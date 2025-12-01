«Блаженны миротворцы». Папа Римский начал своё путешествие в Ливан

30 ноября Папа Лев XIV прибыл в Ливан, начав вторую часть своего апостольского путешествия. Самолёт со Святейшим Отцом на борту приземлился в 15 часов 34 минуты по местному времени в международном аэропорту Бейрута. Подробности сообщает Vatican News.

У трапа Епископа Рима встретили президент Ливана Жозеф Аун, представители государственной власти, а также Патриарх Антиохийский кардинал Бешара Бутрос Раи. Дети в национальных одеждах поднесли ватиканскому гостю цветы, хлеб и воду. После исполнения гимнов Святейшего Престола и Ливана, воинских почестей и представления делегаций Папа и президент удалились в зал аэропорта для краткой встречи. Затем Святейший Отец направился в Президентский дворец для отдельных встреч с главой государства, спикером парламента и премьер-министром. Вечером Папа обратится к представителям властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.

Визит Папы имеет особое значение для страны, переживающей период политических и экономических испытаний. Если в Турции главной темой был межрелигиозный диалог, то в Ливане акцент сделан на мире. Девиз поездки – «Блаженны миротворцы».

Папа Лев XIV в международном аэропорту Бейрута (Ливан, 30 ноября 2025 г.)



Вечером 30 ноября Папа Лев XIV обратился в Президентском дворце Бейрута к гражданским властям, дипломатам и общественным деятелям с речью о мире как насущной потребности. Он пожелал примирения и надежды стране, раздираемой вызовами, подчеркнув роль молодёжи и женщин в деле возрождения.

Ссылаясь на девиз поездки – «Блаженны миротворцы» (Мф 5,9) – Папа напомнил, что мир в Ливане – не отвлечённая идея, а желание и призвание, которое нужно созидать день за днём. Лев XIV похвалил стойкость ливанского народа, который не сдаётся перед лицом трудностей. Эта твёрдость духа становится основой для восстановления и прогресса, и ею должны руководствоваться те, кто вершит судьбы отечества.

Святейший Отец призвал вождей страны пребывать в единении с народом, особенно с молодёжью, и говорить языком надежды, который всегда позволял Ливану начинать заново. Подчёркивая важность примирения, Папа отметил, что подлинный мир требует мужества в противостоянии былым ранам. «Есть личные и коллективные язвы, на исцеление которых уходят многие годы, подчас и целые поколения». Истина и примирение всегда произрастают вместе, и нельзя позволять себе оставаться узниками собственной боли и помыслов.

Учреждения власти, добавил Лев XIV, обязаны ставить общее благо выше суммы отдельных интересов. Он выразил озабоченность массовой эмиграцией молодёжи, вызванной нестабильностью и тяготами. Хотя ливанская диаспора приносит много пользы, Церковь не желает, чтобы кто-либо был вынужден оставлять родину. Папа Римский призвал создавать условия, позволяющие молодым людям оставаться и созидать будущее на отчей земле, избегая как сектантства, так и национализма.

Папа Лев XIV на встрече с властями Ливана (Бейрут, 30 ноября 2025 г.)



Цитируя энциклику Fratelli tutti, Епископ Рима напомнил о необходимости гармоничного сочетания местной самобытности и глобальной открытости – двух неразлучных и равноценных устоев в любом обществе. Особо он отметил роль женщин в обществе, подчеркнув их способность к миростроительству, основанную на умении поддерживать и укреплять общественные узы. Их участие, по словам Папы, становится фактором истинного обновления. Молодёжь, которая остаётся или возвращается в Ливан, вносит решительный вклад в то, чтобы страна вновь стала землёй, исполненной жизни.

В конце обращения Лев XIV напомнил собравшимся, что мир требует деятельного усердия как от лидеров, так и от институтов. Диалог, даже среди разногласий, – это путь, ведущий к примирению.