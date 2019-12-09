Апостольский нунций на Украине: важна близость Папы, «да» диалогу

Апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджероттти комментирует со словами благодарности молитву Папы Франциска в конце «Ангелуса» об успешном исходе встречи 9 декабря в Париже между лидерами Украины, России, Франции и Германии. Он говорит о ситуации народа и о надеждах на то, что диалог преобразится в реальную волю к миру. Об этом – в материале Габриеллы Черазо на Vatican News.

Обстановка на Украине все еще очень сложная, народ страдает от бедности и хочет мира. Поездки Апостольского нунция архиепископа Клаудио Гуджеротти по территории страны говорят о необходимости диалога и о том, что нужно открыть все возможные двери, чтобы воля превратилась в действия?

«В эти годы мы чувствовали – и продолжаем чувствовать – огромную близость Папы Франциска к Украине. Конечно, это происходит с помощью тех средств, которые присущи его понтификату и его положению: значительный экономический вклад для бедных, порожденных войной, и частые призывы использовать во благо все возможности для мира. Таким образом, речь идет о жесте из той же ʺзолотой цепиʺ учительства Папы, который крайне благотворно воздействует на сердце украинцев: очень часто они чувствуют себя одинокими, в какой-то мере оставленными, отстраненными. И это постоянное напоминание миру – посредством голоса Папы – безусловно, для них большое утешение».

Сколько пространства, по-Вашему, остается еще для диалога и какие плоды он может принести?

«В последнее время были сделаны некоторые шаги, мужественные шаги, свидетельствующие о воле к миру, потому что при желании пространство для диалога найти можно. Если мы говорим о диалоге, но собираемся закрыть двери и окна, то очевидно, что диалог – это лишь отговорка. Если же делаются какие-то шаги и они пролагают путь, то это становится волей (к миру). Разумеется, это зависит от всех сторон, поэтому необходимо, чтобы воля к миру была общей, а в этом случае – разделенной и некоторыми крупными европейскими державами. Пространство (для диалога) есть, но в то же время очевидно, что на Украине в некоторых секторах обнаруживается страх, что это будет уступкой, знаками слабости. Я бы не стал опасаться этих вещей, потому что я убежден, что никто из украинцев не предаст Украину. Думаю, что должно быть открыто всё возможное пространство. Конечно, это произойдет только если мы откроемся высшей воле, которая нами руководит, и идеалу, основанному на милосердной благости Бога: вот почему Папа неустанно призывает к молитве, которая является самым мощным оружием диалога, каким мы только располагаем».

А как народ переживает этот период Адвента, период подготовки к празднику?

Период ожидания Рождества – один из наиболее плодотворных: сердца открываются к надежде, даже надежде на невозможное. Именно там кроется желание, чтобы раз и навсегда закончилась эта катастрофа, которая так глубоко поразила сердце Украины. Я часто посещаю оккупированные районы и должен сказать, что страдания обычных людей велики как с одной, так и с другой стороны. Все воспринимают голос Папы как нравственный авторитет, заботящийся только о благе и не имеющий никаких скрытых мотивов».