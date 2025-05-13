Лев XIV может посетить Турцию и Перу, но не собирается в США — СМИ

Лев XIV может посетить Турцию и Перу, но не собирается в США — СМИ

Май 13, 2025

Новый Лев XIV может поехать в Турцию или посетить , где он пробыл миссионером более 20 лет и где находится его приход, но не собирается на родину в .

«Не думаю», — ответил он на вопрос журналистов во время встречи в аудиториуме Павла VI о том, собирается ли он в США, где родился и вырос, в новом качестве. Наоборот, как намерение посетить Перу можно понять его ответ журналистке из этой страны: «Ждите скоро новостей от меня в Перу».

На вопрос, поедет ли он в Турцию на 1700-летний юбилей Никейского (первого Вселенского) собора, Лев XIV ответил: «Знаю, что поездка была приготовлена». Первоначально мероприятия планировались на конец мая, но не исключено, что они будут перенесены. Идея отметить эту дату, знаменующую единство христиан, принадлежала еще предшественнику нынешнего понтифика, Франциску. Главным организатором выступает .


Источник: ТАСС

Фото — www.vatican.va

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