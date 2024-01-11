Неделя молитв о единстве христиан: текст для Экуменического богослужения Слова Божия

Дорогие Сестры и Братья, приближается Неделя молитв о единстве христиан (18-25 января 2024 года).



Пусть каждый воспользуется предложенным ниже материалом по своему усмотрению, помня, что духовный экуменизм также выражается в этой ежегодной молитве.

Я благодарю сестру Дарью Рассказову, CSSE, за перевод и подготовку текстов на русский язык.

Желаю вам хорошей недели!



Отец Коррадо Трабукки, OFM

Делегат по Экуменизму в Преображенской епархии

>>> БРОШЮРА / ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ СЛОВА БОЖИЯ (скачать полный текст)

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Введение в тему

Материалы к Неделе молитв о единстве христиан в 2024 году подготовлены межхристианской командой из Буркина-Фасо при поддержке местной общины Chemin Neuf. Тема, избранная для этого года: «Возлюби Господа Бога твоего… и ближнего твоего, как самого себя» (Лк 10, 27). Братья и сестры из католической Архиепархии Уагадугу, протестантских церквей, экуменические организации и CCN в Буркина-Фасо с готовностью сотрудничали в подготовке молитв и размышления, воспринимая эту совместную работу как подлинный путь экуменического обращения.



Любить Бога и ближнего в разгар кризиса

Буркина-Фасо расположена в Западной Африке в регионе Сахель, который включает в себя также соседние страны Мали и Нигер. Площадь страны составляет 174 000 км², а население — 21 миллион человек, принадлежащим примерно к шестидесяти национальностям. В религиозном отношении примерно 64% населения являются мусульманами, 9% придерживаются традиционных африканских религий, и 26% — христиане (20% католики, 6% протестанты). Эти три религиозные группы присутствуют в каждом регионе страны и практически в каждой семье.

В настоящее время Буркина-Фасо переживает серьезный кризис безопасности, который затрагивает все религиозные общины страны. После крупного нападения джихадистов в 2016 году, организованного из-за пределов страны, уровень безопасности в Буркина-Фасо и, как следствие, ее социальная сплоченность, ухудшились драматически. Страна пережила всплеск террористических актов, беззакония и торговли людьми. Жертвами этого кризиса стало более трех тысяч погибших и почти два миллиона перемещенных лиц внутри страны. Тысячи школ, медицинских центров и муниципалитетов были закрыты, а значительная часть социально-экономической и транспортной инфраструктуры разрушена. Нападения, направленные против определенных этнических групп, усугубляют риск конфликтов между различными сообществами. В контексте этой тяжелой ситуации социальная сплоченность, мир и национальное единство оказались подорванными.

Христианские церкви стали непосредственным объектом вооруженных нападений. Священники, пастырские работники и катехизаторы были убиты во время богослужений, судьба других, которые были похищены, остается неизвестной. На сегодняшний день более 22% территории страны находится вне контроля государства. Христиане больше не могут открыто исповедовать свою веру в этих областях. Ввиду угрозы терроризма большинство христианских церквей на севере, востоке и северо-западе страны закрыты. Во многих из этих областей больше нет публичных христианских богослужений. Там, где богослужения еще возможны, под защитой полиции, обычно в крупных городах, их длительность пришлось сократить по соображениям безопасности.

Следует признать, что, несмотря на усилия как государства, так и религиозных общин, страна становится все более нестабильной, поскольку экстремистские группировки распространяются все больше. Несмотря на это, степень солидарности между христианами, мусульманами и представителями традиционных религий возрастает. Их лидеры трудятся над поиском долгосрочных решений ради мира, социальной сплоченности и примирение. С этой целью, в частности, Комиссия по христианско-мусульманскому диалогу при Конференции католических епископов Буркина-Фасо и Нигера прилагает значительные усилия для поддержки межрелигиозных и межэтнических диалога и сотрудничества.

