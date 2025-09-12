450 беженцев в приходе Газы получили благословение Папы

Настоятель прихода Святого Семейства в Газе рассказал о своей беседе с Папой Римским после того, как Израиль отдал приказ об эвакуации. В приходе по-прежнему проживают 450 беженцев.

Отец Габриэле Романелли, настоятель прихода Святого Семейства в Газе, подтвердил, что Лев XIV лично позвонил в приход после израильского приказа о немедленной эвакуации жителей.

«Это не первый случай. Он всегда внимательно следит за ситуацией и твёрдо намерен положить конец этой войне», — заявил итальянский священник в видеообращении, опубликованном Vatican News.

Папский звонок состоялся вечером 10 сентября 2025 года во время торжественной литургии. «Он хотел узнать, как у нас дела. Мы ответили ему, что всё хорошо, хотя ситуация пока ещё сложная», — передал о. Романелли слова, сказанные понтифику.

В приходе, который подвергся нападению израильских вооруженных сил в июле, проживает около 450 беженцев – стариков, больных, детей. Большинство не хочет покидать город. «Многие говорят то же самое, что мы слышали с начала войны. Везде опасно, повсюду бомбёжки, реальная угроза, смерть, ранения, разрушения», – пояснил священник.

Несмотря на военную обстановку, жизнь прихода продолжается. 9 сентября 2025 года одна католическая пара поженилась, а 10 сентября в семье беженцев родился мальчик Маркос. «Бог постоянно благословляет нас. И в эти трудные моменты Он продолжает являть нам свою близость», — подчеркнул священник.

Отец Романелли завершил видеообращение призывом: «Мы продолжаем молиться Богу, чтобы через заступничество Пресвятой Девы Марии Он даровал нам чудо мира».



(На фото — Месса в приходе Святого Семейства в Газе. 20 июля 2025 года)