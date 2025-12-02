2-й день апостольской поездки Папы в Ливан начался с памяти жертв взрыва в порту Бейрута (+ ФОТО)

Утром 2 декабря Папа Лев XIV посетил территорию порта Бейрута, чтобы возложить венок и вознести молитву за души погибших в результате разрушительного взрыва, произошедшего 4 августа 2020 года.

У входа в порт Епископа Рима встретил премьер-министр Ливана Наваф Салам. Центральной частью визита стала церемония у мемориала жертвам трагедии. Святейший Отец в тишине вознёс молитву, воздев руки над каменной плитой с выгравированными именами погибших. В знак скорби и уважения он возложил цветочный венок и зажег поминальную свечу.

Вслед за этим последовал один из самых эмоциональных моментов визита – встреча с семьями жертв. Родственники погибших стояли с фотографиями своих близких в руках. Лев XIV лично обратился к собравшимся, благословляя и утешая тех, чьи сердца до сих пор несут боль утраты.



Источник: русская служба Vatican News