«Что значит быть францисканцем сегодня?» Интервью с о. Коррадо Трабукки, OFM

В один жаркий летний день месяца июля, когда новостная лента становится не такой бурной и плотной, мы решили взять небольшое интервью у отца Коррадо Трабукки, старейшего монаха-францисканца, который служит сегодня в России.

– Здравствуйте, отче! Прежде всего, разрешите Вас поздравить с приближающейся датой, ведь 16 июля Вы будете отмечать очередную годовщину начала служения здесь, в России. Правда, ситуация с продолжающейся эпидемией COVID-19 не внушает пока оптимизма и не дает больших поводов для радости. Вдобавок сегодня, кроме ограничений, которые, увы, пока остаются повседневной реальностью всего мирового сообщества, есть ещё одно грустное обстоятельство: вынужденная «привязанность» иностранных священников к локальному месту нынешнего служения. И если с точки зрения миссии это имеет некий положительный факт, то с точки зрения личной, психологической переживается многими непросто – второй год подряд у Вас нет возможности съездить на родину в отпуск, чтобы навестить родных и друзей. Поэтому позвольте начать наше общение с вопроса о том, как Вам сегодня живется и служится на земле Сибирской в таких непростых обстоятельствах?

– Да, действительно, я уже 26 лет живу в Новосибирске. И всё это время — каждый год в месяце июле – я вспоминаю тот день, когда я впервые сюда приехал, прилетел из Италии. Я уже много раз в разных интервью повторял эту свою историю, как я с самого начала встретился здесь с общиной бабушек, состоящей из российских немцев. Для меня это было первое впечатление, которое осталось в памяти на всю жизнь.

Бабушки рассказывали мне очень много – о себе, о том, как они были без священника, о разных других событиях, о самой жизни здесь. О священниках, которые были здесь до меня. Они искренне радовались, что сюда приехал служить ещё один священник.

Никогда не забуду, как я прожил здесь свой первый год. Как иностранцу, мне нужно было каждые три месяца уезжать на оформление документов для продления визы. Как-то раз одна бабушка очень сильно заплакала по этому поводу. «А вдруг Вы потом не сможете, вдруг Вам запретят вернуться обратно?». И на меня это тогда произвело очень глубокое впечатление – как же высоко они ценили в жизни такую возможность: чтобы с ними был священник!

Потом уже я стал работать в Католической школе. И, конечно, я считаю даром Божиим, Его благодатью то, что я смог выучить русский язык. Хотя им я и не овладел в совершенстве, но всё равно теперь могу говорить свободно и понятно по-русски…

Правда в то время, когда я только сюда приехал, а это был 1995 год, уже не было преследований за веру, и в тот момент католических священников здесь было больше, чем, например, сейчас. Поэтому я считаю, что сегодняшняя нехватка священников вновь побуждает нас обязательно творить молитву, обращенную к Господину жатвы, чтобы Он посылал Своих «делателей» — то есть нас, Своих сотрудников. Причем, эта серьезная проблема сегодня ощутима во всём мире, а не только в России…

— Тогда позвольте поинтересоваться Вашим мнением о некоторых актуальных темах, которые, так или иначе, вызывают интерес у католиков всего мира. Один из таких вопросов — каково будущее религиозной жизни в постковидную эпоху? Многие считают, что изменения, затронувшие все религии во время пандемии, не носят характера лишь ситуативной реакции, они назревали «до ковида» и, судя по всему, не будут свернуты по окончании ограничений. Не только христианские конфессии, но и другие религиозные группы – мусульмане, буддисты – вынуждены менять формы своей коммуникации, приспосабливаться, вводить этот пресловутый онлайн-формат. Мы потеряли живое общение.

— Во-первых, нужно честно сказать, что онлайн-общение в этой ситуации действительно очень помогает. Помогает общению. Можно принимать живое участие в тех же видеоконференциях, можно слушать актуальные мнения специалистов, богословов, можно задавать свои вопросы и получать на них непосредственный ответ. Это всё есть. Однако, например Мессы, которые транслируются онлайн –для нормальной религиозной практики этого всё же недостаточно. Конечно, в этой ситуации нужно использовать все доступные возможности. Но они никогда не займут место тех важных условий, которые помогают нам настроиться на молитву, ощутить дыхание и теплоту общины, осязательно участвовать в Евхаристии, разделяя общую трапезу Любви и так далее. Наша жизнь не может быть без живых встреч. Сейчас мы с Вами говорим по телефону. Это хорошо. Потом Вы опубликуете всё это в газете, и кто-то прочитает – это тоже хорошо. Но если мы иногда увидимся и поговорим, глядя друг другу в глаза – это ведь ещё лучше! (улыбается).

