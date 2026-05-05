Астероиды получили имена Папы и учёных

В пресс-релизе, распространённом Губернаторством Града Ватикан, Ватиканская обсерватория сообщила о присвоении имён четырём астероидам: они названы в честь Папы Льва XIII и ряда учёных, сыгравших важную роль в её истории. Как передает Vatican News, решение опубликовано в бюллетене по номенклатуре малых тел WGSBN (V.6, №4) Международного астрономического союза.

Все четыре объекта были открыты при участии литовского астронома Казимераса Черниса и священника-иезуита, астронома Ватиканской обсерватории о. Ричарда Бойла, Наблюдения велись с помощью Ватиканского телескопа передовых технологий (VATT) на горе Грэм в штате Аризона (США).

Астероид (858334) Gioacchinopecci посвящён Папе Льву XIII, в миру — Джоаккино Печчи. Именно он в 1891 году восстановил Ватиканскую обсерваторию, придав ей статус научного центра, который должен был не только развивать астрономию, но и поощрять научные исследования. Ватикан подчёркивал, что речь идёт о науке, способной возвышать человека и направлять его к созерцанию небесных явлений. Обсерватория с самого начала рассматривалась как знак диалога между верой и научным знанием.

Подобная практика уже существует: ранее имена Римских Пап также присваивались малым небесным телам. Так, один из астероидов назван в честь Папы Григория XIII за его вклад в реформу календаря, а другой носит имя Бенедикта XVI, присвоенное в 2000 году.

Ещё несколько астероидов получили имена в память о людях, связанных с научной миссией Ватиканской обсерватории. Среди них — Джузеппе Лаис, священник и астроном, посвятивший свою работу проекту «Carte du Ciel» и многолетней службе в обсерватории.

Имя кардинала Пьетро Маффи носит теперь один из астероидов, что напоминает о его роли в руководстве обсерваторией и её развитии под управлением Общества Иисуса.

Ещё один небесный объект назван в честь иезуита Флорента Бертяу, пионера вычислительных методов в астрономии и исследователя структуры Млечного Пути.

В обсерватории также напомнили, что процедура присвоения имён астероидам строго регулируется Международным астрономическим союзом: после уточнения орбиты объект получает постоянный номер, и лишь затем его открыватели могут предложить название, которое проходит научную экспертизу.