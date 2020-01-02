2 января. Святые Василий Великий и Григорий Назианзин (Богослов), епископы и Учителя Церкви. Память

Святых Василия Великого и Григория Назианского , прозванного на Востоке «Богословом», в церковной традиции принято называть «Отцами-Каппадокийцами», по месту их рождения – провинции Каппадокия в восточной части Малой Азии. К их числу принадлежит также Григорий Нисский. Главная заслуга отцов-каппадокийцев – в разъяснении догмата о Святой Троице, в облечении его в строгие богословские формулировки, что и привело к его закреплению на II Вселенском Соборе в Константинополе (381 г.) и фиксации в общецерковном Символе веры, получившем название «Никео-Константинопольского». Значителен и их вклад в упорядочение монашеской жизни и в приумножение авторитета монашества для Церкви того времени.

В Православной Церкви Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского почитают в один день, 30 января по Юлианскому календарю, и этот день носит имя «Собора Трех Святителей».



Великие каппадокийцы происходили из знатных и богатых христианских семей и получили лучшее на тот момент образование в Афинской академии. Василий Великий, став архиепископом Кесарии Каппадокийской и нуждаясь для борьбы с арианской ересью в единомысленных с ним епископах-суффраганах, уговорил принять епископскую хиротонию своего родного брата Григория (епископ Нисский с 371 г.) и своего близкого друга Григория из Назианза (епископ Сасимский с 372 г.).

Защищая богословскими аргументами догмат о Святой Троице от арианских нападок, отцы-каппадокийцы разграничили в применении к Богу термины сущность и ипостась. Кроме того, понятие ипостась было признано ими равнозначным термину лицо, который предпочитали употреблять в Западной Церкви (прежде «лицом» могли называть маску актера или юридический статус человека).

Учение отцов-каппадокийцев о Святой Троице вкратце можно выразить так: Бог Отец, Бог Сын (Слово) и Бог Святой Дух – это три ипостаси или три лица единой сущности – Бога-Троицы. У всех трех лиц Троицы одна и та же сущность, а различаются Они между собой отношениями. Бог Сын и Бог Святой Дух имеют одно вечное начало – Бога Отца, от Которого один из них «рождается», а другой – «исходит». При этом процессы «рождения» и «исхождения» не тождественны друг другу, поскольку в таком случае у Отца было бы два сына.

Василий Великий родился около 330 г. в административном центре провинции Каппадокия Кесарии в знатном семействе, имевшем глубокие христианские традиции. Его дед и бабка были исповедниками времён гонений императора Диоклетиана, его дядя был епископом, епископами позднее стали и два родных брата Василия – Григорий Нисский и Петр Севастийский. Сестра Василия Макрина вела монашеский образ жизни, стала игуменьей общины и была по смерти причислена к лику святых.

Однако самому Василию поначалу готовилась светская карьера: пойти по стопам отца, оратора и юриста. Поэтому он получил превосходное образование в Кесарии и Константинополе, а заканчивал его в Афинской академии, где повстречался и сдружился с земляком – Григорием из Назианза. Любопытно, что в то же самое время вместе с Василием и Григорием, ставшими светочами Церкви, в Афинской академии обучался и будущий император и гонитель христиан Юлиан Отступник.

Вернувшись по окончании обучения в родную Кесарию, Василий занялся было мирскими делами, но затем под влиянием своей благочестивой сестры Макрины «презрел мирскую суету» и, покинув город, вместе с несколькими товарищами создал некое подобие монашеской общины в своем загородном имении. В 357 г. он посетил Египет, где познакомился с жизнью фиваидских монахов-отшельников, а в 360 г. сопровождал каппадокийских епископов на Поместный собор в Константинополь. Тогда же дало о себе знать его непримиримое противостояние арианам, хотя не слишком сведущий в богословии архиепископ Кесарии Дианий подписал арианский символ веры, выработанный собором в Римини.

