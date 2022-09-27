Библия в переводе Мартина Лютера была опубликована в Германии пятьсот лет назад

Ни одна книга не переводилась так часто, как Библия, ее переводы оказывали влияние на формирование языков и активно влияли на культуру. Особенное влияние оказал перевод Нового Завета, выполненный Мартином Лютером и опубликованный 500 лет назад, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на «Седмицу».

Мартин Лютер придумал новые термины и внес значительный вклад в разработку единого письменного немецкого языка. В 1945 году писатель Томас Манн, лауреат Нобелевской премии по литературе, писал, что Лютер «создал немецкий язык в первую очередь благодаря своему переводу Библии». 21 сентября 1522 года, на Лейпцигской книжной ярмарке появился его перевод Нового Завета. Юбилей издания будет отмечаться в ближайшие месяцы на многочисленных выставках. Всего за одиннадцать недель, находясь в Вартбурге, Лютер перевел четыре Евангелия, Деяния апостолов, 21 послание и Откровение Иоанна на немецкий язык.

Три тысячи экземпляров так называемого «сентябрьского Завета» были быстро распроданы. Улучшенное издание было напечатано уже в декабре 1522 года. Постепенно Лютер издавал и переводы книг Ветхого Завета, а в 1534 году опубликовал всю Библию на немецком языке. Перевод Лютера не был ни первым переводом Библии на немецкий язык, ни первой печатной Библией на немецком языке, но это издание отличалось ориентацией на разговорный народный язык. Лютер предпочитал смысловой переводу буквальному. Благодаря более свободному переводу и ритмичности языка его версия была особенно запоминающейся и хорошо подходила для чтения всеми слоям общества. То, что он интерпретировал слово Божие, а также частично изменил его, безусловно, вызывало нарекания.

История переводов Библии на немецкий язык началась еще в VIII веке: монахи хотели передать библейское послание на языке и диалектах германских народов. Были споры, можно ли вообще использовать народный язык в религиозных целях. Франкфуртский Синод в 794 году постановил, что поклоняться Богу следует не только на языках Писания – еврейском, греческом и латинском. В самых ранних переводах латинские термины объяснялись между строк древневерхненемецким переводом. Центральные молитвы и отдельные книги Библии переводились вплоть до Средневековья. «Библия Средневековья» начала XIV века считается первым полным переводом Библии на немецкий язык. Автор этого перевода неизвестен. Сохранились только четыре рукописи. По словам Гёттерта, после изобретения Иоганном Гутенбергом в 1440-х годах печатного станка с подвижным шрифтом было выпущено 18 других печатных немецких изданий Библии.

Перевод Лютера очень быстро распространился в Германии, что также стало возможным благодаря использованию им саксонского делового языка. Таким образом, этот перевод понимали на всей территории, где использовался верхненемецкий язык. По данным Немецкого библейского общества, в 1533 году каждый семидесятый немец или каждое десятое немецкое домохозяйство владело Новым Заветом Лютера. Были также переводы на нижненемецкий и голландский языки. Переводы Библии Лютером не только помогли установлению единого языка вне диалектов, но и привели к повышению грамотности: это было связано с требованием, чтобы каждый христианин сам читал и понимал слово Божие.