«Паломничество надежды и мира»: опубликована программа поездки Папы Римского в Африку

Пресс-служба Святейшего Престола опубликовала программу третьего апостольского путешествия Папы Льва XIV: через неделю после Пасхи, с 13 по 23 апреля, он посетит Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею.

Алжир: 13–15 апреля

Международная поездка начнётся в понедельник утром 13 апреля в римском аэропорту Фьюмичино. Приземлившись в алжирской столице примерно через час, Папа направится к Мемориалу мучеников «Макам Эшахид», возведённому в 1982 году в память о погибших в войне за независимость. Затем в президентском дворце состоится встреча с главой государства Абдельмаджидом Теббуном, а в конференц-центре «Джамаа эль-Джазаир» Лев XIV выступит перед представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса.

После обеда Святейший Отец посетит Большую мечеть Алжира – одну из крупнейших в мире, рассчитанную на 120 000 верующих, после чего пообщается в Центре гостеприимства и дружбы с монахинями-августинками. Завершится день встречей с поместной католической общиной в базилике Богоматери Африканской.

Вторник 14 апреля будет целиком посвящён паломничеству по следам св. Августина. Лев XIV вылетит в Аннабу, портовый город на северо-востоке страны, выросший на месте древнего Гиппона, где великий богослов был епископом. Папа осмотрит археологические руины поселения, навестит постояльцев дома престарелых, о котором заботятся монахини Малые сёстры бедных, и встретится с собратьями-августинцами в их обители. Во второй половине дня в базилике Св. Августина Папа возглавит Евхаристическое богослужение, а затем вернётся в столицу.

Камерун: 15–18 апреля

В среду 15 апреля Лев XIV простится с Алжиром и после пятичасового перелёта приземлится в столице Камеруна Яунде. В программе первого дня визита – встреча с президентом Полем Бийей в президентском дворце, обращение к представителям власти, гражданского общества и дипломатическому корпусу во Дворце конгрессов, визит в детский дом «Нгул Замба», а также встреча в частном порядке с епископатом Камеруна.

В четверг 16 апреля Святейший Отец посетит Баменду на северо-западе страны. В кафедральном соборе Св. Иосифа состоится молебен о мире: регион давно охвачен вооружённым конфликтом. Затем в аэропорту Баменды Папа совершит Святую Мессу, после которой вернётся в Яунде.

Пятница 17 апреля – день визита в Дуалу. Папа возглавит Святую Мессу на стадионе «Япома», навестит католическую больницу им. св. Павла и вернётся в Яунде, где вечером встретится со студентами и преподавателями Католического университета Центральной Африки.

Суббота 18 апреля начнётся Святой Мессой в аэропорту Яунде-Виль, после которой Лев XIV попрощается с Камеруном и вылетит в Анголу.

Ангола: 18–21 апреля

Приземлившись в столице Анголы Луанде, Папа встретится с президентом Жуаном Лоуренсу, выступит перед официальными лицами и дипломатами, а вечером проведёт частную беседу с поместным епископатом.

Воскресным утром 19 апреля в Киламбе Папа Римский совершит Святую Мессу и вознесёт молитву «Царица Небесная»; во второй половине дня он отправится на вертолёте в Мушиму к местному богородичному святилищу, где возглавит молитву Святого Розария.

Понедельник 20 апреля начнётся ранним перелётом в Сауримо. Там Лев XIV посетит дом престарелых и совершит Евхаристическое богослужение. Вернувшись в Луанду, он встретится в приходе Богоматери Фатимской с епископами, священниками, монашествующими и пастырскими сотрудниками.

Экваториальная Гвинея: 21–23 апреля

Во вторник 21 апреля Лев XIV прилетит в Малабо, бывшую столицу Экваториальной Гвинеи. После встречи с президентом Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого и обращения к официальным лицам и дипломатам он отправится в кампус Национального университета, где побеседует с деятелями культуры. Вечером Папа навестит сотрудников и пациентов психиатрической больницы им. Жана-Пьера Олли и в завершение дня проведёт частную встречу с поместным епископатом.

На среду 22 апреля запланирован самый насыщенный день паломничества с тремя перелётами: сначала в Монгомо на востоке страны, где состоится Месса в базилике Непорочного Зачатия Богородицы и визит в технологическую школу им. Папы Франциска; затем перелёт в Бату, крупнейший портовый город континентальной части страны. Там Лев XIV посетит тюрьму, помолится у мемориала жертвам взрыва, произошедшего в 2021 г. на военном арсенале, и вечером встретится с молодёжью и семьями на городском стадионе. В конце дня Епископ Рима возвратится в Малабо.

Третье апостольское путешествие Льва XIV завершится в четверг 23 апреля Святой Мессой на стадионе Малабо. В 12 часов 15 минут состоится прощальная церемония в международном аэропорту города. Самолёт с Епископом Рима на борту приземлится в римском аэропорту Фьюмичино около восьми часов вечера.



Источник: русская служба Vatican News