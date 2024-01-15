Неделя молитв о единстве христиан 2024: Размышления на каждый день

Традиционная Неделя молитв о единстве христиан ежегодно проходит в северном полушарии с 18 по 25 января. Тема этого года – «Возлюби Господа Бога твоего… и ближнего твоего, как самого себя» (Лк 10, 27). Тексты к нынешней экуменической неделе подготовлены межхристианской командой из Буркина-Фасо при поддержке местной общины Chemin Neuf.

В Москве экуменические богослужения проходят обычно в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и лютеранских храмах. В них принимают участие католики, православные, а также представители древних восточных церквей и протестанты различных деноминаций.

В Новосибирске совместная молитвенная встреча о единстве христиан состоится в субботу 20 января в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии по адресу: 2-й переулок Мира, 10. Начало в 16-00.

БИБЛЕЙСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ И МОЛИТВЫ НА ВОСЕМЬ ДНЕЙ

ДЕНЬ 1

Один законник встал и, искушая Его, сказал:

Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

(Лк 10, 25)

Помоги нам, Господи, обратиться к Тебе

Дополнительные отрывки

Римлянам 14, 8–9

Псалом 103, 13–18

Размышление

«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот ключевой вопрос, заданный Иисусу законником, бросает вызов и каждому верующему в Бога. От ответа на него зависит наша жизни и на земле, и в вечности. В другом месте в Библии Иисус дает нам самое точное определение вечной жизни: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин 17, 3). Знать Бога — значит открыть и исполнять Его волю в нашей жизни. Каждый человек желает жить в полноте и истине, и Бог желает этого для нас (ср. Ин 10, 10). Святой Ириней сказал: «Слава Божия — это человек, живущий полной жизнью».

Экзистенциальные реалии жизни с её разделениями, эгоизмом и страданиями часто отвращают нас от поиска Бога. Но Иисус жил тайной личного общения с Отцом, который желает даровать всем Своим детям полноту в Своей вечной жизни. Иисус – это Путь, ведущий нас к Отцу, и наша конечная судьба.

Наше стремление к вечной жизни приближает нас к Иисусу, и тем самым теснее соединяет нас друг с другом, укрепляя нашу близость на пути к христианскому единству. Да будем мы открыты для дружбы и сотрудничества с христианами всех церквей, молясь о том дне, когда мы сможем все вместе предстать на трапезе Господней.

Молитва

Боже жизни,

Ты сотворил нас, чтобы мы имели жизнь, и жизнь с избытком.

Дай нам признать в наших братьях и сестрах их стремление к вечной жизни.

Пусть следуя с решимостью по пути Иисуса, мы приведем к Нему и других.

Об этом мы просим во имя Его. Аминь.



ДЕНЬ 2

Он сказал в ответ:

возлюби Господа Бога твоего

всем сердцем твоим,

и всею душею твоею,

и всею крепостию твоею,

и всем разумением твоим,

и ближнего твоего, как самого себя.

(Лк 10, 27)

Помоги мне, Господи, любить Тебя, моего ближнего, и себя таким, какой я есть

Дополнительные отрывки

Второзаконие 10, 12-13

Псалом 133

Размышление

Ответ законника может показаться простым, поскольку он взят из знакомых заповедей Божиих. Однако любить Бога таким образом, и ближнего своего, как самого себя, бывает очень трудно.

Божья заповедь любви к Нему требует того, чтобы мы целиком поручили себя Ему и отказались от себя, посвятив свои сердце и ум служению воле Божией. Мы можем просить о благодати следования примеру Христа, который полностью отдал Себя и сказал: «Не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк 22, 42). Он также показал Свою великую любовь ко всем людям, включая врагов. Мы не можем выбирать наших ближних. Любить их — значит быть внимательным к их нуждам, принимать их несовершенства и поддерживать их надежды и устремления. Точно так же должны относиться друг к другу и различные традиции на пути к христианскому единству.

