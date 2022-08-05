5 августа. Освящение Римской базилики Святой Марии. Память

После провозглашения Эфесским Собором догмата о Божием материнстве Пресвятой Девы Марии, Папа Сикст III воздвиг в Её честь в Риме базилику Санта-Мария-Маджоре. Это первый храм, посвященный Деве Марии, был освящен в 432 году. Внутри церкви хранится икона Salus Populi Romani, один из самых почитаемых богородичных образов в городе, возможно, датируемый V веком. Святой Иоанн Павел II назвал эту базилику «особо благоприятным местом для исповеди».

Церковь Санта-Мария-Маджоре – это одна из четырех Папских базилик Рима (другими тремя базиликами являются собор Святого Петра, собор Святого Иоанна на Латеранском холме и собор Святого Павла вне Стен).

Слово «маджоре» означает – «большой, величественный». И в самом деле, базилика Санта-Мария-Маджоре является большей из всех 80 церквей и базилик Рима.

Первое здание древнего храма было построено при Папе Римском Либерии в IV веке на Эсквилинском холме, где в ночь на 5 августа выпал снег. Это чудо связано с видением, которое одновременно было у Либерия и богатого римского патриция Иоанна, финансировавшего строительство, в ночь с 4 на 5 августа: Пресвятая Дева Мария явилась каждому из них и попросила построить здание именно там, где должен был выпасть снег. Так возникло первое богородичное святилище не только в Риме, но и во всем мире, получившее название Санта-Мария-делла-Неве (Пресвятой Богородицы Снежной).

С тех пор появилась традиция – ежегодно в этот день прихожан осыпают лепестками белых роз на входе в базилику – в память о том дне, когда в жаркий августовский день на Эсквилинском холме лег снежный покров (правда, в последние годы используются лепестки белых георгинов). Мозаика на полу у входа в базилику Санта-Мария-Маджоре сохранила на века эту удивительную историю.

Обелиск Эсквилинской площади

В 431 году, во время Эфесского Собора, Дева Мария была провозглашена Богоматерью, и на следующий год – в память об этом событии – Папа Римский Сикст III начал перестройку базилики, получившей название Санта-Мария-Маджоре.

Это первый храм, посвященный Деве Марии. Он был освящен в 432 году. И с тех пор каждый Папа, приходящий к власти, по-своему перестраивал базилику, привнося в нее новые элементы и украшения. Это стало уже традицией, когда каждый правитель вносил какие-то изменения в архитектурный облик города. Правда, не всем зданиям подобные изменения шли на пользу. Но базилика Санта-Мария-Маджоре, к счастью, не особо пострадала от чужих амбиций.

В 1377 году по распоряжению Папы Григория XIV над базиликой появилась колокольня в романском стиле, высота которой 75 метров, и она считается самой высокой колокольней Рима. Ежевечерне в 9 часов звонит один из пяти колоколов.

В 1740 году был достроен фасад с высоким портиком и лоджией (автор – архитектор Фердинандо Фуга). В этой лоджии на одной из стен сохранился декор, который датируется началом XIV века. Выстроив лоджию и портик, Фуга тем самым уберег ценнейшие фрески от разрушения.

Дж. П. Панини. Площадь и базилика Санта-Мария-Маджоре в Риме. 1744

Несмотря на то, что церковь много раз переделывали, эти переделки касались, в основном, внешнего вида церкви, а внутреннее убранство осталось почти неизменным с V века. Интересно, что здесь отлично сочетаются между собой несколько архитектурных стилей, но не исключая, а лишь гармонично дополняя друг друга.

Фасад с высоким портиком в пять аркад (три аркады приходится как раз на портик, точнее – лоджию) разделен пилястрами и украшен колоннами. На стене лоджии сохранилась мозаика, датируемая XIII веком, и изображающая исторический момент появления Благословенной Марии перед епископом Либерием. Эту лоджию прозвали «Ложей Благословления» — именно отсюда Папа Римский благословляет свою паству в дни великих празднеств.

Прямо напротив Basilica di Santa Maria Maggiore, на площади, находится коринфская колонна высотой 15 метров – ее венчает бронзовая скульптурная композиция Девы Марии с младенцем. Колонна эта была установлена в 1614 году благодарными жителями Рима в знак избавления города от нашествия чумы. Ранее эта статуя, созданная скульптором из Франции Гийомом Бертло, располагалась в Римском форуме (в базилике Максенция), а позднее перенесена на площадь перед Санта-Мария-Маджоре.

Глядя на внутреннее убранство церкви, хочется все время восклицать только одно – «великолепно!». Потому что другие слова вряд ли передадут то благоговейное состояние, которое возникает при посещении базилики.