— Другой широко обсуждаемый сегодня вопрос – пресловутый «Синодальный путь». Что Вы думаете об этом?

— Что касается вопроса про Синодальный путь, то у меня по этому поводу есть такая личная реакция.

Первое: когда мы говорим об этом, то мы сразу смотрим на Германию. Именно там особенно выражено это движение. И оно так или иначе вызывает много вопросов у верующих в других странах. Там много принципиальных моментов о церковной дисциплине, о традициях и канонах, о границах реформ, о границах самой Церкви, в конце концов. Это их путь, и они его так или иначе пройдут. После решения немецкого епископата начать «синодальный путь» даже Папа Римский обратился к верующим Германии со специальным посланием, отмечая, что поместная Церковь переживает «драматическую ситуацию». Но что касается другой стороны этого движения, то здесь есть важный момент: Папа Франциск посоветовал практически всем епархиям Католической Церкви в мире, в том числе и итальянским (например), обратить внимание на суть слова «Синодальный». Синод – это от греческого Σύνοδος — «собрание», «собор». То есть, это надежда, что мы «соборно», «вместе» должны найти тот единственно верный путь развития нашей Церкви. Куда идти? С кем идти? Как идти? Эти все вопросы актуальны, в том числе и для нашей небольшой поместной Церкви в России. Сейчас ведь в мире переживается серьезный кризис авторитетности. Поэтому сразу возникает вопрос – а кто будет тем поводырём, руководителем, который способен провести Церковь этим Синодальным путем? Сразу приходит на ум: Папа Римский, епископы, настоятели, то есть – все те, кто имеет личную ответственность руководителя. Но ведь не все сегодня способны и имеют право сказать «пойдем туда, куда я укажу». То есть нужно этот путь определять вместе, искать общинно, «синодально». А для этого нужен диалог, нужны встречи…

Есть ещё один актуальный вопрос. Например, недавно я слушал, как протестанты спрашивали людей на улице: а вы знаете, кто такой Иисус? Был вопрос о Святой Троице. О Пасхе. Пожилые люди ещё что-то могли сказать, потому что они что-то слышали о Троице. Но некоторые люди вообще ничего не знали про это, честно признавались в этом. Однако это вовсе не значит, что люди не веруют. Они не знают, но внутренне, сердцем имеют личную связь с Богом. Поэтому в нашей жизни Церковь, как институт, должна быть способна пригласить людей к обсуждению серьезных вечных вопросов…

Вот такие мои мысли про «Синодальный путь». Конечно, сегодня есть интернет, который, в какой-то мере, облегчает коммуникацию между людьми. И эти новые возможности тоже нужно сегодня использовать для общения. Поэтому я считаю, что Синодальный путь – это будущее Церкви, причем, не только в Германии.

— Есть старая избитая поговорка: хочешь рассмешить Бога – поведай ему о своих планах. Понятно, что сегодня очень трудно загадывать даже на две недели вперед. И тем не мене – каковы Ваши планы на ближайшие полгода – год? Что с Католической школой, какие новости там?

— По поводу Католической школы: продолжающаяся эпидемическая ситуация требует соблюдать определённые условия. Конечно, в течение прошедшего учебного года мы, слава Богу, смогли бо́льшую часть времени вести нормальные очные занятия. Наши дети учились в нормальном коллективе, ходили в свои привычные классы. Хотя, на несколько месяцев всё же было введено дистанционное обучение, и для нашей начальной школы это было практически потерянное время. Это ведь очень трудно, когда дети только-только пришли в школу и впервые сели за парты, совсем ещё маленькие, неумелые. Для учителей тоже было трудно, и для родителей. Поэтому мы очень надеемся, что в новом учебном году ситуация с онлайн-обучением не повторится, и дети будут реально присутствовать, иметь нормальное общение, у них будет возможность правильно и полноценно усваивать учебный материал. Хотя, понятно, что совсем без ограничений не обойтись: родители не смогут свободно приходить в школу; мы пока не сможем делать такие праздники, какие были у нас до пандемии. Но всё равно ведь что-то останется из привычного. Да и праздники никто отменять не будет, просто мы их будем теперь устраивать немного в другом формате. Так что, пока мы вынуждены ждать, когда появится выход из этой непростой ситуации. Главное – иметь радостный, довольный, оптимистичный настрой!

