Афганистан возглавил список стран-гонителей христианства, оттеснив на второе место Северную Корею

Афганистан возглавил список стран-гонителей христианства, оттеснив в 2021 году на второе место Северную Корею – этот список издает всемирная христианская правозащитная организация Open Doors со штаб-квартирой в США, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Захват власти талибами сделал еще более трудным – а во многих случаях и невозможным – открытое исповедание христианской веры, отмечают в своем обосновании, прилагаемом к новому списку стран-гонителей христианстваWorld Watch List 2021, аналитики Open Doors.

«Движение Талибан строго следит за соблюдением исламских правил, традиций и обычаев в стране, – указывают аналитики. – У новообращенных христиан нет другого выбора, кроме как строго соблюдать предписания властей. Если новая вера христианина каким-то образом становится известна, то его семья, клан и племя обязаны покаяться и восстановить свою честь, а для этого им следует отречься от христианского родственника или даже убить его. Такие наказания и убийства считаются торжеством справедливости. Нередко случается, что христианина отправляют на принудительное лечение в психиатрическую клинику, поскольку отречение от ислама считается признаком помешательства».

Нынешнее население Афганистана на 99% состоит из мусульман, большинство из которых являются суннитами. В стране пока еще существуют крохотные общины христиан (в том числе около 200 католиков), а также буддистов, индуистов и бахаев.

В целом, по данным правозащитников Open Doors, на сегодня порядка 360 миллионов христиан по всему миру подвергаются преследованиям, что на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. В течение 20 лет в ежегодных списках стран-гонителей, публикуемых организацией, прочное лидерство удерживала Северная Корея в связи с «чрезвычайно жестокими» преследованиями христиан в этой стране. В первой десятке стран-гонителей в новом списке числятся Афганистан, Северная Корея, Сомали, Ливия, Йемен, Эритрея, Нигерия, Пакистан, Иран и Индия.

Уровень преследований верующих в Северной Корее в этом году еще более возрос, несмотря на ее отход на вторую позицию в списке, сообщают аналитики. В их отчете утверждается, что «любой житель этой страны, уличенный в следовании учению Иисуса Христа, подвергается высочайшей опасности, ибо ему грозит арест, тюремное заключение, жестокие пытки и смерть от рук коммунистического правительства».

Нигерия, занимающая седьмое место в списке, одновременно исчезла из перечня «Стран, вызывающих особую озабоченность» (Countries of Particular Concern, CPC), составляемом Госдепартаментом США по результатам фиксации «вопиющих нарушений свободы вероисповедания». Страна попала в этот перечень в 2009 году по ходатайству Комиссии США по международной свободе вероисповедания (US Commission on International Religious Freedom, USCIRF) и продержалась в нем до 2020 года. И вот теперь она попала в список стран-гонителей христианстваWorld Watch List 2021, издаваемым организацией, формально не связанной с правительством США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил 18-19 ноября визит в Нигерию, где встречался с президентом Мухаммаду Бухари, однако причины, по которым Госдепартамент исключил Нигерию из своего перечня, на сегодня неизвестны.