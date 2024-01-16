Неделя молитв о единстве христиан 2024: экуменическое богослужение Слова Божия

ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ СЛОВА БОЖИЯ



Введение

В этом году экуменическая молитва была подготовлена местной группой, представляющей различные христианские традиции Буркина-Фасо при содействии местной общины Chemin Neuf (CCN).

Выбор библейских отрывков и литургических текстов вдохновлен притчей о добром самаритянине (ср. Лк 10, 25-37), в которой Иисус, отвечая на вопрос о заповеди «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душею твоею и всеми силами твоими» (Втор 6, 5) и «каждый из вас должен любить ближнего своего, как самого себя” (Лев 19, 18б) – показывает нам, что означает любовь к ближнему.

Для подготовки к экуменической молитве понадобится несколько предметов. Для начала богослужения и обряда «Собрание и деление любовью Божией» понадобится тыква[1] или емкость, наполненная водой. Экуменическая молитва начинается с процессии предстоятелей (или их представителей) конфессий, которые несут тыкву (или другую аналогичную ёмкость) к зданию храма. В это время чтец приглашает собраться присутствующих. Член принимающей общины предлагает представителям других общин отпить воды из тыквы. В качестве альтернативы этот жест может быть совершён внутри церкви. В конце этого входного обряда предстоятели и представители общин присоединяются к процессии. В это время поётся или звучит в записи гимн.

Если в богослужении участвуют христиане из Западной Африки, желательно пригласить их спеть некоторые песнопения на своем родном языке во время молитвы. Кроме того, представители присутствующих различных церквей могут нести разноцветные букеты цветов, демонстрирующих богатство Божьей любви и многообразие Его народа.

Тексты, предназначенные для предстоятеля (П.), могут быть разделены между иными служителями или представителями присутствующих различных христианских конфессий. Тексты, предназначенные для чтеца (Ч.), также могут быть доверены разным людям.

По окончании экуменического богослужения, тыкву (или ёмкость) с водой также уносят в процессии. В это время священник произносит заключительное благословение народа. Благословение и призыв к евангелизации могут быть провозглашены священнослужителями/ представителями различных христианских общин совместно.

Экуменическое богослужение

П – Предстоятель

Ч – Чтец

Н – Народ

I. ПРИЗЫВ К МОЛИТВЕ

Вступительное песнопение

Собрание и деление любовью Божией

Ч: В Буркина-Фасо тыква используется для того чтобы вместе разделить воду с приехавшими и уставшими путешественниками и гостями. Этот жест означает принятие, гостеприимство и общность. Только после того как гость освежится можно начинать разговор о причинах визита.

Собираясь и начиная молиться вместе, мы приветствуем вас таким же образом, как приветствовал Авраам трех гостей: дал им воды, чтобы они освежились. И мы приглашаем вас освежиться водой из этой тыквы.

Представитель принимающей общины делится водой из тыквы с представителями других присутствующих церквей; затем тыкву кладут перед собравшимися. Далее священнослужители идут в процессии и в это же время поётся гимн или играет музыка.

Песнопение

Призыв к молитве

П: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа

Н: Аминь.

П: Мы собрались здесь, как братья и сестры, чтобы помолиться о видимом единстве между христианами. Центром нашей экуменической молитвы является притча о добром самаритянине, в которой мы слышим божественный призыв любить Бога и любить ближнего, как самого себя.

Вспоминая Его эту заповедь приготовимся встретить Бога Любви с радостью и благодарностью.

Н: Слава Тебе, Отче, за то, что открываешь Себя в творении и призываешь всех людей жить в Твоём присутствии. Слава Тебе, Иисусе Христе, за то, что полностью отдаёшь себя каждому из нас и приглашаешь нас поступать также. Слава Тебе, Святой Дух, за то, что собираешь нас в любви и единстве. Слава Тебе, Бог любви, в Котором мы были созданы, искуплены и призваны в единстве. Аминь.

Песнопение

II. ЛИТАНИЯ ПРОСЛАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ

Ч: С хвалою обратим наши сердца к Богу:

Господи, мы восхваляем Тебя, за то, что Ты излил Свою любовь в наши сердца, чтобы мы никогда не потеряли надежды. Своею Любовью освободи нашу жизнь от страха и перевяжи наши израненные и разрывающиеся сердца. Восхваляем Тебя за всех женщин и мужчин, которые сеют любовь и надежду для своих ближних в каждом уголке мира.