Призыв любить ближнего «как самого себя» напоминает нам о необходимости принимать себя такими, какие мы есть. Сделать это нам помогает сознание того, что Бог смотрит на каждого из нас с милосердием, всегда готовый простить. Помните, что мы возлюбленное творение Бога. Уважайте себя. Ищите мира с самими собой. Точно так же каждый из нас может просить о благодати, чтобы любить и принимать нашу собственную церковь или общину с их недостатками, доверяя всё Отцу, который возрождает нас Духом Святым.

Молитва

Господи, дай нам благодать узнать Тебя глубже,

чтобы любить Тебя всем своим существом.

Даруй нам чистое сердце, чтобы любить ближнего, как самого себя.

Пусть дар Твоего Святого Духа

позволит нам видеть Твое присутствие в наших сестрах и братьях,

чтобы мы могли любить друг друга той же безусловной любовью,

которой Ты любишь нас.

Через Христа, Господа нашего. Аминь.



ДЕНЬ 3

А кто мой ближний?

(Лк 10, 29)

Господи, открой наши сердца тем, кого мы не видим

Дополнительные отрывки

Римлянам 13, 8-10

Псалом 118, 57-63

Размышление

Учитель закона желал оправдаться, надеясь на то, что ближний, которого он призван любить, — это человек, принадлежащий к его вере и его народу. Таков естественный человеческий инстинкт. Когда мы приглашаем людей в гости к себе домой, обычно это люди одинакового с нами социального статуса, взглядов на жизнь и ценностей. Человеку свойственно предпочитать знакомые вещи и места. Это относится и к нашей жизни в церковной общине. Однако Иисус призывает законника и слушателей глубже войти в их собственную традицию, напоминая им об обязанности принимать и любить всех, независимо от религии, культуры или социального статуса.

Евангелие учит, что в любви к таким же, как мы сами, нет ничего особенного. Иисус направляет нас к радикальному видению того, что значит быть человеком. Эта притча очень наглядно показывает, чего ожидает от нас Христос: широко открыть свое сердце и идти Его путем, любя других, как Он любит нас. В действительности Иисус отвечает законнику, ставя другой вопрос: не «кто мой ближний», а «кто поступил как ближний по отношению к человеку, оказавшемуся в беде?»

В моменты опасности и страха мы сталкиваемся с реальностью, где недоверие и неуверенность выходят на первый план. Таков вызов этой притчи: по отношению к кому я ближний?

Молитва

Боже любви,

Ты, вложивший любовь в наши сердца,

даруй нам мужество выйти за пределы самих себя

и увидеть ближних в тех, кто не похож на нас,

чтобы мы могли подлинно следовать за Иисусом Христом,

наш братом, нашим другом, и нашим Господом,

во веки веков. Аминь.



ДЕНЬ 4

Увидев его, прошел мимо

(Лк 10, 31)

Никогда не отворачиваться от нуждающихся

Дополнительные отрывки

Исайя 58, 6-9а

Псалом 34, 15-22

Размышление

У священника и левита, прошедших мимо, вероятно, имелись веские религиозные причины не прийти на помощь: они готовились совершить религиозные обряды и рисковали стать ритуально нечистыми, если бы тот человек оказался мертв. Однако здесь, как и во многих случаях, Иисус критикует религиозных вождей за то, что те ставят правила религии выше обязанности всегда делать добро.

В начале этого евангельского текста говорится, что законник говорил, «желая оправдать себя». Точно так же и священник и левит в притче чувствовали, что то, что они делали, оправданно. Насколько мы, христиане, готовы выйти за рамки условностей? Иногда наша церковно или культурно обусловленная близорукость мешает нам увидеть то, что открывается нам через жизнь и свидетельство наших сестер и братьев из других христианских традиций. Когда мы открываемся, чтобы увидеть, как любовь Божия присутствует в наших собратьях-христианах, мы приближаемся к ним, и таким образом укрепляется единство между нами.

