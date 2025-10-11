«Без религиозной свободы не может быть примирения». Встреча Папы с делегацией от Kirche in Not (+ ФОТО)

Лев XIV встретился с делегацией Папского фонда «Помощь Церкви в беде» (Kirche in Not), подчеркнув ценность свидетельства этой организации в то время, как наш мир вновь раздираем враждебностью и насилием по отношению к инакомыслящим, в том числе христианам. Передает русская служба Vatican News.

«Ваша миссия, наоборот, возвещает, что мы, семья Христова, не оставляем в одиночестве наших преследуемых братьев и сестер».

Папа выразил признательность «Помощи Церкви в беде» за усилия по защите религиозной свободы. Свобода вероисповедания, напомнил Св. Отец, — это не просто законное право или привилегия, предоставленная правительствами: это «главное условие, делающее возможным подлинное примирение».

Когда человеку отказано в свободе исповедовать свою веру, он лишается «способности свободно отвечать на зов истины», что ведет к разрушению духовных и этических ценностей, на которые опирается общество:

«Правда уступает место страху, подозрительность заменяет собой диалог, угнетение порождает насилие».

Ссылаясь на Папу Франциска, Лев XIV вновь подчеркнул, что нет мира без религиозной свободы, без свободы мысли, свободы слова и уважения к точке зрения другого.

Вот почему Католическая Церковь неустанно защищает религиозную свободу всех народов. Именно убежденность в ее основоположной роли привела к созданию «Помощи Церкви в беде» в 1947 году, в тяжелый послевоенный период, и она же вдохновляет ее труд сегодня. Папа в особенности упомянул о помощи христианским меньшинствам. Эта помощь помогает им быть миротворцами в своих странах: в качестве примера Папа назвал Центральноафриканскую Республику, Буркина-Фасо и Мозамбик.

«Дорогие друзья, я благодарен каждому из вас за это дело солидарности», — сказал в заключение Папа Лев XIV.