Ещё: каждый новый учебный год у нас имеет какую-то специфическую тему. Прошедший учебный год прошел под знаком слова «Дом». А в новом году очередная тема — «Вода». Потому что, когда мы читаем «Песнь Святого Франциска», то там есть славословие в честь «сестры нашей Воды». Вода – это ведь такая актуальная тема для всего мира! Как много людей сегодня нуждаются в доступности этого ресурса! Она нужна всем — чтобы пить, чтобы мыться, чтобы пищу готовить, чтобы окружающая природа питалась и развивалась. Экологическая тема очень важна. И потом вода – это важный элемент Таинства Крещения! А посмотрите на другие религии – иудеи, мусульмане, там тоже вода занимает очень заметное место. В конце концов, вода в христианстве – это ведь символ Святого Духа!

— Кроме того, что Вы является бессменным директором Католической школы Рождества Христова в Новосибирске, на Вас ещё возложена ответственность за экуменические связи в Преображенской епархии. Какие события Вы запланировали в этом направлении Вашего служения?

— По поводу экуменизма. Сегодняшние условия исключают возможность тех межрелигиозных встреч, которые у нас проводились раньше. Как, например, в Неделю молитв о христианском единстве, которая всегда обычно бывает в январе. Однако новая тема для очередной Экуменической недели уже есть: «Волхвы, увидевшие Звезду, нашли и Путь». И мы все равно готовимся к этому событию. Не знаю, удастся ли на этот раз провести встречу в привычном формате в Кафедральном соборе, как раньше. Посмотрим. Но мы всё равно надеемся. Во всяком случае, онлайн-формат будет точно.

— Сейчас в Риме проходит Генеральный Капитул Ордена Братьев Меньших. Он продлится до 18 июля. Что-то можете сказать об этом?

— Да, они сейчас работают. С 3 по 18 июля. Сто восемнадцать братьев-францисканцев там находятся. Каждый день мы видим итоги их очередного заседания, обсуждения… Вот он – онлайн! Каждая францисканская провинция в мире подготовила для этого Капитула маленький ролик-презентацию, где рассказала о своей жизни: Польша, Италия, Филиппины, Южная Америка, Африка, Святая Земля, есть совсем маленькие провинции… Это интересно видеть, как мир францисканцев везде действует. Но более-менее актуальные вопросы везде, это в первую очередь – призвания, миссионерская работа, старение Ордена (молодых францисканцев с каждым годом становится гораздо меньше, чем пожилых), работа в приходах, помощь нуждающимся.

Важно обозначить основные направления в нашей работе на будущее время. И, конечно, вопрос обновления всей нашей жизни в рамках Ордена.

— Каковы наиболее серьезные проблемы, стоящие сегодня перед Орденом францисканцев?

— Тут есть и вопросы статистики, например. Братья подсчитали, что к 2030 году нас останется всего около 7-8 тысяч в мире. Тогда как сегодня пока ещё в Ордене числится 13 тысяч человек. Это, конечно, печальная математика. Ведь это означает, что мы будем вынуждены закрыть очень много проектов, дел, миссий, школ и так далее – просто некому будет работать.

Отсюда же вытекает и другой острый вопрос: братья стареют, идет общее глобальное старение членов. Не везде, конечно: есть Азия, Вьетнам, например – там ситуация совсем другая, там много призваний, много молодых. Но вот мы смотрим на Европу, на Северную Америку уже более грустным взглядом.

Но главный вопрос, который очень нас беспокоит, пожалуй, что самый актуальный вопрос: как найти верную специфику нашей внутренней общинной жизни как именно братьев? Что значит быть францисканцем сегодня? Неужели мы францисканцы только лишь по названию и одежде? Что, если мы будем францисканцами «просто так»? А как же тогда харизма Святого Франциска? А как у нас складываются отношения с Богом? С людьми? Как живет наша «внутренняя Церковь»? Как и Что нас правильно и точно, адекватно сегодня характеризует как братьев, как наследников бедняка из Ассизи?.. Вот вопрос!

Надо сказать, что братья-францисканцы очень сильно, очень лично и искренне приняли посыл энциклики Папы Франциска «Laudato Si’». Там ведь не только экологическая проблема. Там важные вопросы веры, надежды, упования. «Прославлен будь, мой Господи», – пел святой Франциск Ассизский. Вот он — этот Путь. И как сделать, чтобы все братья смогли его принять, всем сердцем, всею душою, изменить свою жизнь, стиль жизни? Это очень большой вопрос, который сегодня стоит перед Орденом. И как это сделать? Это вызов на будущее.