Следуя призывам правительства молиться о мире, социальной сплоченности и примирении, отдельные церкви продолжают организовывать ежедневные молитвы и посты. Различные католические и протестантские общины активно оказывают помощь перемещенным лицам. Были организованы встречи, направленные на осмысление и понимание ситуации и ценности братства, а также на выработку стратегии возвращения к прочному миру. Эта надежда также отражена в традиционной пословице мосси [крупнейшего этноса Буркина-Фасо]: «Какой бы долгой ни была борьба, момент примирения наступит».

Приглашение к совместной работе над текстами Недели молитв о единстве христиан в 2024 году стала для различных церквей Буркина-Фасо стимулом для того, чтобы жить, молиться и работать вместе во взаимной любви в этот трудный для их страны период. Любовь Христова, объединяющая всех христиан, сильнее чем их разделения, и христиане Буркина-Фасо обязуются идти по пути любви к Богу и любви к ближнему. Они уверены, что Божья любовь победит насилие, которое сегодня поразило их страну.



Центральное место любви в христианской жизни

Любовь — это «ДНК» христианской веры. Бог есть Любовь, и «любовь Христова собрала нас воедино». Мы обретаем нашу общую идентичность в переживании любви Божией (ср. Ин 3, 16) и открываем нашу идентичность миру в той степени, в которой мы любим друг друга (ср. Ин 13, 35). В отрывке, избранном для Недели молитв о единстве христиан 2024 года (Лк 10, 25-37), Иисус подтверждает традиционное еврейское учение из Второзакония 6, 5: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими»; и Левит 19, 18б: «Люби ближнего твоего, как самого себя».

Законник в евангельском отрывке тут же спрашивает Иисуса: «А кто мой ближний?» Вопрос о том, как далеко должно простираться библейское обязательство любить, был предметом споров среди учителей закона. Традиционно считалось, что это обязательство распространяется на соплеменников-израильтян и постоянно проживающих в стране иностранцев. Однако позже, вследствие нападений со стороны других народов, возникло представление, что заповедь не распространяется на иноплеменных захватчиков. Со временем, по мере того как сам иудаизм разделился, многие были убеждены, что требование подразумевает только понимают, что оно применимо только к членам своей конкретной фракции. Вопрос, заданный Иисусу законником, таким образом, является провокационным. Иисус отвечает на него притчей, показывающей любовь, простираю-щуюся далеко за пределы того, что мог себе представить вопрошавший.

Многие раннехристианские писатели, такие как Ориген, Климент Александрийский, Иоанн Златоуст и Августин, видели в этой притче «траекторию» Божьего замысла спасения мира. Они видели в человеке, идущем из Иерусалима, образ Адама — то есть всего человечества — изгнанного из рая в этот поврежденный мир со всеми его опасностями, а в разбойниках — образ враждебных земных сил, нападающие на нас. Они также видели самого Христа в том, кто, движимый состраданием, пришел на помощь полуживому человеку, перевязал его раны и доставил в безопасности в гостиницу, которую они считали образом Церкви. Обещание самарянина вернуться рассматривалось как предзнаменование второго пришествия самого Христа.

Христиане призваны поступать подобно Христу: любить, как добрый самарянин, проявлять милосердие и сострадание к нуждающимся, независимо от их религиозной, этнической или социальной принадлежности. Не общая идентичность должна побуждать нас прийти на помощь другому, но любовь к ближнему. Однако этот образ любви к ближнему, который предлагает нам Иисус, встречает враждебность со стороны сегодняшнего мира. Войны во многих регионах, нестабильность в международных отношениях и неравенство, порожденные структурными изменениями, навязанными западными державами и другими внешними силами, ограничивают нашу способность любить, как Христос. Только научившись любить друг друга, независимо от наших различий, христиане смогут стать ближними, как самарянин в Евангелии.



