Наставника (см. 2 Тим 1,13–14), они передают своё служение людям, которые вплоть до возвращения Христа продолжают освящать, пасти и наставлять Церковь «благодаря тем, кто наследовал им в их пастырском служении» (ККЦ, п. 857).

Эта апостольская преемственность, основанная на Евангелии и Предании, более подробно рассматривается в третьей главе Lumen gentium, озаглавленной «Об иерархическом строении Церкви и, в частности, о епископате». Собор учит, что иерархическая структура – вовсе не человеческое установление, созданное для организации Церкви как социального тела (ср. LG 8), а Божественное учреждение, призванное до скончания века продолжать миссию, порученную Христом апостолам.

Тот факт, что эта тема рассматривается в третьей главе, – после того как в двух первых объяснялась истинная сущность Церкви (см. Acta Synodalia III/1, 209–210), – не означает, что иерархическое устройство представляет собой нечто позднейшее по отношению к Народу Божьему. Согласно декрету Ad gentes «апостолы были одновременно семенем нового Израиля и источником иерархии» (п. 5), как общины искупленных Пасхой Христовой, – общины, установленной как средство спасения для мира.

Чтобы понять замысел Собора, важно внимательно прочесть заглавие третьей главы Lumen gentium: оно раскрывает фундаментальную структуру Церкви, полученную от Бога Отца через Сына и завершённую излиянием Духа Святого. Отцы Собора не ставили целью представить институциональные элементы Церкви в том смысле, какой слово «устройство» приобрело сейчас. Документ сосредоточен на «служебном, или иерархическом, священстве», которое отличается от всеобщего священства верных «по существу, а не только по степени», при том, что оба «устремлены друг к другу, ибо и то, и другое участвуют, каждое по-своему, в едином священстве Христа» (LG 10). Собор говорит, таким образом, о служении, которое вверяется людям, облечённым священной властью (ср. LG 18): подробно рассматривается прежде всего епископат (LG 18–27), затем пресвитерат (LG 28) и диаконат (LG 29) как степени единого Таинства Священства.

Таким образом, прилагательное «иерархическое» указывает на священное происхождение апостольского служения в деяниях Иисуса, Доброго пастыря, а также на его внутренние взаимосвязи. Епископы в первую очередь, а через них пресвитеры и диаконы получили задачи (на латыни munera), которые ставят их на служение всем, «кто принадлежит к Народу Божьему», чтобы те «добровольно и в должном порядке стремясь к одной и той же цели, пришли ко спасению» (LG, 18).

Lumen gentium не раз и весьма выразительно подчёркивает соборный и общинный характер этой апостольской миссии, утверждая, что «должность, порученная Господом пастырям Его народа, является настоящей службой, которая в Священном Писании знаменательно называется “диаконией”, то есть служением» (LG 24).

Становится понятным, почему св. Павел VI представлял иерархию как реальность, «рождённую из любви Христовой, дабы осуществлять, распространять и обеспечивать первозданную и плодотворную передачу сокровища веры, примеров, заповедей и даров, оставленных Христом Своей Церкви» (Провозглашение, 14 сентября 1964, in Acta Synodalia III/1, 147).

Дорогие братья и сёстры, помолимся Господу, дабы Он ниспослал Своей Церкви служителей, исполненных пламенной евангельской любви, преданных благу всех крещёных, отважных миссионеров во все концы земли.



Источник: русская служба Vatican News