Потом ещё есть важный вопрос, касающийся служения, устроения и управления в Ордене. У нас в провинциях тоже есть руководители, в каждой общине – это настоятели, гвардианы, провинциалы и так далее. И похоже, что сегодня трудно найти таких людей, которые могли бы исполнять это специфическое служение, которые могли бы быть руководителями не только с радостью, но и с действительным пониманием, с умением, с талантом, с харизмой. Это очень трудно. Ну, вот как найти епископа на служение?! Конечно, «свято место пусто не бывает», и кандидата всегда найдут на это место… Но потом ведь, в реальной жизни, иногда складывается по-разному. Окажется ли он в итоге тем человеком, которого искренне примут и действительно полюбят в общине? Это всё насущные вопросы.

Ещё одна очень важная вещь – это формация. В этом вопросе братья реально могут помогать друг другу найти правильный путь. Синодальный путь, кстати, говорит именно об этом.

Потом ещё не стоит забывать, что наш Орден является международным сообществом. Поэтому нужна хорошая коммуникация между регионами мира: Африкой, Европой, Азией, Южной Америкой… В России у нас маленькая община, и русских братьев у нас тем более немного. Но мы всё же надеемся, что призваний здесь будет побольше, и больше будет францисканцев, говорящих по-русски.

— А что Вам кажется самым важным сегодня в Вашей работе в России?

— На это я скажу одну такую вещь. После многих лет служения в России, жизни в Сибири, здесь в Новосибирске, я понял главное – нужно не бояться идти к людям. Сегодня приходит такое время, что в храмы люди будут ходить реже, меньше – по разным причинам. Поэтому от нас, от верующих (тем более священников, монашествующих, сестёр) требуется больше внимания к людям. Нужно искать любую возможность идти на встречу к людям. Даже идя в магазин просто купить картошки, я могу встретить продавца или продавщицу, с которыми не только выполню дежурный ритуал вокруг покупки, но мы сможем поддержать разговор друг с другом. И я могу при этом рассказать, например, что я священник, чем я занимаюсь, по-человечески заинтересовать кого-то и поговорить о вещах не только «магазинных». Можно ли для этого использовать интернет? Можно. Но это не то средство, в котором люди сегодня остро нуждаются. Те же большие магазины, гипермаркеты – они не очень помогут, потому что ты там должен всё обойти, выбрать, простоять в очереди на кассу, а потом выходишь оттуда усталый и утомленный. А вот маленькие магазинчики или местные рынки позволяют ещё и встречаться, заводить знакомства, начинать интересное общение с новыми, ещё не знакомыми тебе людьми. У меня были случаи, когда такие встречи стали потом больше, чем случайностью. Из таких встреч выросли серьезные разговоры о жизни, о вере и так далее. Потому что это такой вызов нашего времени – ведь часто мы боимся, пасуем, не хотим такого открытого и свободного общения. А нужно больше встречаться с людьми. Нужно даже стараться встретиться. Просто встретиться, хоть и без большого повода. Потому что любая такая встреча дает потом результат. И моя экуменическая работа – это ведь, прежде всего, тоже встречи. Поэтому я вижу, что большой вызов сегодняшнего и даже завтрашнего дня – уметь встречаться, находить в себе эту способность и готовность к встречам с людьми. Без этой способности не будет никакого серьезного пастырского или миссионерского результата.

— Возвращаясь к теме проходящего в эти дни в Риме Капитула Ордена францисканцев – интересно, выберут ли нового Генерального настоятеля, как Вы думаете?

— Не знаю, но после определенного периода служения на таком высоком посту ротация – дело вполне обычное. Поэтому думаю, что да, на этом Капитуле мы, наверное, получим нового Генерала.* И ещё у нас наверняка будет новый Совет. Как правило, в Совет Генеральной курии выбирают шесть или восемь советников, которые представляют все регионы мира.

А потом надо говорить ещё об одной вещи, которая для меня очень важна, хотя это, конечно, не совсем серьезно, скорее в шутку, но тем не менее: Италия будет чемпионом Европы или нет? ** (Смеётся.)

Но если посмотреть серьезнее – ведь нынешний Чемпионат в каком-то смысле объединил мою родную Италию. В эпоху коронавируса такие вещи, которые приносят в жизнь людей хоть чуть-чуть радости, воодушевления, надежды, они очень важны!



— Большое спасибо, дорогой отец Коррадо, за интересные и содержательные ответы!

( От редакции. Как стало известно позднее, уже после записи этого интервью:



**11 июля 2021 года в решающей игре чемпионата Европы на «Уэмбли» футбольная сборная Италии победила в финальной игре ЕВРО-2020 сборную Великобритании, завоевав кубок европейского чемпиона.

*13 июля 2021 года Орден Братьев Меньших избрал своего нового, 121-го по счету, Генерального настоятеля. Им стал о. Массимо Джованни Фузарелли, OFM)

Материал подготовил Александр Эльмусов

Фото Оксаны Кондратьевой