4 апреля. Святой Исидор Севильский, епископ и Учитель Церкви

Святой Исидор Севильский (между 560-570 гг. – 4 апреля 636 г.) – архиепископ Гиспалы (Севильи) в вест-готской Испании (601 – 636 гг.), завершивший собой эпоху патристики (Отцов Церкви) на латинском Западе. Выдающийся богослов и ученый своего времени, плодовитый церковный писатель, наиболее известен как основатель средневекового энциклопедизма. Его главное произведение – «Этимологии» – представляет собой систематизацию позднеантичного знания в соответствии с христианским мировоззрением. Активно участвовал в политической жизни государства готов в Испании (Толедского королевства), стремясь добиться консолидации народа и государства на основе католического вероисповедания. В русле этого подхода принимались решения II Севильского (619 г.) и IV Толедского соборов (633 г.), душой которых он был. До самой кончины Исидор Севильский имел значительное влияние на мировоззрение и политику готских королей, некоторые из которых были его прямыми учениками. Практически сразу после кончины стал почитаться народом как святой и чудотворец. Был официально канонизирован Папой Климентом VIII в 1598 г., Папа Иннокентий XIII в 1722 г. провозгласил его Учителем Церкви, а Папа Иоанн Павел II в 1999 г. – покровителем пользователей компьютера и интернета. Его старшие братья Леандр и Фульгенций, и сестра Флорентина, тоже причислены к лику святых.

Исидор по отцу принадлежал к знатному испано-римскому роду из Нового Карфагена. Его отец Севериан состоял на государственной службе, а в некоторых источниках даже именовался префектом Карфагенской провинции. Мать – Теодору или Туртурру – многие биографы будущего святого считают дочерью готского короля, хотя, возможно, она тоже была из испано-римлян. У Свериана и Теодоры было четверо детей: трое сыновей – Леандр, Фульгенций и Исидор – причем все они стали епископами, и дочь Флорентина. Все дети этой четы впоследствии были причислены к лику святых. Исидор был самым младшим в семье.

В середине VI века семья Севериана и Теодоры по какой-то причине покинула Новый Карфаген и осела в Гиспалисе (Севилье) – столице провинции Бетика и крупном центре культуры и образования, где имелась единственная на тот момент в Испании соборная школа (аналог современного высшего учебного заведения). Вскоре после переезда отец семейства скончался, а благочестивая Теодора приняла постриг в одном из монастырей вместе с дочерью. Старший брат Исидора Леандр, которого тот считал своим учителем, спустя какое-то время был избран епископом Севильи, а Исидор проходил обучение в соборной школе, значительную часть библиотеки которой составили книги из коллекции его покойного отца. Исидор отличался большими способностями и блестящей памятью: в предисловии к своим «Этимологиям» он сам свидетельствовал, что заучил много книг наизусть и мог свободно воспроизвести их даже много лет спустя. В его позднейших житиях утверждалось, что он в совершенстве овладел всеми науками тривиума и квадривиума, греческим и еврейским языками, трудами философов древности и «всеми законами божественными и человеческими». Правда, современные исследователи видят здесь изрядное преувеличение: из анализа написанных им произведений явствует, что он прекрасно знал Священное Писание, которое постоянно цитировал в латинском переводе, постановления церковных соборов Западной Церкви, широкий круг латинских авторов (из «классиков» он отдавал предпочтение Цицерону), а вот на греческие тексты Платона и Аристотеля ссылался исключительно по латинским пересказам, комментариям и схолиям. Кроме того, Исидор был хорошо знаком с римской юридической традицией, а его литературный стиль и слог формировался на лучших образцах классической латыни. Из церковных авторов Исидор чаще всего обращался к наследию св. Августина и св. Папы Григория Великого (с последним его старшего брата Леандра связывала личная дружба). Епископ Севильи считал возможным черпать из языческой мудрости, адаптируя ее и помещая в контекст христианского мировоззрения. Для него было очень важным опираться на авторитет предшественников, в котором он видел смысл, ценность и значимость своей работы. Познание для него было одним из важнейших условий подлинно полного бытия человека – «Много знать и правильно жить». Обрести самого себя, по глубокому убеждению Исидора, можно только через знание, что обосновывалось им в трактате «Синонимы, или О стенании души».

На время юности Исидора пришелся период острейшей борьбы католиков с арианами за влияние в готском королевстве. При этом епископ Леандр и его младший брат решительно и последовательно поддерживали католическую сторону. Исидор имел явную склонность к монашеской, созерцательной жизни и к ученым занятиям, и в 590 г. он принял постриг в одном из монастырей. Между тем, его брат-епископ, король Реккаред (ревностный католик, считавший Леандра своим духовным отцом) и многие севильские клирики настойчиво убеждали его выйти из затвора и заняться проповедью католической веры и организационными вопросами, поскольку арианская ересь была всё еще сильна и влиятельна. В конце концов, Леандр рукоположил брата в диаконы и сделал его своим ближайшим помощником, а смертельно захворав в 599 г. и вовсе передал ему епископские полномочия. В 600 или 601 году Исидор был формально избран епископом Севильским по общей воле клира и народа, и это избрание было подтверждено королем Рекарредом и Папой Григорием Великим. После смерти короля Рекарреда в том же 601 г. новопоставленному епископу пришлось вступить в острую политическую борьбу: монархи сменяли друг друга на троне один за другим, часто становясь жертвами дворцовых заговоров, причем одни из них симпатизировали арианской партии, а другие – католической.

