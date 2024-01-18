18 января в мире началась Неделя молитв о единстве христиан

Сегодня началась «Неделя молитв о единстве христиан», особенно значимая для Католической Церкви в России. Впервые такая неделя молитв о единстве была проведена в 1908 году, хотя идея подобных мероприятий возникла еще в XIX веке.

Современная традиция проведения молитв о единстве христиан, ежегодно курируемая Департаментом по содействию христианскому единству и Всемирным Советом Церквей, берёт свое начало с 1968 года. В Католической Церкви Северного полушария они проводятся с 18 по 25 января (праздник Обращения апостола Павла). В Южном полушарии обычно выбирают другие сроки для проведения Недели, как правило, приурочивая её к празднику Пятидесятницы.

Кульминацией Недели молитв всегда является экуменическое богослужение. Представители разных христианских Церквей собираются вместе на богослужениях, конференциях, концертах и т.д., чтобы молиться о единстве в соответствии с повелением Христа: «Да будут все едино».

В Новосибирске экуменическая служба с участием представителей различных христианских конфессий и деноминаций состоится в субботу 20 января в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии по адресу: 2-й переулок Мира, 10. Она начнется в 16 часов по местному времени и завершится совместной молитвой ко Всемогущему Богу о даровании единства между всеми христианами.

Нынешняя неделя, которая проходит под девизом «Возлюби Господа Бога твоего… и ближнего твоего, как самого себя» (Лк 10, 27), стала уже 56-й по счёту.

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Все материалы Недели молитв о единстве христиан 2024:

1. Введение в тему

2. Экуменическое богослужение Слова Божия

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