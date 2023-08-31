Апостольский префект Улан-Батора: наша главная задача – быть учениками-миссионерами

«Особая благодать и большая честь»: так апостольский префект Улан-Батора, миссионер из общины Девы Марии Утешительницы кардинал Джорджо Маренго расценивает визит Папы Франциска в Монголию. По мнению иерарха, приезда Святейшего Отца поможет укрепить отношения между Апостольским Престолом и Монголией, заявил он в интервью ватиканским СМИ.

Поездку Папы, отмечает Маренго, можно исторически связать с событием 800-летней давности, когда Папа Иннокентий IV отправил францисканца Иоанна де Плано Карпини в качестве своего посланника мира к монголам, находившимся у дверей Европы. «Таким образом, первые контакты между Папами и монгольскими императорами восходят уже к XIII столетию».

Визит Папы Франциска местные католики предварили необычным паломничеством статуи Пресвятой Девы Марии, которую одна женщина, нехристианка, нашла на свалке на севере страны. Святыня побывала в разных католических общинах, которые возносили молитву Розария, призывая Божье благословение на предстоящую поездку Святейшего Отца, рассказал кардинал Маренго.

Апостольский префект Улан-Батора рассказал, что при численности населения около 3,5 миллионов человек, рассеянных по обширной территории – более полутора миллиона квадратных километров, – католическая община насчитывает около 1500 крещеных. В стране восемь приходов и одна часовня. «Это маленькая, но очень живая община», — добавил кардинал.

70 процентов всей деятельности католиков в Монголии составляют проекты по целостному развитию человека, относящиеся к сфере образования, здравоохранения, к заботе о наиболее уязвимых людях. При этом духовная жизнь тоже очень активна — от подготовки к катехуменату до самого катехумената, от литургической жизни до непрерывной катехизации. «Речь идет о пастырстве, стремящемся сосредоточиться прежде всего на качестве духовного выбора людей», — пояснил Маренго. Все это происходит благодаря 70 миссионерам, из которых 25 священников, около 30 монахинь и большая группа мирян.

Говоря об основных задачах Католической Церкви в Монголии, ее предстоятель назвал прежде всего задачу быть учениками-миссионерами, а это требует все большей укорененности в монгольское общество. Еще одна задача – инкультурация, требующая времени для созревания веры в специфическом культурном контексте. Наконец, это задача подготовки местных катехизаторов и пастырских работников, не говоря уже о духовенстве.

В Монголии большинство населения причисляет себя к буддизму, есть значительные группы мусульман и шаманистов. Маренго отмечает, что в Монголии межрелигиозный диалог всегда был частью церковного опыта. Раньше встреча между лидерами религий проходила раз в год, теперь же ее проводят каждые два месяца. Эти встречи проходят в Улан-Баторе, они необходимы для углубления взаимного знакомства.

В настоящее время Церковь в Монголии, как и все поместные Церкви, проходит синодальный процесс: кардинал Маренго считает, что в Монголии он практически «спонтанен», ведь синодальность – обычное измерение местной церковной жизни.

Говоря об общественной обстановке в стране, иерарх отмечает, что Монголия находится на этапе больших перемен. Экономический рост приводит также к изменению образа жизни, все более «открытого для глобализации». Это, по мнению апостольского префекта, несет с собой новые возможности, но также и риски, как, например, риск оставить позади тех, кто не успевает идти в ногу со временем, или же ослабление некоторых местных традиций. В монгольском обществе Католическая Церковь стремится к диалогу в духе взаимного обогащения, рассказал кардинал Маренго в интервью ватиканским СМИ.



Источник: русская служба Vatican News