Эта притча Иисуса призывает нас не только делать добро, но и расширять кругозор. Мы учимся тому, что благо и свято, не только у тех, кто разделяет наше конфессиональное или религиозное мировоззрение, но часто и у тех, кто отличается от нас. Добрым самарянином часто оказывается тот, кого мы не ожидаем.

Молитва

Господи Иисусе Христе,

пока мы странствуем с Тобой на пути к единству,

помоги нам не прятать взор,

но смотреть на мир широко открытыми глазами.

Пока мы странствуем по жизни,

Помоги нам остановиться и протянуть руку, перевязать раненых,

и ощутить Твое присутствие в них.

Ты, живущий и царствующий во веки веков. Аминь.



ДЕНЬ 5

Подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино

(Лк 10, 34)

Господи, помоги нам увидеть раны и обрести надежду

Дополнительные отрывки

Иоиль 2, 23-27

Псалом 103, 14–15, 27–30

Размышление

Добрый самарянин сделал все, что мог, исходя из имевшихся у него средств: он возлил вино и масло, перевязал раны человека и усадил его на своего осла. Более того, он обещал оплатить все расходы по уходу за ним. Когда мы смотрим на мир глазами самарянина, каждая ситуация может стать возможностью для помощи нуждающимся. Вот где проявляется любовь. Пример Доброго самарянина побуждает нас спросить себя: как мы реагируем на нужду ближнего. Самарянин отдал вино и масло, помог человеку исцелиться и дал ему надежду. Что мы можем отдать, чтобы стать частью исцеления поврежденного мира?

Эта поврежденность проявляется в нашем мире в неуверенности, страхе, недоверии и разделении. Постыдно, что эти разделения существуют и между христианами. Хотя мы совершаем таинства или другие обряды исцеления, примирения и утешения, часто используя при этом масло и вино, мы упорствуем в разделениях, которые ранят Тело Христово. Исцеление наших христианских разделений способствует исцелению народов.

Молитва

Милосердный Боже,

Ты, источник любви и добра,

помоги нам видеть нужды наших ближних,

покажи нам, что мы можем сделать, чтобы пришло исцеление.

Преобрази нас, чтобы мы могли любить всех наших братьев и сестер.

Помоги нам преодолеть препятствия и разделения,

чтобы мы могли построить мирный мир ради общего блага.

Благодарим Тебя то, что Ты обновляешь Твое творение

и ведешь нас к будущему, исполненному надежды.

Ты Господь вчера, сегодня и вовеки. Аминь.



ДЕНЬ 6

Посадив его на своего осла, привез его в гостиницу

и позаботился о нем (Лк 10, 34)

Господи, преобрази наши церкви в «гостиницы», чтобы принимать нуждающихся

Дополнительные отрывки

Бытие 18, 4-5

Псалом 5, 11-12

Размышление

Самарянин позаботился о человеке, попавшем в руки разбойников. Он смог так поступить, потому что не руководствовался предубеждениями и предрассудками. Он увидел человека в беде и доставил его в гостиницу. «На на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе» (Лк 10, 35).

В любом обществе гостеприимство и солидарность имеют важнейшее значение. Это подразумевает способность принимать чужих людей, иностранцев, мигрантов и бездомных. Однако, сталкиваясь с опасностью, подозрением и насилием, мы не склонны доверять нашим ближним. Гостеприимство является важным свидетельством о Евангелии, особенно в контексте религиозного и культурного плюрализма. Когда мы принимаем «иных» христиан, а те, в свою очередь, принимают нас, рождается экуменический диалог. Перед нами стоит задача превратить наши церкви в «гостиницы», где наши ближние смогут встретить Христа. Такое гостеприимство — признак христианской любви друг ко другу и ко всем людям.

Когда мы, ученики Христа, выходим за рамки наших конфессиональных традиций и проявляем экуменическое гостеприимство, мы перестаем быть чужими и становимся ближними.

