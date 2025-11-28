Экуменический молебен в Никее у раскопок базилики св. Неофита 28 ноября 2025 года (+ ФОТО)

Важным моментом апостольского визита, приуроченного к 1700-летию Первого Никейского собора, стал экуменический молебен 28 ноября в Изнике (бывшей Никее), куда во второй половине дня Святейший Отец прибыл на вертолёте из Стамбула. Передает русская служба Vatican News.

У раскопок древней базилики Св. Неофита Папа Лев XIV, Вселенский Патриарх Варфоломей, главы Церквей и делегаты мировых христианских общин внимали словам Евангелия, провозгласили Никео-Цареградский Символ веры, возносили молитву «Отче наш» и взывали о даре христианского единства.

В своей речи Лев XIV напомнил, что в наше «во многих отношениях драматическое время, когда само достоинство людей подвергается бесчисленным угрозам», 1700-летие Первого Никейского собора являет собой драгоценную возможность задаться вопросом: «Кем является Иисус Христос для наших современников, для каждого из нас?». Существует риск видеть в Нём «некоего харизматического лидера или сверхчеловека», отрицая Его божественность, как некогда отрицал Арий. «Если Бог не стал человеком, как смертные могут участвовать в Его бессмертной жизни?»: в центре Никейского собора, равно как и теперь находится вера в Бога, Который в Иисусе Христе уподобился людям, чтобы сделать их «причастниками Божеского естества» (2 Петр 1,4). Все христианские Церкви и общины по всему миру убеждены: исповедание христологической веры имеет основополагающее значение на пути христиан к полному единству. Эти глубокие узы уже связывают всех верующих в Христа, поэтому, подчеркнул Папа, «все мы призваны преодолеть позор разделений, которые, к сожалению, всё ещё существуют, и стремиться к единству, о котором молился и за которое отдал Свою жизнь Господь Иисус».

«Чем больше мы примирены между собой, тем больше мы, христиане, можем нести убедительное свидетельство о Евангелии Иисуса Христа, которое есть весть надежды для всех, послание мира и всеобщего братства, выходящее за рамки наших общин и наций».

Именно к примирению сегодня вызывает человечество, страждущее от конфликтов и насилия, подчеркнул Епископ Рима. Стремление к полному христианскому единству «всегда сопровождается поиском братства между всеми людьми». В Никейском Символе веры мы исповедуем веру «во единого Бога Отца», но это исповедание невозможно без признания братьями других людей, также созданных по образу Божьему (см. Nostra aetate, 5).

«Всеобщее братство и сестринство не зависит от этнической принадлежности, национальности, вероисповедания или убеждений. Религии по своей природе являются хранителями этой истины и должны побуждать отдельных людей, группы и народы признавать её и осуществлять. Нужно решительно отвергнуть использование религии для оправдания войны и насилия, как и любых форм фундаментализма и фанатизма. Путь, по которому следует идти, проходит через братскую встречу, диалог и сотрудничество».

В конце выступления Лев XIV поблагодарил делегатов христианских общин за участие в молебне и выразил признательность Патриарху Варфоломею, «который с великой мудростью и дальновидностью решил совместно отметить 1700-летие Никейского собора на том самом месте, где он проходил».

«Да услышит всемогущий и милостивый Бог Отец нашу сегодняшнюю ревностную молитву и да сподобит, чтобы эта важная годовщина принесла обильные плоды примирения, единства и мира».