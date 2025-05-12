Папа Лев XIV призвал СМИ сеять мир, а не вражду

12 мая Папа Лев XIV встретился в Ватикане с представителями СМИ со всего мира, прибывшими в Рим для освещения событий с момента смерти Папы Франциска до завершения конклава. Передает русская служба Vatican News.

Приветствуя гостей в Зале Павла VI, Епископ Рима отметил, что текущий период для Церкви – прежде всего время благодати. Напомнив о Господней заповеди «Блаженны миротворцы», Святейший Отец призвал к «миротворческой» коммуникации, лишённой злобы, соперничества и духа противостояния. Журналист должен искать правду, но никогда не отделять её от любви, потому что мир начинается с каждого из нас.



«Нужно сказать “нет” войне слов и образов, отказавшись от парадигмы войны!»

Епископ Рима выразил солидарность с заключёнными журналистами, борющимися за право народов на информацию, и призвал к их освобождению. Отметив мужество тех, кто рискует жизнью, рассказывая о войнах, Папа подчеркнул, что их страдания взывают к совести мирового сообщества.

Лев XIV поблагодарил прессу за освещение последних событий в Риме: она сумела рассказать о боли и надежде, «о красоте любви Христовой, которая объединяет нас в один народ под водительством Доброго пастыря».

Особое внимание Папа уделил задаче преодоления «вавилонской башни», языков нелюбви и идеологий в коммуникации. Настоящая журналистика также не может быть вне истории и времени: коммуникация – это ответственное создание культуры и пространства диалога, особенно в цифровую эпоху и на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

Папа призвал журналистов разоружить коммуникацию, освободив её от предрассудков, ненависти, фанатизма, зависти и агрессии, следуя призыву Папы Франциска и подтверждая необходимость внимания к самым слабым. Разоружение слов способствует разоружению мира, позволяя увидеть всё по-новому и действовать согласно человеческому достоинству.

«Вы находитесь на передовой, рассказывая о конфликтах и ​​надеждах на мир, о ситуациях несправедливости и нищеты, а также о безмолвном труде многих людей ради лучшего мира. Поэтому я прошу вас осознанно и смело выбрать путь коммуникации мира», – призвал Святейший Отец и преподал гостям апостольское благословение.