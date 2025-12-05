Брифинг в самолёте: Папа высказался по международным темам и рассказал о себе

Обстановка на Ближнем Востоке, переговоры по Украине и подробности конклава: эти и другие темы Папа Лев XIV затронул, отвечая на вопросы журналистов, сопровождавших его на обратном пути из Бейрута в Рим.

Корреспондент ливанского агентства LBC International сослался на предыдущий брифинг Папы – по пути из Турции в Ливан, — когда он сказал, что Ватикан – друг Израиля. Вопрос журналиста касался намерения Папы воспользоваться контактами с Трампом и Нетаньяху, чтобы «остановить агрессию Израиля против Ливана». Возможен ли вообще устойчивый мир в этом регионе?

«Я думаю, что устойчивый мир возможен», — ответил Святейший Отец, пояснив, что он уже беседовал с лидерами названных стран и намеревается продолжать это общение, ведь Святейший Престол поддерживает дипломатические отношения с большинством государств региона. Отвечая затем корреспонденту Sky News Arabia о содействии переговорам и диалогу в Ливане, Папа Лев отметил, что его апостольская поездка имела преимущественно экуменический характер и была связана с посещением Никеи. Что касается дипломатической работы, то она не является публичной: «Мы не заявляем о ней на улице, она проходит за кулисами».

«То, что мы уже сделали и будем продолжать делать, — это стараться убедить стороны оставить оружие и насилие и вместе сесть за стол переговоров, искать ненасильственные ответы и решения, которые могут быть эффективны».

Папу попросили прокомментировать послание от Хезболлы, которое ему передали в ходе поездки в Ливан. Он ответил, что ознакомился с этим посланием, и добавил, что со стороны Церкви был высказан призыв оставить оружие и стремиться к диалогу. «Я предпочитаю больше не комментировать это в настоящий момент», — отметил Папа Лев.

Папа ответил на вопрос, следует ли видеть в исламе угрозу для христианской идентичности на Западе: по его мнению, дружба между мусульманами и христианами возможна, и это один из уроков, какие может преподать Ливан.

«Наверное, нам следует поменьше бояться и искать способы продвижения подлинного диалога и уважения».

Журналист из Италии спросил его о перспективах конфликта «между НАТО и Россией». Видит ли он риск эскалации, в том числе посредством новых методов, таких как кибератаки? Можно ли вести переговоры о мире без Европы, которая систематически исключается американским президентом?

Папа подчеркнул, что этот вопрос важен для мира во всем мире, однако Святейший Престол не принимает прямого участия в переговорах, не являясь членом НАТО. Тем не менее Ватикан неоднократно призывал к прекращению огня, диалогу и поиску мирного решения. С одной стороны, президент США считает возможным продвижение мирного плана, в котором, по крайней мере в начале, не фигурирует Европа. Однако Европа играет важную роль, и важной может быть, в частности, роль Италии:

«С культурной и исторической точки зрения Италия обладает способностью посредничать в конфликте между несколькими сторонами, в том числе Украиной, Россией, США».

Еще одной темой брифинга был особый «синодальный путь» в Германии. Папа констатировал, что многие католики в Германии считают, что этот путь не представляет их видение Церкви. Необходим диалог, из которого нельзя исключать никого, даже тех, кто не представляет большинство. Папа Лев выразил надежду, что немецкий синодальный путь не отдалится от пути Вселенской Церкви.

На вопрос о том, чему Ближний Восток может научить Церковь на Западе и во всем мире, Папа ответил, что прежде всего – единству, дружбе, человеческим связям. Мы живем в крайне индивидуалистическом обществе. Во время пандемии молодые люди проводили очень много времени за компьютером в изоляции и перестали понимать, насколько важны человеческие отношения.

Святейшему Отцу задали несколько «личных» вопросов: одна из журналисток сказала, что во время встречи с молодежью в Ливане на его лице было написано «Wow!». Она также попросила раскрыть подробности конклава, как получилось, что выбрали именно его.

Папа ответил с иронией, сказав, что его лицо может быть выразительным и его часто забавляет, как это интерпретируют журналисты.

«Это интересно, и иногда я беру от вас большие идеи, потому что вы думаете, что можете читать в моих мыслях и на моем лице. Вы не всегда правы».

По поводу конклава Папа сказал, что он «имеет абсолютную веру в тайну конклава», хотя в некоторых интервью и были раскрыты некоторые вещи. Чтобы понять, кто такой Превост, достаточно почитать одну книгу — «Практика присутствия Бога», написанную неким братом Лоуренсом, даже не указавшим свою фамилию. Там «описан тип молитвы и духовности, посредством которой человек просто отдает свою жизнь Господу и позволяет Господу себя вести».

Наконец, на вопрос о следующем апостольском путешествии Папа ответил, что он хотел бы отправиться в Африку, а именно в Алжир, в места, связанные со святым Августином.



Источник: русская служба Vatican News