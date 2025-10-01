Молитвенные интенции Святейшего Отца на октябрь 2025 года

Октябрь 01, 2025

В октябре 2025 года Лев XIV призывает верующих молиться о взаимодействии различных вероисповеданий: именно в этом месяце будет отмечаться 60-я годовщина соборной декларации об отношении Церкви к нехристианским религиям.

«Помолимся, дабы мы, верующие разных религиозных традиций, объединили усилия для защиты и продвижения мира, справедливости и человеческого братства», – призывает Епископ Рима в видеопослании, опубликованном Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца.

возносит молитву:

«Господи Иисусе, Ты един в многообразии
и с любовью взираешь на каждого человека,
помоги нам признать друг друга братьями и сёстрами,
призванными жить, молиться, работать и мечтать вместе.

Мы живем в мире, полном красоты,
но также израненном глубокими разделениями.
Иногда , вместо того чтобы объединять,
становятся источником конфликта.

Ниспошли нам Духа Твоего для очищения сердец,
дабы мы распознали то, что нас роднит,
и, исходя из этого, вновь научились слушать
и сотрудничать, ничего не разрушая.

Пусть живые примеры мира,
справедливости и братства в религиях
пробудят в нас веру, что возможно жить
и трудиться сообща, невзирая на наши различия.

Да не будут религии использоваться как оружие или стены,
но станут мостами и провозвестниками:
да воплощают они мечту об общем благе,
сопровождают жизнь и вселяют надежду,
становясь закваской единства в расколотом мире.

Аминь».


Источник: русская служба Vatican News