И всё-таки Дианий незадолго до своей смерти рукоположил Василия в священники, после чего тот стал советником Евсевия возглавившего Кесарийскую епископскую кафедру. Однако на его взгляд «чрезмерное» аскетическое рвение Василия не понравилось новому архиерею, и тогда тот вернулся в основанную им обитель, где продолжил налаживать монашеский уклад. Именно в этот период он написал «Нравственные правила», а также «Краткие» и «Пространные правила монашеской жизни». В монастырь Василия приехал и привлеченный его письмами Григорий Назианзин.

Однако в 365 г., ввиду сильных притеснений «никейцев» со стороны поддерживавшего ариан императора Валента, Евсевий уговорил Василия вернуться, и он фактически взял в свои руки управление епархией. В диспутах с арианами Василий отстаивал богословскую формулу: «единая сущность в трех ипостасях» или «три ипостаси в единой сущности», чем парировал обычно выдвигавшиеся арианами обвинения в «трехбожиии». В 370 г., по смерти Евсевия, несмотря на противодействие арианствующей партии, Василий был избран на Кесарийскую митрополичью кафедру.

Его последовательная антиарианская позиция привела к столкновению с императором Валентом: в ответ на решительный отказ святителя подписать арианское исповедание веры, император разделил Каппадокию на две провинции, сократив тем самым каноническую территорию Кесарийского архиепископа и уменьшив его «вес» в Церкви. В это время нуждавшийся в сподвижниках Василий возвел в епископский сан, среди прочих, двух Григориев: родного брата и друга по Афинской академии и монашеской обители.

В августе 378 г. оказывавший покровительство арианам император Валент погиб в битве с готами при Адрианополе, и это сильно изменило ситуацию в государстве и Церкви. Однако Василий не дожил до видимого торжества Никейского вероучения: его здоровье было сильно подорвано аскетическим подвижничеством, и он скончался в первый день нового 379 года. Практически сразу же после смерти его стали почитать как святого: ему приписывали многие как прижизненные, так и посмертные чудеса.

Именем Василия Великого названа Божественная Литургия, которая совершается в Церкви византийского обряда по особым дням, всего десять раз в году. Василию Великому приписывают введение в церковный обиход иконостаса. Обширно его литературное наследие: более трехсот дошедших до нас проповедей и писем, богословские трактаты, устав монашеской жизни, 15 бесед на псалмы, «Толкование на пророка Исайю» и «Толкование на Шестоднев» – сочинение, оказавшее огромное влияние на средневековую космологию как на Востоке, так и на Западе.

Григорий Назианзин родился около 329 г. в местечке Арианзе вблизи Назианза Каппадокийского – города, где его отец, тоже носивший имя Григорий, был епископом. Мать будущего великого Учителя Церкви звали Нонной. У него был брат Кесарий и сестра Горгония. Все члены семьи Григория Назианзина почитаются как святые.

Получив начальное домашнее воспитание, Григорий затем обучался в Кесарии Каппадокийской и Кесарии Палестинской, Александрии Египетской и, наконец, в Афинах, где познакомился и подружился с будущим архиепископом Кесарийским Василием.

Завершив образование, Григорий сам некоторое время преподавал риторику в Афинах, а потом удалился в монастырь, основанный его другом Василием в Понте на реке Ирис. Григорий впоследствии с восторгом отзывался об этих годах. Будучи в монастыре, он оказывал Василию помощь в составлении правил монашеской жизни, а также тщательно штудировал сочинения Оригена и составил выписки из его произведений, известные под названием Филокалии.

В 361 г. его отец-епископ, рассчитывавший на его помощь, возвел его в сан пресвитера, однако более склонный к созерцательно-монашеской, чем к деятельной жизни Григорий вскоре вернулся в монастырь, а потом это повторялось несколько раз.

Поддавшись уговорам друга Василия, Григорий в 372 г. был поставлен им во епископа для городка Сасимы, однако пробыл там недолго, снова удалившись в пустынь, и впоследствии вспоминал нелицеприятно об этой, доставшейся ему почти против воли кафедре.