В 612 г. королем стал Сисебут – ученик и близкий друг епископа Исидора, поддерживавший все его инициативы. В этот период Исидор занял высокое положение при дворе, став доверенным советником короля. В эти годы он провел важный для разгрома арианства и упорядочения внутрицерковной жизни II Севильский собор, основал в окрестностях города монастырь-школу с 4-летним курсом обучения (прообраз духовной семинарии) для подготовки будущих пастырей. Эту школу закончили знаменитые ученики Исидора – епископы Ильдефонс Толедский и Браулио Сарагосский. Исидор посвятил королю Сисебуту свои произведения: «Поэму о затмении Луны» и первую редакцию «Этимологий». Епископ Севильский сумел наладить дружеские отношения и с военачальником Свинтиллой, занявшим престол в 621 г. после смерти Сисебута, посвятив ему свою «Историю готов» и панегирик, в котором восхвалял его веру, трудолюбие, почитание законов и решительность государственного деятеля.

В 631 г. Свинтилла был свергнут и отправлен в ссылку в результате государственного переворота. Отношения Исидора с узурпатором Сисенандом складывались непросто, и всё же король был вынужден поддерживать епископа, чтобы легитимировать себя на троне, а Исидор пользовался этим для блага Церкви. 5 декабря 633 г. под его председательством открылся IV Толедский собор, который историки Церкви считают одним из важнейших провинциальных соборов Испании. Именно на нем было впервые узаконено единообразие богослужения во всех церквях Испании и Нарбонской Галлии (в мосарабском обряде). Там же указывался порядок престолонаследия – новый король должен избираться на общем собрании готской знати и епископата. Иными словами, был официально провозглашен союз Церкви и государства.

Подробности кончины Исидора Севильского известны из рассказа клирика Редемпта. Несмотря на многочисленные болезни, Владыка был активен, в том числе занимаясь благотворительностью. В последние шесть месяцев его жизни в резиденцию епископа постоянно приходили нуждающиеся. Предсмертную исповедь Исидор совершил публично в храме, ее принимали епископы Иоанн и Епархий. Далее Исидор попросил прощения у окружающих и со слезами предложил забыть взаимные обиды. Повелев раздать нищим то имущество, которое останется после него, Исидор дал увести себя в келью, где мирно почил спустя 4 дня, 4 апреля 636 года. Место его погребения неизвестно. Согласно сохранившейся эпитафии, приписанной епископу Ильдефонсу, тело Исидора было положено в фамильную усыпальницу рядом с братом Леандром и сестрой Флорентиной. Согласно другому преданию, севильский епископ был погребён в основанной им церкви в Сантипонсе. Исидор быстро приобрел известность в народе как местночтимый святой и чудотворец. В 1062 году по повелению короля Фердинанда I мощи Исидора Севильского были перевезены в Леон и помещены в церкви Св. Иоанна Предтечи, переосвященной в его честь в декабре следующего года. Они и доныне почивают там в серебряной раке.

Святой Исидор Севильский был очень плодовитым автором, писавшим на очень широкий круг тем. Все его сочинения исследователи условно подразделяют на три группы: по теологии и библеистике, исторические и биографические и так называемые научные, в которых речь идет о самых разных вопросах – от устройства мироздания до грамматических трактатов. Однако типологизация произведений Исидора представляет существенную сложность, поскольку он творчески подходил к жанрам. Так, книги «Дифференций» («О различиях»), традиционно относимые к грамматическим сочинениям, содержат множество признаков энциклопедии, и в них же содержится богословский анализ тринитарных и христологических вопросов, а «Этимологии», почти всеми относимые к энциклопедическому жанру, сочетают признаки образовательного и «эрудитского» текста. Главным произведениям св. Исидора безусловно являются «Этимологии или Начала» – по сути, первая в Европе попытка составить всеобъемлющий энциклопедический словарь. Сам Исидор так определял цель написания этого произведения: «Этимология есть происхождение слов, когда сущность слова или имени раскрывается посредством объяснения». Современники и потомки очень высоко оценивали вклад Исидора Севильского в развитие культуры. Валерий из Биерцо писал, что он «…возродил основы римской мудрости». Не менее восторженно о нём упоминали деятели Каролингского возрождения Фредегар и Винсент из Бове, его трактатам подражал Рабан Мавр, их компилировал главный теолог императора Карла Великого Алкуин. Данте в «Божественной комедии» включил св. Исидора в число высочайших духовных авторитетов и поместил в Рай: «…пылают, продолжая круг, Исидор, Беда и Рикард с ним рядом, Нечеловек в превысшей из наук…» Также и Петрарка свидетельствовал о распространённости трудов Исидора в XIV веке; позднейшие гуманисты именовали его «последним филологом античности».

В 1999 г. Папа Иоанн Павел II официально провозгласил святого Исидора Севильского небесным покровителем пользователей компьютера и Интернета. А вот как звучит молитва христианина перед выходом в Интернет:

Всемогущий и вечный Боже, Кто создал нас по Своему подобию и повелел нам искать всего, что есть благого, истинного и прекрасного, наипаче в Божественном образе Твоего Единородного Сына, Господа нашего, Иисуса Христа. Позволь нам молить Тебя через заступничество Святого Исидора, епископа и Учителя Церкви, чтобы в наших странствиях по Интернету мы устремляли наши руки и глаза лишь к тому, что угодно Тебе, и проявляли доброжелательность и терпение ко всем душам, кого там ни встретим. Через Господа нашего Иисуса Христа, аминь.