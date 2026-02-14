«Четыредесятница учит нас слушать». Обнародовано послание Папы на Великий пост-2026

Папа Лев XIV обнародовал Послание на Великий пост – особое время, когда Церковь с материнской заботой приглашает верующих вернуть Богу центральное место в жизни, чтобы вера вновь обрела живую силу, а сердце не затерялось среди повседневных тревог и дел.

Каждый путь обращения, подчёркивает Папа, начинается с того, что человек позволяет Слову Божию коснуться себя и принимает его с духовной кротостью. Великопостный путь становится благоприятным временем, чтобы в ответ на Слово Божье решить заново следовать за Христом по дороге в Иерусалим – к тайне Его страстей, смерти и воскресения. Епископ Рима ставит акцент на готовности слушать: это первый знак подлинного желания вступить в диалог. Сам Бог в откровении Моисею у горящего куста открывается как Тот, Кто слышит (см. Исх 3,7); внимание к зову угнетённых становится началом истории освобождения, в которую Господь вовлекает и человека. Слушая Слово Божье в литургии, мы обретаем способность внимательнее вслушиваться в саму реальность; среди множества голосов Писание помогает распознать голос, доносящийся из страдания и несправедливости, чтобы он не остался без ответа, подчёркивает Папа.

«Положение бедных – это крик, который в истории человечества постоянно взывает к нашей жизни, обществу, политическим и экономическим системам и, не в последнюю очередь, к самой Церкви».

Если Святая Четыредесятница – это время слушать, то пост является конкретной практикой, располагающей к принятию Слова Божия. Воздержание от пищи, как древнее и незаменимое аскетическое упражнение, относится к телу и помогает распознать, в чём состоит наша подлинная «жажда» и что мы считаем необходимым. Пост помогает упорядочить желания, сохранить живой голод и жажду справедливости и преобразовать их в молитву и ответственность за ближнего. Практика поста не только дисциплинирует желание, но и очищает, расширяет его, направляя к Богу и к благим делам. Святейший Отец подчёркивает, что пост должен всегда совершаться в смирении, чтобы избежать искушения гордыней: подлинный пост предполагает также другие формы отречения, ведущие к более простому образу жизни, поскольку «лишь аскеза делает христианскую жизнь сильной и подлинной».

Особое место в послании занимает призыв к «посту языка». Папа предлагает отказаться от слов, которые ранят и унижают ближнего, от поспешных суждений, злословия, клеветы. Необходимо учиться «мере» в словах, взращивая доброжелательность в семье, на работе, в соцсетях, в политических дебатах, в СМИ, в христианских общинах, дабы слова ненависти уступили место словам надежды и мира.

Папа Римский подчёркивает общинное измерение Великого поста, цитируя пример из Книги Неемии (9,1–3): народ собирается, чтобы вместе слушать Закон, поститься, исповедовать веру и обновить завет с Богом. Подобным образом и сегодня приходы, семьи и церковные общины призваны к совместному пути, на котором Слово Божье, а также «крик бедных и земли» формируют общинную жизнь, а пост поддерживает подлинное покаяние.

Лев XIV возносит молитву, дабы благодать Четыредесятницы «обострила слух к Богу и к самым обездоленным», укрепила пост, затрагивающий и язык, и помогла общинам стать пространством, где внимают крику страждущих, прокладывают пути освобождения и созидают «цивилизацию любви».



Источник: русская служба Vatican News