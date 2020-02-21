21 февраля. Святой Петр Дамиани, епископ и Учитель Церкви

Петр Дамиани – крупнейший церковный деятель и богослов раннего Средневековья, сочетавший дар монаха-аскета с епископским служением и помощью Римским Первосвященникам. Был активнейшим участником, идеологом и проводником в жизнь так называемой «Клюнийской реформы Церкви», способствовавшей духовному обновлению Западного христианства, но также запустившей ряд сложных общественно-политических процессов, отголоски которых давали о себе знать на протяжении многих веков.

Этот святой родился в 1006 или 1007 году в лежащем на берегу Адриатического моря городе Равенне – в то время крупном церковном и политическом центре Италии. Он принадлежал к знатному, но обедневшему роду, так что в молодости ему даже доводилось пасти свиней. Рано потеряв родителей, он был взят на воспитание старшим братом, обходившимся с ним очень сурово. Но когда юноша стал обнаруживать незаурядные дарования, его приютил средний брат по имени Дамиан, бывший священником в Равенне и носивший титул архипресвитера. Это из благодарности к нему молодой Петр взял себе второе имя «Дамиани». Под влиянием брата он ощутил призвание к священству и к аскетическим подвигам и, получив образование в Равенне, Фаэнце и Парме, около 1035 г. поступил в бенедиктинский монастырь Фонте-Авеллана около города Губбио, где за восемь лет прошел путь от послушника до настоятеля. Его авторитет был безусловным: он слыл знатоком Священного Писания, которое преподавал братии, был первым в подвижнической жизни, постоянно нося под одеждой власяницу и для умерщвления страстей погружаясь в ледяные воды горной реки, щедро помогал нищим и обездоленным, а также, уже в качестве аббата, развернул энергичную деятельность, реформируя устав, укрепляя в рядах братии дисциплину, инициировав строительные работы, устраивая библиотеку, и основав семь дочерних обителей своего монастыря. Своим духовным наставником Петр Дамиани считал св. Ромуальда, основателя созерцательного Ордена камальдулов (1012 г.), чье Житие он написал около 1042 г.

В те же годы Петр Дамиани становится горячим приверженцем так называемого Клюнийского движения, требовавшего строгого соблюдения монахами-бенедиктинцами устава и настаивавшего на независимости монастырей от светских властей. Свое название это движение получило от имени местечка Клюни в Бургундии, где в 910 г. был основан монастырь, воспитавший целый ряд идеологов реформы. Благодаря их усилиям, в различных регионах Европы во второй половине X – первой половине XI века наступил религиозный подъем, началось духовное пробуждение. Очень скоро в эти процессы оказались втянутыми и епископы, и Римские Папы – и всё это в контексте нарастающего конфликта с светской властью.

Дело в том, что вмешательство мирян, облеченных властью, богатством и влиянием, в управление Церковью и в распоряжение ее имуществом тогда давно уже стало нормой. Епископов и аббатов также обычно назначали сановные властители, требуя от кандидатов соответствующей материальной «компенсации» или «благодарности». Германские короли, которых Римские Папы со второй половины X века увенчивали короной императоров «Священной Римской империи», в свою очередь стремились возводить на Престол Святого Петра угодных им лиц. Реформаторы называли такую практику «симонией», т.е. куплей-продажей священного сана. Петр Дамиани в одном из своих обличительных трактатов на эту тему вывел епископа в традиционной роли «супруга» своей поместной Церкви, а далее заявил, что «симониане» обращаются с Церковью не как с женой, а как с «дешевой рабыней», попросту покупают ее, угождая своим могущественным покровителям.

Со временем «клюнийцам» удалось добиться избрания своих сторонников на Папский престол. Эти Папы, в свою очередь, опирались на реформированное монашество в своей деятельности по исправлению церковных нестроений, причем и те, и другие обязательным условием успеха своих начинаний считали всемерное повышение авторитета Папства и придание Римским Первосвященникам абсолютных полномочий в управлении Церковью. Эти процессы на первых порах нашли поддержку у германских императоров. С их помощью Церковь освободилась от навязчивого контроля местной знати, зато Папы оказались в еще большей зависимости от германских королей, что привело к раскручиванию нового витка конфликта, названного позднее в учебниках по средневековой истории «борьбой Церкви и империи» или «борьбой Пап с императорами».

Петр Дамиани застал только начальный этап этих битв, однако успел вооружить Папский Рим вескими аргументами в спорах с имперской партией. Именно он первым написал в послании к императору Генриху IV, что царская власть – это не господство, а служение, и если «король напрасно держит свой меч и не наказывает тех, кто противится Богу», его власти можно и должно противостоять. Он ставил Римскую Церковь во главе «всей христианской религии» и называл ее «Матерью и Наставницей всех Церквей». Эту формулировку впоследствии ввёл в широкий церковный обиход ближайший сотрудник Петра Дамиани, ревностный «клюниец», советник ряда Пап Гильдебранд, сам ставший позднее Папой (и весьма знаменитым!) под именем Григория VII (1073 – 1085 гг.). Уже в 1059 г. Петр Дамиани отстаивал этот тезис в трактате, написанном по просьбе Гильдебранда. Свое главенство Римская Церковь и ее Предстоятели получили от Самого Христа, вручившего апостолу Петру право «вязать и решить». Далее Петр Дамиани подтверждал эту истину цитатами из Отцов Церкви и авторитетных церковных документов, ссылаясь, в числе прочего, и на подложный «Константинов дар». По его убеждению, все, кто не согласен с Римской Церковью, повинны в ереси. Взойдя на Папский престол, Гильдебранд широко использовал аргументацию своего соратника, настаивая, что «священники Христовы должны считаться отцами и господами королей и князей, а также всех верных». В принципе все короли должны рассматриваться как вассалы Святого Петра, а значит, и его Преемников – предстоятелей Римской Церкви. И в самом деле, Григорию VII и его последователям удалось добиться присяги верности от некоторых европейских властителей. Всё это в итоге вылилось в неразделяемую ныне Церковью теорию об исключительном праве Папы на «владение двумя мечами»: духовной и светской власти.

