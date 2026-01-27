«Обращение Павла – призыв к единству во Христе». Проповедь Папы Льва XIV на экуменическом богослужении в Риме (+ ФОТО)

25 января в римской базилике Святого Павла вне Стен Лев XIV возглавил богослужение Второй вечерни праздника Обращения апостола Павла, завершившее 59-ю Неделю молитв о единстве христиан. Передает русская служба Vatican News.



В своей проповеди Святейший Отец обратился к образу апостола Павла, который называл себя «наименьшим из апостолов» (1 Кор 15,9), поскольку в прошлом был гонителем Церкви. Однако Павел не остался пленником этого прошлого, но стал «узником ради Господа» (Еф 4,1). Его встреча с воскресшим Христом была событием, определившим обращение, которое Церковь священнопразднует в этот день, и сделала его ревностным свидетелем Христа.

Святейший Отец напомнил, что миссия апостола народов остаётся миссией всех христиан и сегодня: возвещать Христа и приглашать всех довериться Ему. Каждый подлинный опыт встречи с Господом носит преобразующий характер и даёт новую перспективу и направление для служения делу созидания Тела Христова.

Обращаясь к наследию II Ватиканского собора, Папа напомнил о призвании Церкви нести Евангелие всем людям и «озарять всех светом Христа», отражающимся на её лике. В этом контексте разделения между христианами, хотя и не способны погасить свет Христа, делают свидетельство веры менее прозрачным для мира. Папа упомянул о совместном праздновании 1700-летия Никейского собора, отметив значение общей молитвы и совместного исповедания никейского Символа веры на месте его провозглашения: этот момент был драгоценным свидетельством единства во Христе. Этот опыт братства стал поводом для благодарения Богу и для молитвы о даре духовной чуткости, чтобы христиане и сегодня могли «одним голосом» передавать веру людям нашего времени.

Размышляя над отрывком из Послания к Ефесянам, ставшим темой нынешней Недели молитв, Папа обратил внимание на многократное повторение слова «один»: одно тело, один Дух, одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех (см. Еф 4,4–6). Это единство уже является реальностью, и его следует распознавать, жить им и являть миру.

В конце проповеди Святейший Отец приветствовал представителей различных Церквей и христианских общин, поблагодарил за служение Департамент по содействию единству христиан и особенно отметил значение армянского христианского свидетельства. Папа призвал молиться, дабы семена Евангелия продолжали приносить плоды единства, справедливости и святости в Европе и во всём мире, содействуя миру между народами и государствами.