«Едины во Христе, едины в миссии». Послание Папы Льва XIV к столетию Дня миссий

Папа Лев XIV обнародовал Послание на 100-й Всемирный день миссий, который в этом году будет отмечаться 18 октября. Темой Дня и послания Святейший Отец избрал слова «Едины во Христе, едины в миссии», призывая всю Церковь радостно и с дерзновением в Святом Духе продолжить миссионерский путь после Юбилейного года.

Епископ Рима подчёркивает, что миссия требует сердец, объединённых во Христе, примирённых общин и великодушной готовности каждого внести свой вклад. Нужно позволить благодати Божией «возродить в нас огонь миссионерского призвания» и вместе идти вперёд в деле евангелизации, в контексте новой миссионерской эпохи в истории Церкви.

Раскрывая тему единства, Святейший Отец обращается к молитве Иисуса, вознесённой перед Страстями: «Да будут все едино» (Ин 17,21): Церковь – это община, которая рождается из Троицы и живёт жизнью Троицы ради братства между людьми и гармонии со всем творением. Быть христианином означает жить в единении с Христом; из этого единства проистекают взаимное общение верующих и миссионерская плодотворность. Как напоминал св. Иоанн Павел II, единство является одновременно источником и плодом миссии.

Отсюда проистекает и первая миссионерская ответственность Церкви: хранить духовное и братское единство. Конфликты и поляризация внутри общин ослабляют свидетельство, тогда как миссия требует примирённых сердец и стремления к общению, включая экуменический путь, особенно в связи с 1700-летием Никейского собора. Единство во Христе также означает постоянное обращение взора ко Господу, дабы Он оставался центром личной и общинной жизни, согласно словам апостола: «Уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал 2,20).

Во второй части послания Папа подчёркивает, что единство учеников направлено к миссии, дабы мир уверовал (см. Ин 17,21). Ни один крещёный не является посторонним для дела миссии, которая всегда носит общинный и синодальный характер; она предполагает гармоничное согласие различных харизм ради одной цели: явить миру любовь Христа и пригласить всех к встрече с Ним.

Святейший Отец говорит о миссии любви, содержанием которой является Евангелие непоколебимой любви Бога, явленной в Иисусе Христе. Взирая на примеры святых Франциска Ассизского и Терезы Младенца Иисуса, Лев XIV призывает всю Церковь соединиться в миссии через свидетельство жизни, молитву и конкретную поддержку. Папа завершает послание молитвой и апостольским благословением.



Источник: русская служба Vatican News