Начиная с 50-х годов XI века, Петр Дамиани фактически становится «главным публицистом» реформаторской партии в Церкви. Он неутомимо сражается за введение обязательного целибата для священников: для этого существовали как аскетические, так и практические основания – устранение возможности передачи священнослужения от отца к сыну, не имеющему духовного призвания, но желающему сохранить причитающиеся духовному лицу доходы, как и вообще расхищения пастырями церковного имущества ради содержания своей семьи. В понтификат Льва IX (1049 – 1054 гг.) Петр Дамиани издает два трактата: в одном он бичевал пороки духовенства, прежде всего, симонию и вступление в брак, а в другом – всё же обосновывал законность рукоположений, произведенных епископами-симонианами, ибо симония получила столь широкое распространение, что признание всех этих ординаций недействительными грозило бы повсеместным прекращением церковных служб и таинств. Понтификат Льва IX вошел в историю главным образом тем, что именно в это время произошел окончательный разрыв Восточной и Западной Церквей – так называемая «великая схизма» Востока и Запада. Петр Дамиани не принимал прямого участия в Папском посольстве в Константинополь, однако же написал в это время трактат, в котором отстаивал учение о Filioque.

И всё же, выступая в качестве публичного богослова и даже церковного политика, Петр Дамиани искренне считал своим подлинным призванием созерцательное монашество. Он старался по возможности никогда не оставлять своей кельи в монастыре Фонте-Авеллана, сутками напролет молился и пел псалмы, соблюдал строжайшие посты, носил вериги. Но в 1057 г. Папа Стефан IX (1057 – 1058 гг.) практически насильно вырвал его из отшельнического уединения и возвел в сан кардинала-епископа Остии, превратив таким образом в непосредственного участника политических событий в Риме. После смерти этого Папы римская аристократия пыталась продвинуть на Престол Святого Петра своего ставленника, но «клюнийцы» во главе с Гильдебрандом и Петром Дамиани, получив поддержку императора, добились избрания «своего человека» – Николая II (1058 – 1061 гг.). Этот понтифик подготовил (скорее всего, при участии Гильдебранда и Петра Дамиани) и издал знаменитый декрет, обеспечивающий независимое избрание Папы (предпочтительно – из числа римских клириков) коллегией кардиналов-епископов, чей выбор затем должен быть подтвержден императором и одобрен клиром и народом. Таким образом было положено начало выработке действующей до сих пор процедуры избрания Преемника Святого Петра.

Тем временем архиепископ Милана, крупнейшего города на севере Италии, и подчиненное ему духовенство в союзе с местной аристократией открыто заявили о своем неприятии реформ и провозгласили независимость Миланской Поместной Церкви от Рима как имеющей апостольское происхождение еще прежде посещения святым апостолом Петром «Вечного Города». Однако простые миланцы поднялись на защиту преобразований, бросив вызов своим иерархам. Папа Николай II направил в Милан Петра Дамиани и архиепископа Лукки Ансельма (будущего Папу Александра II). Посланцы Святейшего Отца обнаружили, что в Милане не было ни одного клирика, начиная от архиепископа и заканчивая последним низшим церковнослужителем, не замаранного симонией. Подвергаясь смертельной опасности, Петр и Ансельм с честью выполнили свою миссию, примирив Миланскую митрополию с Римской кафедрой и добившись покаяния миланского духовенства.

После смерти Николая II в 1061 г. противники реформ, не признававшие декрета от 1059 г., сумели навязать Церкви антипапу Гонория II, однако уже через год на Римской кафедре окончательно утвердился избранник коллегии кардиналов Александр II (1061 – 1073 гг.), сочетавший христианские добродетели с большим политическим опытом. Произошло это при активнейшей поддержке Петра Дамиани, красноречиво защищавшего своего давнего соратника. Александр II приступил к широкомасштабным преобразованиям Западного христианского мира, искореняя симонию и «невоздержанность» клириков, а Петр Дамиани, полагая свою роль исполненной, удалился в свой монастырь в Фонте-Авеллана. Однако же и в дальнейшем его время от времени призывали в Рим для исполнения особых поручений Папы. В 1072 г., исполняя одно из таких поручений, он на обратном пути в Рим простудился и скончался в монастыре Санта Мария дельи’Анджели близ Фаэнцы, где и был похоронен.

Почитание Петра Дамиани как святого народом Божьим началось практически сразу же после его смерти. Данте в своей «Божественной комедии» поместил его на Седьмое небо Рая. Его мощи многократно переносили из города в город. В конце концов, они упокоились в Кафедральном соборе Фаэнцы, где и пребывают до сих пор. В 1828 г. Папа Лев XII провозгласил его Учителем Церкви.

Литературно-богословское наследие Петра Дамиани включает 7 житийных произведений, 53 проповеди, 240 поэтических сочинений (гимнов, молитв и т.д.), 180 писем. Ряд его творений сохранял свою актуальность на протяжении всего Средневековья: к ним часто обращались, их читали, а выдержки из них были включены в важные сборники, например, в юридическое собрание Грациана, составленное в XII веке.