Н: Хвалим Тебя, Господи.

Ч: Предвечный Боже, благодарим Тебя за дар Твоего Сына Иисуса, Искупителя человечества. Благодарим Тебя, за благодать обращения, и за все семена веры, надежды и любви, рассеянные в Твоём народе и повсюду. Благодарим за веру, полученную нами через апостолов, за молитву Иисуса о единстве и за спасительный дар Благой Вести.

Н: Хвалим Тебя, Господи.

П: Бог Любви, мы поклоняемся Тебе за щедрость Твоей любви ко всем людям. Эта Любовь столь совершенна, что выходит за рамки нашего понимания. Любовь, в которой нет различия между расой, полом или социальным положением. Мы поклоняемся Тебе, потому через эту Любовь Ты послал в мир Своего Сына, Иисуса Христа, и продолжаешь изливать Свою любовь в нашу жизнь через Святого Духа.

Н: Хвалим Тебя, Господи.

III. ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ И ПРОСЬБА О ПРОЩЕНИИ

П: Ныне предстаём пред Тобой, о Боже, исповедуя наши грехи.

Ч: В поисках счастья вдали от Бога, игнорируя заповедь любви, мы отдалились от Бога и нашего ближнего. Наш эгоизм и наше желание обладать и господствовать отдаляют нас от Бога;

Короткое молчание

Ч: Боже милосердный,

Н: Прости и исцели нас.

Ч: Мы принимаем идеологии, унижающие человечность других людей, строим стены разделения, сеем ненависть и насилие, и забываем о заповеди Господа любить друг друга;

Короткое молчание

Ч: Боже милосердный,

Н: Прости и исцели нас.

Ч: Мы ожесточили наши сердца и обманули самих себя нашим отсутствием сострадания. Мы больше не видим Иисуса в тех, кто отличается от нас;

Короткое молчание

Ч: Боже милосердный,

Н: Прости и исцели нас.

Ч: Мы не в состоянии открыть наши сердца и умы бесконечной природе и Божьей Любви ко всем. Замкнутость перед этой Любовью омрачает мир эгоизмом, насилием, безразличием и бессмысленностью;

Короткое молчание

Ч: Боже милосердный,

Н: Прости и исцели нас.

П: Боже, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Которого Ты послал в полноту времён, дабы искупить всё творение, просим Тебя помилуй нас, прости наши прегрешения и преобрази нас через Твоего Святого Духа.

Н: Восхваляем Тебя единым гласом: «Слава Тебе, Боже».

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! (3 раза)[2]

IV. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СЛОВА ГОСПОДА

Первое Чтение: Бытие 18, 1-8

Ч: И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер [свой], во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер [свой] и поклонился до земли, и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите [в путь свой]; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал [ей]: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели.

Поется или читается Псалом 138 (137)

Славлю Тебя всем сердцем моим,

пред богами пою Тебе,

Поклоняюсь пред святым храмом Твоим

и славлю имя Твое

за милость Твою и за истину Твою,

ибо Ты возвеличил слово Твоё

превыше всякого имени Твоего.

Н: В день когда воззвал я, Ты Меня услышал.

В день, когда я воззвал,

Ты услышал меня,

вселил в душу мою бодрость.

Прославят Тебя, Господи, все цари земные,

когда услышат слова уст Твоих.

Н: В день когда воззвал я, Ты Меня услышал.

Воспоют пути Господни,

ибо велика слава Господня.

Высок Господь:

и смиренного видит,

и гордого узнает издали.

Н: В день когда воззвал я, Ты Меня услышал.

Если я пойду посреди напастей,

Ты оживишь меня,

прострешь на ярость врагов моих руку Твою

и спасет меня десница Твоя.

Господь совершит за меня!

Милость Твоя, Господи, вовек:

дело рук Твоих не оставляй.

Н: В день когда воззвал я, Ты Меня услышал.

Ч: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу

Н: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Второе чтение: Евангелие от Луки 10, 25-37

И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.

Песнопение

Проповедь

Следует молитвенное молчание или подходящее песнопение.

Исповедание Любви

Адаптация к тексту 1 Кор 13, 1-13

Читается чередующимися хорами: первая половина собрания читает первую часть строфы (хор 1), а другая половина читает второй (хор 2).

Хор 1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.