Дело в том, что внутри отлично сохранилась атмосфера раннехристианской базилики, интерьеры и фрески остались почти нетронутыми.

Фрески на стенах базилики датируются V веком – но их краски так и остались чистыми и яркими. Отдельное внимание нужно уделить многочисленным мозаикам, некоторые из них были выложены еще в V—VI веках.

Мозаичные картины Санта-Мария-Маджоре считаются одними из самых древних в Риме. Оригинальные мозаики сохранились на боковых стенах и триумфальной арке, а вот мозаики апсиды пострадали от времени – в XIII веке их заменили новыми, стараясь выдержать ранневизантийский стиль. На мозаиках арки – картины из жизни Христа (детские годы), а также изображения евангелистов и апостолов Петра и Павла.

Центральный неф был инкрустирован золотой узорной мозаикой и мозаичными цветными картинами еще при папе Сиксте III. На фоне богатого алтаря мозаичные панно смотрятся особенно торжественно.

Центральный неф украшают мозаики, на которых изображены ветхозаветные сцены. Верхний свод нефа опирается на 36 колонн, а в центре нефа на четырех колоннах расположен огромный балдахин (автор работы – Фердинандо Фуга). На главном престоле под балдахином покоится саркофаг, в котором находятся мощи святого Матфея – одна из почитаемых христианских реликвий Рима.

Здесь же, под балдахином, находится Папский алтарь. Он называется так потому, что только Папа Римский может проводить здесь мессу, это случается раз в год, а именно – 15 августа, когда отмечается День Успения Богородицы.

Под главным алтарем расположена небольшая крипта – Вифлеемская. Здесь, в серебряном реликварии хранится одна из особо почитаемых христианских реликвий «Sacra Culla» («Святая колыбель») – пять деревянных планок, по преданию, оставшихся от яслей Младенца Иисуса в Вифлееме. Эту святыню привезла в Рим императрица Елена, которая внесла значимый вклад в развитие христианства. Одна из стенок реликвария выполнена из тончайшего хрусталя, и через нее хорошо видна реликвия. Раз в месяц, 25-го числа, святыню открывают для посетителей, дабы те могли поклониться ей.

В Вифлеемской крипте захоронен Папа Пий V, и Святой Иероним, который является автором перевода Библии на латинский язык.

Отдельный интерес вызывает потолок в базилике – кессонированный (кессоны – углубления прямоугольной формы между балками и перекрытиями из дерева) потолок с отделкой золотом был создан в XV веке по замыслу архитектора Джулиано да Сангалло. Издали потолок напоминает золотые соты.

Для отделки потолка использовалось золото, которое было привезено из Перу (после открытия Нового Света) в Испанию, а позже подарено королями Испанскими – Фердинандом и Изабеллой – Папе Римскому Александро Борджиа.

Пол в соборе тоже является произведением искусства – он выложен из ценного мрамора пяти различных пород и цветов, в виде сложных геометрических узоров. Такая техника сложения геометрических орнаментов из кусочков мрамора («косматеско») была придумана семейством Космати, которые, предположительно, и являются авторами работ в базилике. В XVIII веке была выполнена частичная реставрация мозаичного пола, но кое-где рисунок изменился весьма значительно.

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Вся церковь разделена колоннадой на три части, три капеллы. Каждая из них представляет живейший интерес для историков – Сикстинская капелла, капелла Боргезе и капелла Сфорца.

Сикстинская капелла. Роскошная капелла была построена по приказу Папы Римского Сикста V. Здесь, в этой капелле, похоронен сам Сикст и Папа Пий V. Их могилы украшают величественные надгробия. Надгробие Сикста выполнено в виде фигуры коленопреклоненного Папы (автор – Джованни Паракка – «Вальсольдо»).

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Капелла Боргезе (она же – Паолинская капелла). Украшением ее является икона Божией Матери «Спасение народа римского» («Salus Populi Romani»), автором которой, по народному преданию, является сам апостол Лука. Ученые проводили радиоуглеродный анализ иконы – оказалось, что ее возраст почти 2000 лет. Именно эта икона послужила причиной избавления Рима от нашествия чумы – Папа Пий V лично прошел с молитвами от базилики до Собора Святого Петра, держа в руках икону, и чума вскоре отступила.

В этой капелле имеются захоронения двух пап – Климента XVIII и Павла V.

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Капелла Сфорца. Капеллу строил и украшал мастер Джакомо делла Порта по проекту Микеланджело. По преданию, сам Микеланджело Буонарроти также принимал в строительстве капеллы деятельное участие, но документального подтверждения этому факту не нашлось.



По материалам Vatican News и expertitaly.ru