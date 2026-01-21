Армения и Азербайджан отмечены премией братства

Премия за общечеловеческое братство, учрежденная в честь основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайеда бин Султана Аль-Нахайяна, в этом году присуждена Армении и Азербайджану, подписавшим мирное соглашение, и афганской правозащитнице Зарке Яфтали, отстаивающей право афганских девушек на образование.

По сообщению фонда премии, мирное соглашение между двумя кавказскими государствами стало «историческим решением, принятым под руководством дальновидных лидеров и направленным на прекращение десятилетий конфликтов и гуманитарных страданий на Кавказе». Соглашение между Арменией и Азербайджаном признано как образец «процесса по установлению мира, диалога, нормализации и разрешения конфликтов между двумя государствами, в котором примирение выделяется не как отдельное действие, но как непрерывный путь».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян воспринял премию как «большую честь» и как высокую оценку усилий по достижению мира в кавказском регионе. Он выразил благодарность всем, кто сделал возможным подписание соглашения с Азербайджаном, отметив, что оно является «не плодом индивидуального труда, но, скорее, итогом коллективной работы, вовлекшей множество людей как внутри, так и за пределами Армении», цитирует Пашиняна Фонд премии Зайеда.

Со своей стороны президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выражая благодарность за высокую награду, подчеркнул ее важность, которая проявляется во вдохновляющих ее именах, в частности, покойного шейха Зайеда бин Султана Аль-Нахайяна, и в тех, кто оказывает ей поддержку: среди них Его Святейшество Папа Лев XIV и Верховный имам Аль-Азхара Ахмад Аль-Тайиб.

Зарка Яфтали, также удостоившаяся премии Зайеда этого года за продвижение обучения девочек в Афганистане, была «глубоко тронута» оказанной ей честью, поблагодарила жюри и подчеркнула, что эта награда выражает «мощное, значимое послание» для афганских женщин, вселяя в них надежду и мужество.

Премия Зайеда присуждается людям и проектам, внёсшим значимый вклад в продвижение мирного и братского сосуществования между людьми. Победителей выбирает независимое международное жюри, в которое входит, среди прочих, кардинал Хосе Толентино де Мендонса, префект Департамента культура и образования Св. Престола.

Награда вдохновляется Документом об общечеловеческом братстве, который в 2019 году подписали Папа Франциск и Ахмад Аль-Тайиб. С тех пор она была вручена 19 победителям. Почетным лауреатом премии стал Папа Франциск.



Источник: русская служба Vatican News