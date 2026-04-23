Папа – молодёжи Экваториальной Гвинеи: Христос есть радость (+ ФОТО)

22 апреля Папа Лев XIV встретился с молодёжью и семьями на стадионе Баты. Несмотря на дождь более тридцати тысяч экваторогвинейцев заполнили трибуны с флагами и зелёными ветвями в руках. Святейший Отец поблагодарил их за тёплый приём и напомнил девиз своего апостольского визита: «Христос – свет для Экваториальной Гвинеи, ведущий к будущему надежды». Передает русская служба Vatican News.

«Здесь самый яркий свет сияет в ваших глазах, – отметил Папа, – на ваших лицах, в ваших улыбках, песнях и танцах. Всё это говорит о том, что Христос есть радость, смысл, вдохновение и красота нашей жизни».

В ходе встречи прозвучали четыре свидетельства. Алисия поделилась мечтой о стране, где молодёжь выбирает культуру усердного труда, а не погоню за лёгким успехом. Лев XIV поддержал её стремление видеть в достойном труде и уважении к ближнему подлинное выражение христианской жизни, подчеркнув, что нужно «всегда отстаивать достоинство каждого человека».

Семинарист Франсиско Мартин поделился радостью и внутренней борьбой, стоявшей за его согласием на зов Бога. Епископ Рима ответил ему и всем, кто чувствует похожее призвание:

«Жизнь, отданная Богу, исполнена счастья; она обновляется каждый день в молитве, Таинствах и встрече с братьями и сёстрами, которых Господь ставит на наших стезях. <…> Если вы чувствуете, что Христос зовёт вас следовать за Ним по пути особой самоотдачи в качестве священников, монашествующих, катехизаторов, не бойтесь идти за Ним… вам воздастся сторицей и обретёте жизнь вечную».

Выслушав свидетельство супругов Пурификасьон и Хайме Антонио, Папа обратился ко всем, кто готовится к Таинству Брака: быть супругами и родителями – это захватывающая миссия, ежедневный союз, в котором супруги постоянно открывают друг друга заново, созидая вместе с Богом чудо жизни и счастье для себя и для своих детей.

Особое место заняло свидетельство Виктора Антонио, сына матери-одиночки. Лев XIV поблагодарил его за смелость и искренность: его история должна побудить к созиданию «лучшего мира», основанного на уважении к жизни, когда она рождается и растёт, на чувстве ответственности перед самыми малыми; «серьёзно задуматься о том, как важно беречь семью и ценности, которые в ней усваиваются».

В конце встречи Святейший Отец сказал:

«Дорогие молодые люди, родители, все вы, здесь собравшиеся, давайте восхитимся красотой любви, станем свидетелями той любви, которую Иисус нам даровал и которой научил. Будем свидетельствовать каждый день, что любовь прекрасна, что величайшие радости в любых обстоятельствах рождаются из принятия и самоотдачи, особенно когда мы склоняемся над теми, кто нуждается больше всего. Свет милосердия, возгреваемый в домах и принятый с верой, способен поистине преобразить мир».