По просьбе престарелого отца Григорий в очередной раз вернулся в Назианз, чтобы помочь ему в управлении епархией, а по смерти отца в 374 г. стал исполнять епископские обязанности, хотя и не считал себя достойным делать это и надеялся, что жители города изберут себе нового епископа. Однако те не хотели видеть своим пастырем никого кроме Григория.

Временная размолвка между Григорием и Василием Кесарийским (вызванная фактическим бегством Григория из Сасим) была преодолена, когда Василий приехал на похороны отца своего друга и произнес там прочувствованную проповедь. А для Григория стала великим потрясением безвременная смерть Василия 1 января 379 г., и позднее, будучи уже на покое, Григорий посвятит этому событию свое «Надгробное слово», ставшее одним из лучших его сочинений.

19 января 379 г. императором стал Феодосий (Великий), исповедовавший, в отличие от своего предшественника Валента, никейское христианство. И он сумел уговорить слывшего блестящим проповедником и стойким защитником никейской веры Григория вступить на столичную кафедру в Константинополе. Между тем, все без исключения храмы в столице восточной части Римской империи контролировались на тот момент арианами, и Григорий, остановившийся у своих родственников, стал служить в одной из комнат их дома, которую назвал «домовой церковью Анастасия» («Анастасия» значит по-гречески «воскресение»). В этой церкви Григорий летом 380 г. произнес свои знаменитые «Пять слов о богословии», за что и получил от современников почетный титул «Богослова». Фактически номинальный епископ Константинопольский, он наотрез отказался покинуть город, несмотря на постоянно поступавшие к нему угрозы физической расправы и на погромы в его собственной домовой церкви.

В ноябре 380 г. приехавший лично в Константинополь император Феодосий своим декретом передал Григорию два главных столичных храма – Св. Софии и Двенадцати Апостолов, однако в кафедральный собор Св. Софии тот смог попасть лишь под охраной солдат. Но тут, в самый момент вступления святителя под своды храма, разорвалась пелена покрывавших всё небо темных туч и сквозь них проглянуло яркое солнце. Горожане увидели в этом «счастливый знак», и это стало началом перелома в их настроении.

В мае 381 г. императором Феодосием был созван в Константинополе собор, который позже получил статус «Второго Вселенского». На нем-то благодаря стараниям Григория и был принят догмат о Святой Троице в его «каппадокийской» формулировке и была выработана полная редакция Символа веры, названного впоследствии «Никео-Константинопольским».

Но на том же соборе против самого Григория было выдвинуто обвинение в нарушении канона, запрещающего епископу покидать свою кафедру. По мнению оппонентов, он, будучи епископом Сасимским, незаконно занимал кафедру епископа Константинополя. Григорий, сам никогда не искавший епископской власти и даже обычно бежавший от нее, отстаивать свои права не стал, а добровольно покинул столицу империи, считая свою миссию в ней завершенной.

Он вернулся в родной Назианз, где по просьбе клира и народа вновь приступил к обязанностям правящего архиерея, одновременно раз за разом упрашивая своего митрополита от этих обязанностей его освободить.

Наконец, в 383 г., когда здоровье Григория резко пошатнулось, эта просьба была удовлетворена, и он смог поселиться на покое в своем имении и целиком отдаться литературному труду. В этот период, кроме богословских сочинений, Григорий написал свою подробную Автобиографию, а также много путешествовал по разным монашеским обителям.

Скончался Григорий Назианзин 25 января 389 г. в своем родном городе, где и был похоронен. Всё свое имущество он завещал епархии.

В 950 г. его мощи были перенесены в Константинополь и положены в церкви Святых Апостолов, а в 1204 г. они были вывезены крестоносцами в Рим. В 2004 г. Папа Иоанн Павел II вернул их, вместе с мощами св. Иоанна Златоуста, Константинопольской Патриархии, и теперь они покоятся в церкви Св. Георгия в Стамбуле.

От св. Григория Богослова до нас дошло обширное литературное наследие: 245 посланий, 507 стихотворений и 45 «Слов». Повышенно-эмоциональный слог его сочинений выявляет в нем незаурядного оратора.