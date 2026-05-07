«Эффект Льва XIV»: как Папа Римский меняет облик веры

Первый год понтификата Льва XIV ознаменовался беспрецедентным ростом популярности Церкви, особенно среди молодежи, которая увидела в Папе искреннего защитника мира и человеческого достоинства, отмечает Vatican News.

Год назад избрание первого в истории американского Папы Римского вызвало в Соединенных Штатах волну энтузиазма, которая не утихает до сих пор. Лев XIV стал для многих «своим» человеком на этом посту.

По данным OSV News, верующие в его родном Чикаго и далеко за его пределами видят в нём не просто лидера Церкви, но и настоящего мастера человеческих отношений, способного налаживать связи во времена глубоких кризисов.

Живое свидетельство Папы и его миссионерское прошлое стали стимулом для возвращения верующих в храмы.

24-летняя Виктория Мендес, прихожанка церкви Святой Риты Кассийской, заметила, что с момента избрания Льва XIV в Церкви стало гораздо больше молодых людей. Она объясняет это тем, что Папа обращается к молодежи на их языке, используя современные средства коммуникации, оставаясь при этом верным принципам Евангелия. Этот «эффект Льва» также наблюдается в статистике крещений взрослых в этом году на Пасху, когда интерес к католицизму вырос не только в США, но и в Европе.

Папа Римский, который в миру носил имя Роберт Превост, прошел путь от простого мальчика из южных пригородов Чикаго до префекта Дикастерии по делам епископов. Двадцать лет работы в бедных регионах Перу привили ему сильную потребность в справедливости. Сегодня его призывы к прекращению войны в Иране звучат мощно и бескомпромиссно. По словам епископа Даниэля Терли, Лев XIV несет послание радости и уважения к жизни в мир, полный насилия.

Лев XIV учит молодежь искать Бога вне цифрового мира, оставаясь при этом близкими к окружающим.

Несмотря на свой статус, Папа остается человеком понятных и близких каждому ценностей. Он охотно встречается с бывшими одноклассниками, болеет за свою любимую бейсбольную команду «Chicago White Sox» и призывает молодежь не становиться заложниками искусственного интеллекта.

Даже те, кто не практикует свою веру, как, например, 26-летняя Элли Грегг, испытывают симпатию к Льву XIV. Отсутствие агрессии, инклюзивность и открытость делают его личность особо привлекательной для широкого круга людей.



(На фото — Лев XIV в бейсболке команды «Чикаго Уайт Сокс»)