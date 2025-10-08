«Дружба с Христом – источник подлинного свидетельства». Послание Папы Льва XIV на 40-й Всемирный день молодёжи

Святейший Отец опубликовал послание на XL Всемирный день молодёжи, который состоится 23 ноября, в праздник Христа Царя Вселенной, на тему: «Также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мной» (Ин 15,27).

Лев XIV благодарит юношей и девушек, приехавших в Рим на Юбилей молодёжи в августе, и всех, кто присоединился к событию молитвой из разных стран. Этот праздник веры, пишет Папа, должен стать следующим шагом в христианской жизни, стимулом к постоянному свидетельству веры и подготовкой к молодёжному форуму в Сеуле в 2027 году.

Христианское свидетельство рождается из дружбы с Господом, распятым и воскресшим ради каждого: это – движущая сила внутренних перемен и пробуждения социальной ответственности. Христос называет Своих учеников друзьями, открывает им тайну Царства и посылает возвещать Евангелие. Он единственный знает сердца молодых людей, их боль от несправедливости, жажду истины, красоты и мира. Папа напоминает, что эта дружба – единственная, верная и вечная, ибо она объединяет человека с Богом и преображает его жизнь. Так свидетельствовал апостол Иоанн, «ученик, которого любил Иисус»: не называя себя по имени, а лишь выражая радость быть любимым. Из этого опыта любви рождается радость свидетельства.

Пример Иоанна Крестителя показывает, что настоящий свидетель не стремится занять место в центре внимания, не провозглашает ни самого себя, ни свои способности, а лишь указывает на Христа единственного Спасителя. По словам Папы, мы встречаем Господа, только выходя из собственной зоны комфорта навстречу бедным и отверженным. Благодаря Святому Духу этот смелый шаг делает молодёжь миссионерами среди сверстников, переживающих насилие, миграцию, социальное давление или семейные кризисы. «Вы можете идти рядом с другими молодыми людьми, сопровождать их и показывать, что Бог в Иисусе стал близок каждому человеку», – пишет Папа, вторя словам своего предшественника Франциска: Христос являет Бога близкого, сострадающего и нежного.

Из дружбы с Христом рождается братство – противоядие к равнодушию и духовной лени, побуждающее к активному участию в жизни общества от волонтёрства до христианского служения в политике. Новые поколения верующих, подчёркивает Епископ Рима, призваны быть трудолюбивыми зодчими мира, которые устраняют неравенство и примиряют сообщества, а не следуют за теми, «кто использует слова веры, чтобы разделять».

Под Крестом Господь вверил Свою Матерь Иоанну, а вместе с ним каждому ученику: Лев XIV призывает молодёжь хранить эту связь с Марией в молитве, особенно в Св. Розарии, чтобы в любой ситуации чувствовать себя любимыми, прощёнными детьми Божиими и свидетельствовать об этом миру.



Источник: русская служба Vatican News