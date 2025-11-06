Доктринальное пояснение: Дева Мария не может почитаться как «соискупительница»

4 ноября состоялась презентация доктринального пояснения Департамента вероучения о некоторых титулах, относящихся к Пресвятой Деве Марии, сообщает русская служба Vatican News.

Документ, озаглавленный Mater populi fidelis, подписан префектом Департамента кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом и секретарем доктринального отдела монсеньором Армандо Маттео. Папа Лев XIV одобрил публикацию – плод долгой коллегиальной работы Департамента – 7 октября.

В новом документе речь идет о почитании Богородицы и о связи личности Девы Марии с деянием Иисуса Христа, в силу которой она является Матерью всех верующих. В тексте предлагается солидный библейский фундамент для почитания Пресвятой Девы Марии, собраны святоотеческие источники, вклад Учителей Церкви, элементы восточной традиции и мысли последних Римских Пап.

В документе изложен анализ определенного числа возвваний к Деве Марии; подчеркивается ценность одних и риски, связанные с другими. Такие воззвания, как Матерь верующих, Матерь духовная, Матерь верного народа, документ относит к наиболее желательным; титул «Соискупительница» рассматривается как неуместный и неподобающий; титул «Посредница» назван неприемлемым, когда в него вкладывается значение, подобающее одному лишь Иисусу Христу, и ценным, когда он выражает инклюзивное посредничество, прославляющее силу Христа. Такие титулы, как «Матерь благодати» и «Посредница всех милостей», названы приемлемыми, если в них вложен определенный смысл, однако они также несут в себе риски, если употребляются с иными акцентами

Таким образом, суть документа – утверждение католического вероучения о почитании Девы Марии, в центре которого находится Христос и Его спасительное деяние. Вот почему, хотя некоторые из перечисленных титулов можно истолковать посредством корректной экзегетики, все же рекомендуется их избегать, как пояснил на презентации документа кардинал Фернандес, говоря, в частности, о народном благочестии. Он предостерег от некоторых групп и публикаций, предлагающих некоторое «догматические развитие», в том числе через социальные сети которое ставит под сомнение доктрину.

В отношении титула «Соискупительница» документ напоминает, что некоторые Папы прибегали к этому титулу, не давая развернутых пояснений и в целом подразумевая связь между Божественным материнством Марии и ее единением с Христом у подножия искупительного Креста. Решением Второго Ватиканского собора этот титул не должен был употребляться по догматическим, пастырским и экуменическим соображенияим. Святой Папа Иоанн Павел II использовал его по меньшей мере семь раз, связывая его прежде всего со спасительной ценностью нашей боли, приносимой в жертву вместе с жертвой Христа, с которой Мария соединяется в первую очередь у подножия Креста.

В документе упоминается дискуссия в лоне Конгрегации вероучения в 1996 году, когда обсуждалась вероятность провозглашение нового догмата о Марии «Соискупительнице или посреднице всех милостей». Кардинал Ратцингер был против такого шага, пояснив это тем, что «пока еще не представляется явным, каким образом доктрина, выраженная в этих титулах, наличествует в Писании и в апостольском Предании». Папа Франциск, в свою очередь, по меньшей мере трижды высказывался против использования титула «Соискупительница». Точно так же, кардинал Ратцингер утверждал, что титул «Мария, посредница всех милостей», не основана явным образом на Божественном откровении.