Хор 2: Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,- то я ничто.

Хор 1: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

Хор 2: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла.

Хор 1: Любящий не радуется неправде, а сорадуется истине. Кто любит все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Хор 2: Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

Вместе: А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.

Песнопение

Этот момент, если это уместно, можно использовать для сбора пожертвований.

V. МОЛИТВЕННЫЕ ПРОШЕНИЯ И «ОТЧЕ НАШ»

Молитвенные прошения

П: Мы были приглашены жить божественным призывом любить Бога и ближнего, как самого себя. По мере того, как мы возобновляем наше обязательство откликнуться на этот зов, пусть эта любовь укрепляет наше христианское единство.

Ч: Мы желаем всем сердцем пребывать в Любви Божьей и получить благодать любить

ближнего, как самого себя.

Боже безграничной любви, молим Тебя: да познают все люди Твое бесконечное милосердие и да уверуют в Твою волю: преисполнить нас бесконечной Любовью,

Н: Наполни нас Твоею Любовью! Да будем мы в Тебе едины!

Ч: Объединим наши молитвы с молитвой Иисуса, который молился о единстве всех верующих в Него.

Боже общения, молим Тебя: соделай нас способными трудиться вместе во славу имени Твоего и ради провозглашения спасительного Евангелия.

Н: Наполни нас Твоею Любовью! Да будем мы в Тебе едины!

Ч: Наши сердца изранены хаосом и разделением, царящими в мире.

Боже примирения, мы рассеяны, как овцы без пастыря, молим Тебя: собери нас в единое стадо. Оживи нас Духом Своим и пошли нас вновь по двое, чтобы нам стать светом миру и солью земли.

Н: Наполни нас Твоею Любовью! Да будем мы в Тебе едины!

Ч: Наш мир страдает от террора и насилия. Миллионы людей вынуждены оставить свои дома в поисках убежища и безопасности.

Боже, дарующий приют каждому, молим Тебя: дай нам благодать и мужество, чтобы обнять незнакомца, лечить его раны и сочувствовать ему. Укрепи наше желание быть приветливыми и сострадательными и всегда относиться к нашим сестрам и братьям так, как Ты относишься к нам.

Н: Наполни нас Твоею Любовью! Да будем мы в Тебе едины!

Ч: Мы понимаем, что часто из-за нашей слабости и страха мы переходим на другую сторону дороги, отдаляясь от тех, кто нуждается в нашей помощи.

Боже милосердия, молим Тебя: несмотря на наш недостаток любви, открой наши сердца. Да испытает оно широту, высоту и глубину Твоей любви, чтобы мы смогли любить тебя ещё сильнее, а своего ближнего — как самого себя.

Н: Наполни нас Твоею Любовью! Да будем мы в Тебе едины!

Отче наш

Местная община согласовывает версию «Отче наш», которую все будут использовать для совместной молитвы.

П: Как сыновья и дочери Единого Бога, помолимся так, как научил нас Иисус Христос:

Н: Отче наш…

VI. БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Песнопение

Заключительная молитва[3]

С: Господи Иисусе Христе, молившийся: «Да будут все едино». Мы молим Тебя о единстве христиан. Пусть оно будет таким, каким Ты его желаешь, и реализуется так, как Тебе угодно. Пусть Дух Твой Святой даст нам прочувствовать страдание разделения, замечать наши грехи и надеяться сверх всякой надежды. Аминь.

Призыв к евангелизации

Тыква с водой поднимается перед собранием, в это время как Предстоятель произносит:

П: Обновленные водой Жизни, объединенные во Христе Иисусе и оживленные Святым Духом, будем любить Бога и наших ближних как самих себя.

Н: Всё, что мы сможем сделать вместе, вместе совершим!

Заключительное песнопение

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Это тыква, которую выдолбили, высушили и используют в качестве емкости для еды или напитков. Можно использовать и другие похожие плоды.

[2] одна из старейших христианских молитв, которую часто поют на божественной литургии как в восточных, так и в западных церквях. Согласно некоторым преданиям, она была впервые произнесена Никодимом во время снятия тела Иисуса со креста.

[3] Молитва ежедневно читаемая сообществом Chemin Neuf

Материалы подготовлены делегатом по экуменическому служению в Преображенской епархии отцом Коррадо Трабукки, OFM, и сестрой Дарьей Рассказовой, CSSE.