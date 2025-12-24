Обнародовано апостольское послание Папы Льва XIV о священниках

Обнародовано апостольское послание Папы Льва XIV, посвященное пресвитерам: оно приурочено к 60-летию соборных декретов Optatam totius и Presbyterorum Ordinis.

Послание озаглавлено «Верность, которая рождает будущее». В нем затрагиваются сущность и функции пресвитеров в эпоху кризиса доверия к Церкви, вызванного злоупотреблениями и болезненным феноменом оставления священства.

Верность пресвитера проявляется в смиренном служении каждому человеку, в постоянном диалоге с Богом и с Его Народом посредством непрерывного становления, в братстве с другими священниками и со всей Церковью, в миссионерском и синодальном духе, преодолевающем всякий соблазн самовосхваления. Папа Лев пишет, что память о двух соборных документах означает прежде всего возвращение к истоку священнического призвания, которым является Святой Дух. Папа не замалчивает и открытые раны этого служения, упоминая о позорных злоупотреблениях некоторых представителей духовенства, которые свидетельствуют о необходимости целостной подготовки пресвитеров, способствующей их росту и человеческой зрелости, вместе с насыщенной и основательной духовной жизнью.

Святейший Отец упоминает о тех, кто вскоре после рукоположения, но также и десятилетия спустя, оставляют священническое служение.

«Это болезненное явление не следует истолковывать лишь в правовом ключе, но оно требует внимательного и сострадательного взгляда на историю этих братьев и на множество причин, которые могли привести их к такому решению».

Папа подчеркивает, что ни один пресвитер не может существовать в одиночестве: священство — не индивидуальный путь, но путь братства и заботы друг о друге. Папа отмечает в особенности необходимость внимания к тем собратьям, которые одиноки и изолированны, к больным и пожилым собратьям: «Заботу о них следует считать не менее важной, чем заботу о вверенном народе». В связи с этим Папа Лев призывает к продвижению возможных способов общинной жизни пресвитеров. Это особенно важно в наше время, охарактеризованное различными формами уязвимости. В этом контексте Святейший Отец пишет о служении постоянных диаконов, «живом знаке любви, не остающейся на поверхности, но склоняющейся, выслушивающей и приносящей себя в дар».

«Красота Церкви, состоящей из пресвитеров и диаконов, которые сотрудничают друг с другом, объединены одним евангельским рвением и внимательны к бедным, становится сияющим свидетельством единства».

Таким образом, диаконат должен быть предметом изучения и поддержки: речь идет о «малозаметном, но незаменимом служении». Точно так же, следует должным образом ценить и верных мирян: «Служение пресвитера должно выходить за рамки модели эксклюзивного лидерства», — отмечает Папа, призывая к разделению ответственности между пресвитерами, диаконами и всем Народом Божиим.

Один из параграфов послания посвящен присутствию пресвитеров в цифровой среде и в социальных сетях. Папа пишет о призвании священника к сокрытой жизни, к тому, чтобы не выставлять себя, но прославлять Христа. «В любой ситуации, — подчеркивает Лев XIV, — пресвитеры призваны давать действенный ответ, посредством свидетельства умеренной и целомудренной жизни, на великий голод по подлинным и искренним отношениям, который ощущается в современном обществе».



Источник: русская служба Vatican News