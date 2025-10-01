Молитвенные интенции Святейшего Отца на октябрь 2025 года

В октябре 2025 года Лев XIV призывает верующих молиться о взаимодействии различных вероисповеданий: именно в этом месяце будет отмечаться 60-я годовщина соборной декларации Nostra Aetate об отношении Церкви к нехристианским религиям.

«Помолимся, дабы мы, верующие разных религиозных традиций, объединили усилия для защиты и продвижения мира, справедливости и человеческого братства», – призывает Епископ Рима в видеопослании, опубликованном Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца.

Папа Лев XIV возносит молитву:

«Господи Иисусе, Ты един в многообразии

и с любовью взираешь на каждого человека,

помоги нам признать друг друга братьями и сёстрами,

призванными жить, молиться, работать и мечтать вместе.

Мы живем в мире, полном красоты,

но также израненном глубокими разделениями.

Иногда религии, вместо того чтобы объединять,

становятся источником конфликта.

Ниспошли нам Духа Твоего для очищения сердец,

дабы мы распознали то, что нас роднит,

и, исходя из этого, вновь научились слушать

и сотрудничать, ничего не разрушая.

Пусть живые примеры мира,

справедливости и братства в религиях

пробудят в нас веру, что возможно жить

и трудиться сообща, невзирая на наши различия.

Да не будут религии использоваться как оружие или стены,

но станут мостами и провозвестниками:

да воплощают они мечту об общем благе,

сопровождают жизнь и вселяют надежду,

становясь закваской единства в расколотом мире.

Аминь».



Источник: русская служба Vatican News