Путь экуменизма

Иисус молился о том, чтобы все его последователи были едины (ср. Ин 17, 21), поэтому христиане не могут терять надежду или прекращать молиться и трудиться ради единства. Их соединяет любовь к Богу во Христе и опыт познания Божьей любви к ним. Они узнают этот опыт веры друг в друге, когда вместе молятся, поклоняются и служат Богу. Однако в сфере межцерковных отношений, в том числе в Буркина-Фасо, это остается проблемой. Недостаточное знание друг о друге и взаимная подозрительность могут ослабить приверженность церквей пути экуменизма. Некоторые беспокоятся о том, что экуменизм может привести к утрате конфессиональной идентичности и препятствовать «росту» их церкви. Такого рода соперничество между церквами противоречит молитве Иисуса. Подобно священнику и левиту в Евангелии современные христиане часто упускают возможность общаться с братьями и сестрами из-за страха. Во время Недели молитв о единстве христиан мы просим Господа прийти нам на помощь и исцелить наши раны, чтобы мы могли идти путем экуменизма с уверенностью и надеждой.



Христианское единство служит всеобщему миру и примирению

Особый контекст Буркина-Фасо отражает необходимость поставить любовь в центр поисков мира и примирения. Этот поиск часто подрывался утратой ценностей и совместного ощущения человечности, и недостаточной заботой об общем благе, честности, целостности и патриотизме. Поиски примирения также были ослаблены духовным обнищанием и погоней за легкой прибылью. Перед лицом этих реалий необходимость свидетельствовать о любви Божией актуальна как никогда.



Переход от разделения к единству в Буркина-Фасо

Христианские общины в Буркина-Фасо пытаются воплощать в жизнь призыв к любви посредством взаимного гостеприимства. Это особенно очевидно во время Недели молитв о единстве христиан. Они вложили как человеческие, так и финансовые ресурсы в перевод экуменического французского текста Библии (Traduction OEcuménique de la Bible) на местные языки, тем самым помогая привести христиан в «гостиницу» Слова Божия (ср. Лк 10, 34). Кроме того, они посещают церкви друг друга и участвуют в богослужениях. Они также сотрудничают в продвижении человеческого братства, мира и безопасности в Буркина-Фасо. Они несут Христа своим братьям и сестрам, когда исцеляют раны тех, кто попал в плен нищеты и лишений.

Однако, как гласит африканская пословица: «Дерево не должно заслонять лес». Эти позитивные экуменические примеры не могут скрыть тот факт, что на пути к единству остается много проблем. Несмотря на усилия быть ближними всем, кто исповедует Триединого Бога, церкви Буркина-Фасо испытывают трудности в том, чтобы по-настоящему любить друг друга, как заповедал Христос. Часто они относятся друг к другу как самаряне и евреи, разделенные в культурном и богословском отношении, и живущие в атмосфере недоверия и враждебности. Продолжающаяся разобщенность уродует их, и они признают необходимость экуменического обращения, чтобы они могли пролить елей и вино исцеления на раны друг друга.

Гостиница в притче о добром самарянине часто толковалась Отцами как образ Церкви. Как самарянин привел раненого в гостиницу, так и Христос поручает раненых и нуждающихся всего мира наших церквам, чтобы исцелить их раны и помочь им восстановить здоровье. Эта миссия в служении миру является одновременно путем к единству, которое есть дар Божий для Его народа.



Стремиться к единству в течение всего года

Традиционно в северном полушарии Неделя молитв о единстве христиан проходит 18-25 января. Эти даты были предложены в 1908 году Полом Уотсоном, поскольку выпадают на промежуток между праздниками Кафедры святого Петра и Обращения святого Павла, и, таким образом, имеют символическое значение. В южном полушарии, где январь — это время отпусков, церкви часто выбирают другие дни, чтобы провести Неделю молитв, — например, в дни празднования Пятидесятницы (что было предложено движением «Вера и церковное устройство» в 1926 году), что также является символической датой для единства Церкви. Сознавая необходимость гибкости, мы приглашаем вас использовать эти материалы в течение всего года, чтобы выразить ту степень общения, которой церкви уже достигли, и вместе молиться о полном единстве, которое является волей Христа…

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(скачать и читать далее >>> «ЭКУМЕНИЗМ-2024»)