Молитва

Боже, Отец любви,

в Иисусе Ты показал нам значимость гостеприимства,

заботясь о нас, слабых и грешных людях.

Помоги нам стать общиной,

принимающей тех, кто оставлен и потерян,

домом, где рады всем.

Да станем мы ближе друг к другу,

чтобы предложить миру Твою безусловную любовь.

Об этом мы молим в единстве Святого Духа. Аминь.



ДЕНЬ 7

Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний?

(Лк 10, 36)

Господи, покажи нам, как ответить ближнему

Дополнительные отрывки

Филиппийцам 2, 1-5

Псалом 10, 17-18

Размышление

В конце притчи Иисус спросил законника: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Законник ответил: «Оказавший ему милость». Он не сказал: «самарянин», и мы можем предположить, что из-за враждебности между самарянами и евреями ему трудно было бы так ответить. Мы часто обнаруживаем ближних в самых неожиданных людях, даже среди тех, чье имя или происхождение нам трудно произнести. В сегодняшнем мире, где политики часто настраивают людей разных религиозных убеждений друг против друга, Иисус через эту притчу призывает нас увидеть важность нашего призвания преодолевать границы и стены разделения.

Перед нами, как и перед законником, стоит задача задуматься о том, как мы живем, не только с точки зрения того, делаем ли мы добро или нет, но и не пренебрегаем ли мы, подобно священнику и левиту, делами милосердия.

Молитва

Святой Боже,

Твой Сын Иисус Христос пришёл к нам,

чтобы показать нам путь сострадания.

Помоги нам Своим Духом следовать Его примеру,

чтобы служить всем Твоим детям, терпящим нужду,

и таким образом вместе с другими христианами

свидетельствовать о Твоих путях любви и милосердия.

Просим во имя Иисуса. Аминь.



ДЕНЬ 8

Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же

(Лк 10, 37)

Господи, пусть наше общение будет знаком Твоего Царства

Дополнительные отрывки

Римлянам 12, 9–13

Псалом 41, 1–2

Размышление

Этими словами — «иди, и ты поступай так же» — Иисус поручает каждому из нас и всем наших церквям жить согласно Его заповеди любви. Вдохновляемые Святым Духом, мы посланы быть «другим Христом», предлагая страждущему человечеству сострадание и милосердие. Подобно тому, как добрый самарянин поступил по отношению к раненому человеку, мы также должны принять решение не отвергать тех, кто отличается от нас, но вместо этого развивать культуру близости и доброты.

Каким образом приглашение Иисуса — «иди, и ты поступай так же» — отзывается в моей жизни? Что означает этот призыв Христа для моих отношений с членами других церквей? Как мы можем с милосердием свидетельствовать вместе о Божией любви? Будучи посланниками Христа (ср. 2 Кор 5, 20), мы призваны к примирению с Богом и друг другом, чтобы общение укоренялось и росло в наших церквях, особенно в регионах, пострадавших от конфликтов внутри общин, таких как регион Сахель.

По мере того, как возрастает взаимное доверие, мы становимся способными открыть наши раны, включая и церковные раны, чтобы любовь Христова могла посетить и исцелить их через нашу взаимную любовь и заботу. Общее стремление к христианскому единству помогает восстанавливать отношения, чтобы насилие уступало место солидарности и миру.

Молитва

Небесный Отче!

Благодарим Тебя за дар Святого Духа, подателя жизни,

который делает нас открытыми друг другу, разрешает конфликты,

и укрепляет наши узы общения.

Дай нам возрастать во взаимной любви

и в желании верно провозглашать весть Евангелия,

чтобы весь мир мог объединиться

и приветствовать Христа, Князя Мира.

Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Источник: сайт Архиепархии Божией Матери в Москве

Автор миниатюры «Добрый Самарянин с лилией» — Ольга Бахтина

См. также:

1. Введение в тему

2. Экуменическое богослужение Слова Божия — ОТКРЫТЬ в PDF

3. Скачать ВСЕ ТЕКСТЫ В PDF