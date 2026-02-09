«Быть солью и светом: радость, которая исцеляет мир». Слово Папы перед молитвой Angelus 8 февраля 2026 года, площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 8 февраля Папа Лев XIV размышлял над глубокими метафорами из Евангелия от Матфея, называющего христиан «солью земли» и «светом мира». Центральная идея этого послания заключается в том, что христианство – это не набор абстрактных правил, а особый «вкус жизни», способный преобразить окружающую действительность.

Папа подчеркнул, что истинная радость – вовсе не мимолетное чувство, а результат осознанного выбора стиля жизни, основанного на евангельских Заповедях блаженства. Встреча с Христом меняет восприятие реальности: то, что раньше казалось важным (престиж, власть, самоутверждение), становится «пресным» по сравнению с простотой сердца, милостью и жаждой справедливости. Именно эта «радость во Христе» придает жизни смысл и делает верующих заметными для мира.

Процитировав пророка Исаию из первого чтения дня, Святейший Отец показал неразрывную связь между делами милосердия и личным духовным исцелением. Кормить голодных, давать приют бездомным и одевать нагих – это не просто социальная работа. Согласно пророчеству, именно в эти моменты «исцеление человека скоро возрастет». Папа отметил удивительный парадокс: помогая заживлять раны общества и конкретных людей, человек исцеляет раны собственного сердца.

Святейший Отец уделил особое внимание риску потери «вкуса» к жизни. В современном мире многие люди чувствуют себя лишними, «неправильными» или отверженными. Комментируя слова Иисуса о соли, потерявшей силу, Лев XIV подчеркнул: Бог – это Отец, Который никогда никого не отвергает. Каждое имя и каждая уникальная судьба дороги Ему. Путь к восстановлению чувства собственной ценности лежит через принятие Евангелия и возвращение к конкретным делам любви.

Папа напомнил об искушениях, через которые прошел Христос. Путь саморекламы и гордыни – это путь потери истинного вкуса. Настоящая сила христианства – в «любви, которая не производит шума», подобно Хлебу, преломляемому на Евхаристии. Призывая верующих быть «городом на вершине горы», Церковь предлагает миру не зрелище, а гостеприимное пространство мира и покоя, где каждый может найти прибежище.



Источник: русская служба Vatican News