Больше, чем победа: послание Папы Римского к Олимпийским играм 2026 года

Папа Лев XIV опубликовал послание по случаю открытия XXV зимних Олимпийских игр, проходящих с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также XIV зимних Паралимпийских игр, которые состоятся там же с 6 по 15 марта. Святейший Отец размышляет о роли спорта в жизни человечества и настоятельно призывает соблюдать Олимпийское перемирие в мире, раздираемом войнами и насилием.

Епископ Рима подчёркивает, что Олимпийское перемирие, основанное на договорённости о приостановке военных действий, остаётся действенным инструментом надежды, пророческим знаком того, что примирённый мир возможен, особенно в эпоху конфликтов, распространения «культуры смерти» и насилия. По словам Папы, этот олимпийский принцип способен противостоять логике силы, произволу и пренебрежению правом, напоминая народам о первенстве диалога и мира.

Развивая мысль о значении спорта, Лев XIV напоминает, что Церковь неизменно признавала за ним важную роль в служении общему благу и продвижении мира. Подлинный спорт, отмечает он, является пространством встречи и отношений, школой жизни, где человек учится принимать собственные пределы, переживать поражение без отчаяния и победу без высокомерия, открывая для себя полноту жизни, которая рождается из уважения, взаимности и радости совместного пути.

Вместе с тем Папа предостерегает от искажений спортивной практики, указывая на опасности допинга, превращения спорта в бизнес, политической инструментализации соревнований, фанатизма болельщиков и так называемой «диктатуры результата», при которой ценится лишь то, что поддаётся измерению. В этих условиях, подчёркивает Святейший Отец, исчезает личность, а спортивное соперничество утрачивает свой этический фундамент.

Отдельное внимание в послании уделено вопросам инклюзивности и солидарности. Папа подчёркивает необходимость доступного спорта для детей, женщин и социально уязвимых групп, а также ключевую роль воспитателей и тренеров в формировании культуры команды, основанной на уважении и заботе о каждом.

Епископ Рима упоминает официальную команду Святейшего Престола Athletica Vaticana, основанную в 2018 году: она свидетельствует о том, что спорт может также восприниматься «как служение Церкви, особенно самым бедным и уязвимым».

В заключительной части послания Лев XIV подчёркивает воспитательную и объединяющую миссию спорта, который может быть подлинным пространством встречи, мира и примирения.



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — олимпийские символы на стенах Миланского собора)